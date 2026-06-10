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Damián Mollá, de ser Barrancas en ‘El Hormiguero’ a publicar su primera novela: “El programa durará lo que aguante Pablo Motos y está trabajando mucho en ser inmortal”

El guionista visita ‘Infobae’ para hablar de ‘Jano y el talismán del trueno’ y su paso por televisión

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Infobae entrevista al guionista, humorista y escritor Damián Mollá.
Infobae entrevista al guionista, humorista y escritor Damián Mollá.

Bajo la piel de uno de los personajes más reconocibles de la televisión española, Damián Mollá es mucho más que la voz y el ingenio de Barrancas en El Hormiguero. Guionista, humorista y, desde hace poco, novelista, Mollá acaba de lanzar su primera obra de ficción juvenil, Jano y el talismán del trueno, una historia de misterio, mitología y acertijos que promete convertirse en el libro del verano para los niños más curiosos.

El éxito televisivo y la fama asociada a su personaje no han apagado la inquietud creativa de Damián. Por el contrario, su capacidad para observar detalles de la vida cotidiana y convertirlos en material de juego, reflexión o broma es lo que define tanto su faceta de escritor como su trabajo diario en el plató. Para él, la curiosidad es la verdadera inteligencia, y esa premisa atraviesa todo lo que hace, desde escribir novelas hasta improvisar chistes en directo.

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Su situación vital está marcada por el lanzamiento de su libro, pero la conversación con Mollá se convierte en un recorrido por su universo: desde los secretos del programa hasta reflexiones sobre la Biblia, pasando por anécdotas de la paternidad y el espectáculo ultrasecreto de participar en Mask Singer. Mollá habla sin filtros sobre cómo encaja su creatividad en la vida real y en la ficción, y cómo la curiosidad es, para él, el motor de todo.

Barrancas y la doble vida bajo la mesa de ‘El Hormiguero’

Pese a que muchos lo reconocen por su personaje, Mollá no se siente abrumado por la fama. “Mi popularidad es relativa, la gente te trata con cariño, pero no es un agobio”, asegura. De hecho, disfruta de la dualidad entre Damián y Barrancas. “Amo a Barrancas, me permite ser más gamberro y pasarme de la raya con esa inocencia que tiene el personaje”, confiesa. Gracias a la hormiga, puede lanzar bromas más atrevidas y, en ocasiones, soltar algún que otro dardo a políticos o invitados sin perder el humor.

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Infobae entrevista al guionista, humorista y escritor que abandona durante un rato a Barrancas para presentar su libro.

El trabajo detrás del programa es peculiar. Mollá revela que tanto él como su compañero pasan horas sentados en una silla de coche, bajo una mesa elevada y con una pequeña pantalla para seguir el programa. “Estamos muy mal ahí abajo”, bromea. Y aunque reconoce que la televisión está cambiando y que el futuro puede traer formatos más cortos y dinámicos, cree que el público siempre buscará entretenimiento, ya sea en pantalla o en nuevas plataformas. “El programa va a durar lo que aguante Pablo y está haciendo todo lo posible por ser inmortal”. El guionista duda si seguirán 20 años más, pero estima 7 años con tranquilidad.

‘Jano y el talismán del trueno’: historia, aventura y humor

En Jano y el talismán del trueno, Mollá mezcla referentes históricos y mitológicos para construir una aventura a contrarreloj. El protagonista, Jano, es un adolescente tímido que, junto a su amiga Clara y el hermano de esta, Nico, debe resolver un secuestro y recuperar un talismán misterioso en apenas setenta y dos horas. La clave está en las pistas que encuentran y en el valor de hacerse preguntas aparentemente simples, como “¿cuál es el primer mandamiento de la Biblia?”. Mollá confiesa su asombro al descubrir que ni siquiera muchos creyentes saben responderlo correctamente y que él está enganchado al relato.

“El libro está lleno de pequeños descubrimientos de ese tipo”, cuenta el autor. “Me fascina cómo aceptamos cosas que no tienen sentido y no nos paramos a pensarlas”. A Mollá le apasiona encontrar patrones insólitos en lo cotidiano, como por qué septiembre no es el séptimo mes o por qué seguimos diciendo “tirar de la cadena” cuando ya no hay cadenas en los baños. Para él, la inteligencia reside en la curiosidad: “Inteligente no es el que más sabe, sino el que quiere aprender, el que pregunta”.

Infobae entrevista al guionista, humorista y escritor Damián Mollá.
Infobae entrevista al guionista, humorista y escritor Damián Mollá.

Este enfoque atraviesa tanto su novela como su presencia en televisión. La creatividad, dice, es la habilidad de resolver problemas de formas distintas y atreverse a mirar las cosas desde otro ángulo. “Cuando estoy bajo la mesa en El Hormiguero, mi cabeza conecta ideas a toda velocidad para sacar un chiste al vuelo”, explica. “Esa capacidad viene de observar, de aprender de todo para tener recursos que mezclar”.

El libro es, en palabras de su autor, “un combo entre Harry Potter, Percy Jackson y Sherlock Holmes”. Mollá buscaba una historia con ritmo y humor, pero también con enigmas que estimulen la inteligencia y la curiosidad de los lectores jóvenes. “Me dirigía a niños inteligentes, pero para mí eso significa niños curiosos, los que preguntan en clase, los que quieren saber de dónde vienen las cosas”, explica.

La novela surgió de un cúmulo de lecturas y hallazgos históricos que, como un puzzle, fueron encajando en su cabeza hasta dar con el talismán del trueno. Mollá reconoce que el proceso de escritura fue largo y exigente: “La primera versión era demasiado dura, así que tuve que meterle literatura, ritmo, buscar mejores palabras, quitar frases… Es un trabajo de fondo, ser escritor es muy difícil”. Aun así, se muestra satisfecho con el resultado y abierto a convertir la historia en una saga.

Entre la paternidad, la televisión y la escritura

El último año no ha sido precisamente tranquilo para Mollá. A la escritura de su primera novela se sumó la llegada de su hijo Hugo. “Ha sido una locura, he dormido poco y he tenido que compaginar el libro, El Hormiguero y la paternidad”, relata. Dedica el libro a su hijo y reconoce que la experiencia ha influido en su forma de escribir y de gestionar el tiempo.

Sobre si le gustaría que Jano fuera una referencia para nuevas generaciones, incluido su propio hijo, Mollá responde con sinceridad: “Sí, pero quitándole la seriedad. Jano es tímido y yo también, y es algo que le quitaría a mi hijo si pudiera”. La lucha contra la vergüenza forma parte de su trayectoria, desde los monólogos en televisión hasta la firma de libros.

Infobae entrevista al guionista, humorista y escritor Damián Mollá.
Infobae entrevista al guionista, humorista y escritor Damián Mollá.

Mollá también ha pasado por la experiencia de Mask Singer, un reto que describe como “muy divertido y muy loco”. El nivel de secreto es extremo: tras llegar en coche con contraseña, tapados y acompañados de un conductor mudo, solo podían quitarse la máscara dentro de un cubículo. “Es una locura”, se ríe, y confirma que el calor y las horas de grabación son exigentes, pero el resultado merece la pena.

Al final, para Mollá, el verdadero disfrute está en la mezcla de retos: crear, observar, hacer reír y seguir aprendiendo. Si algo define su carrera es ese impulso por mirar el mundo como un niño curioso, preguntarse por qué decimos lo que decimos y atreverse a construir puentes entre la historia, el humor y la aventura.

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