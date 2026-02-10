Airbus prepara un avión A400M para convertirlo en un gran ‘portadrones’ capaz de desplegar 50 aeronaves: “Es una capacidad de ataque nunca vista”

Airbus A400M (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

Airbus ha anunciado el desarrollo de una versión de su avión de carga A400M, adaptada para operar como una “nodriza” capaz de desplegar hasta 50 drones y lanzar armas de ataque profundo. Según el anuncio del director del programa, Gerd Weber, durante el Salón Aeronáutico de Singapur, la entrega está prevista para 2029.

La compañía señala que esto marca un hito en el sector aeroespacial europeo y responde a la necesidad de ampliar las capacidades ofensivas y de apoyo en escenarios de alta tecnología. La adaptación del A400M como ‘portadrones’ responde al objetivo europeo de disponer de tecnologías propias y capacidades avanzadas ante escenarios de conflicto donde la superioridad tecnológica resulta determinante.

El modelo, ya operativo en varios países europeos y de la OTAN, se prepara así para una nueva etapa en la que el despliegue de enjambres de drones puede redefinir la ofensiva aérea. Las empresas de defensa están invirtiendo en tecnologías que permitan y mejoren la coordinación de aeronaves.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

El A400M ‘portadrones’

El futuro A400M incorporará un sistema modular de carga y descarga especialmente diseñado para albergar y desplegar drones. Una nave de tamaño mediano podrá transportar medio centenar de estas aeronaves no tripuladas, optimizando así la proyección de fuerza y la penetración en los espacios aéreos más hostiles.

El codesarrollador del proyecto aún no se ha dado a conocer, aunque, según la información de Bloomberg, entre los posibles candidatos figuran países con experiencia en el programa A400M. El nuevo sistema permitirá a las fuerzas europeas acceder a una capacidad de ataque profundo inédita en el continente, con la posibilidad de lanzar operaciones coordinadas a gran distancia y sortear defensas sofisticadas.

Demostración de un dron Flexrotor junto a un helicóptero H135 (Airbus)

La guerra de enjambres

“Podemos desplegarnos como enjambre”, explicó Gerd Weber en Singapur, añadiendo que “eso nos ofrecerá una capacidad de ataque profundo nunca vista hasta ahora”. La iniciativa de Airbus se enmarca en la evolución de los conceptos de guerra aérea, donde la capacidad de lanzar múltiples drones desde una única plataforma se considera una ventaja estratégica.

El sistema modular propuesto permitiría adaptar el espacio interno del A400M para la carga, el transporte y la liberación rápida de drones, maximizando la flexibilidad operativa en misiones de ataque o reconocimiento. Los enjambres de drones representan una de las innovaciones más disruptivas en la guerra moderna y la seguridad global.

Un enjambre se compone de numerosos drones, coordinados a través de inteligencia artificial, capaces de trabajar juntos y realizar ataques masivos o tareas de vigilancia, saturando las defensas tradicionales. Este fenómeno ha transformado el campo de batalla, como se observa en Ucrania, donde miles de drones son capaces de cooperar en ataques mucho más efectivos.

España avanza en el desarrollo de enjambres de drones para defensa y vigilancia. Empresas como Indra han presentado sistemas como ‘Nimbus’, capaces de coordinar múltiples drones y aviones mediante inteligencia artificial, optimizando el combate colaborativo. Además, el ejército español incorpora tecnologías para detectar, rastrear y neutralizar enjambres enemigos, reforzando la seguridad ante amenazas modernas y adaptándose así a la era de la guerra tecnológica.