Un veterinario se pronuncia sobre cuántas veces hay que pasear a un perro y desmonta el mito del jardín

Un experto destaca la importancia de que los perros exploren y olfateen. (Pexels)

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Muchos dueños creen que un perro con comida, cariño y espacio en casa tiene cubiertas todas sus necesidades, pero hay un aspecto fundamental que a menudo pasa desapercibido: la importancia del paseo. Salir al exterior no solo implica caminar, sino también explorar, olfatear y relacionarse con el entorno, actividades clave para el bienestar del animal.

“Los perros necesitan salir a pasear todos los días”, afirma Juan Manuel Liquindoli, veterinario y especialista de Filosofía Animal, quien en una de sus últimas publicaciones explica por qué el paseo es una actividad esencial para los perros y qué factores influyen a la hora de determinar la frecuencia de estas salidas.

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Asimismo, el experto señala que los paseos no deben entenderse únicamente como una forma de ejercicio físico o como una rutina para que el animal haga sus necesidades. Según explica, salir al exterior permite a los perros desarrollar comportamientos naturales como explorar, caminar, olfatear e interactuar con su entorno, actividades fundamentales para su bienestar.

“Los perros necesitan salir a pasear todos los días”, asegura un experto. (Shutterstock)

“Cuando vemos el etograma del perro, es decir, qué es lo que hace un perro cuando está en estado de libertad, vemos que el perro no está en 40 metros cuadrados encerrado todo el día”, explica el especialista. En ese sentido, recuerda que los perros recorren espacios, investigan nuevos estímulos y toman decisiones durante sus desplazamientos.

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Liquindoli también insiste en que los animales dependen de sus cuidadores para poder realizar estas actividades. “Los perros no tienen la autonomía de decirle: ‘Agarro la llave, me voy a pasear y en un rato vengo’. Si nosotros no los sacamos a pasear, el perro no sale”, señala.

Cada perro tiene unas necesidades diferentes

A la hora de determinar cuántas veces debe pasear un perro, el veterinario explica que no existe una única respuesta válida para todos los animales. “¿Cuántas veces por día? Va a depender del perro. No es lo mismo tener un border collie que tener un caniche toy o mestizos de esta raza”, apunta.

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El especialista destaca que factores como la raza, la edad, el nivel de energía y las características individuales del perro influyen en sus necesidades. Por ello, recomienda adaptar los paseos a cada animal en lugar de aplicar la misma rutina a todos.

“La actividad más enriquecedora para la vida de un perro está en el paseo”, asegura Liquindoli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Liquindoli desmonta una de las creencias más extendidas entre algunos propietarios: que tener jardín o patio elimina la necesidad de salir a la calle. “El jardín, una casa con jardín, una casa con patio no deja de ser una pecera para un perro. Puede ser una pecera más grande o más chica, pero son siempre los mismos estímulos”, afirma.

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Para el experto, el exterior ofrece experiencias que un hogar, por amplio que sea, no puede proporcionar. “El perro necesita salir a explorar, a olfatear, a interactuar con el entorno”, explica. En el caso de los perros sociables, añade, el paseo también permite relacionarse con otros animales y personas.

Por todo ello, Liquindoli considera que el paseo es una de las actividades más importantes para mejorar la calidad de vida de un perro. “La actividad más enriquecedora para la vida de un perro está en el paseo”, concluye, destacando que durante esas salidas los animales pueden satisfacer muchas de sus necesidades comportamentales y emocionales.

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