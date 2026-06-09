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Teresa Riott y Jon Kortajarena revelan sus métodos y manías en ‘El Hormiguero’: “Solo mi madre puede cortarme el pelo”

Movistar Plus+ estrena el cierre de “El inmortal”, donde los actores comparten sus rutinas, exigencias y anécdotas personales durante el rodaje y la promoción de la serie

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Los actores compartieron anécdotas y detalles de su trabajo durante la promoción en ‘El Hormiguero’
Riott y Kortajarena desvelaron sus rutinas y manías en el programa de Antena 3 (El Hormiguero)

Teresa Riott y Jon Kortajarena han pasado por ‘El Hormiguero’ para promocionar el desenlace de El inmortal, cuya tercera y última temporada llega a Movistar Plus+ este jueves 11 de junio, y han dejado varios detalles sobre su forma de trabajar, desde métodos de preparación extremos hasta cláusulas personales de contrato.

La serie pone punto final a una historia inspirada en la banda Los Miami, el grupo organizado que controló el tráfico de estupefacientes y el negocio de las discotecas en Madrid durante los años noventa. En ese cierre, el personaje de Teresa Riott, ‘La Rubia’, pasa a convertirse en la jefa de la banda.

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Durante la entrevista, Riott explicó que rodaron la serie en cuatro meses aunque la trama transcurre en solo cuatro días. La actriz, de 36 años, describió un método de trabajo basado en ordenar cada escena en una pared de su casa para no perder la memoria emocional de una historia que no se rueda de forma cronológica.

“Me encierro. ¿No tengo pinta de psicópata? Pues ella también es así. Confirmo que estoy zumbada. Prefiero que no vengan visitas. Es un momento muy íntimo donde hago una inmersión total. No se rueda cronológicamente y por eso tienes que tener una memoria emocional para rodar cada momento”, dijo Riott.

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Rutinas personales y exigencia emocional

La actriz precisó que resume cada escena en un titular propio y que estructura su rutina diaria con deporte y ayuno hasta la hora que puede. “Este es mi método de trabajo. Me escribo un titular de cada escena. Como mirando en panel y no me desconcentro”, afirmó Riott.

Ese nivel de exigencia tuvo también consecuencias físicas durante el rodaje. Riott relató que una escena marcada por la muerte de un personaje importante le provocó una contractura porque su personaje debía contener la emoción para sostener la trama.

Teresa Riott explicó que resume cada escena en un titular propio para no perder el hilo de su personaje
Kortajarena reveló que nunca acude al rodaje sin saberse el texto ni después de una noche de fiesta (El Hormiguero)

La intérprete explicó que, tras intentar liberar tensión bailando en casa, meditando y dándose una ducha, acabó escuchando la recomendación de su fisioterapeuta: necesitaba llorar esa pérdida ficticia. “Me dijo que tenía que llorar la muerte del personaje, pero porque en mi cuerpo y mi memoria emocional está esa tensión. Llorar a alguien que no existe. Fue catártico y surrealista”, sostuvo Riott.

Kortajarena, por su parte, sorprendió al desvelar una condición muy concreta en sus contratos: solo su madre puede cortarle el pelo. El actor y modelo, de 41 años, explicó que llegó a esa decisión después de pasar por peluqueros de distintos lugares y concluir que nadie lo hacía mejor que ella.

“Por supuesto, otros pueden peinar o teñir, pero corte solo mi madre. Si estoy en Canadá y tienen que cortar, o voy yo o ella viene. También es una manera de mantener el contacto”, dijo Kortajarena al programa. El actor añadió que esa costumbre se convirtió en una tradición y en una forma de preservar un espacio de intimidad con su madre en una etapa en la que viajaba constantemente.

Compromiso profesional y defensa ante injusticias

El modelo también detalló dos reglas que no se salta al ir a rodar: no presentarse nunca sin saberse el texto y no trabajar jamás con resaca. Vinculó esa disciplina a una mala experiencia de su etapa en Nueva York, cuando tras una noche sin dormir tuvo que afrontar una sesión para Vogue América con otra supermodelo.

“Lo pasé muy mal. Y nunca más me he permitido ir de resaca. Y lo mismo con el texto, tiene que estar muy bien aprendido porque si no me da mucha inseguridad”, aseguró Kortajarena. Riott apostilló sobre su compañero: “Bueno, pero luego mete sus frases propias”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La actriz también relató dos episodios fuera del rodaje en los que reaccionó con violencia para frenar presuntos robos. En uno de ellos, caminando de noche por Madrid con un amigo, empujó a un hombre que había agarrado a su acompañante del cuello para pedirle dinero.

Riott contó además que vivió una situación parecida en un tren de cercanías, cuando vio cómo intentaban meter la mano en el bolsillo de un hombre mayor que estaba subiendo al vagón. “No me gustan las injusticias”, resumió la actriz.

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