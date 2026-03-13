Los padres de Daniel Sancho protagonizarán su propio juicio tras la denuncia de Silvia Bronchalo por los mensajes de Rodolfo: “Tienes bipolaridad”

Silvia Bronchalo, Daniel Sancho y Rodolfo Sancho, en montaje de 'Infobae' (Mediaset / EFE / Europa Press)

La situación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres de Daniel Sancho, se ha convertido en uno de los focos recurrentes de la atención mediática desde que, hace dos años y medio, el caso de su hijo trascendiese públicamente. El interés se ha centrado especialmente en el deterioro de la relación entre ambos progenitores, hecho que ha terminado derivando en una causa judicial por maltrato psicológico, según ha recogido El programa de Ana Rosa, responsable de desvelar los mensajes clave intercambiados por la expareja.

El proceso judicial tendrá como próximo hito el 16 de abril de 2026, fecha para la que se ha fijado la comparecencia de Rodolfo Sancho en el banquillo tras la denuncia interpuesta por Silvia Bronchalo. Esta actuación se produce después de que ella le acusara de maltrato psicológico, aportando como prueba una serie de mensajes de WhatsApp remitidos tras el asesinato del cirujano Edwin Arrieta, crimen por el que Daniel Sancho cumple cadena perpetua en Tailandia.

La ausencia prolongada de comunicación y el enfrentamiento entre ambos progenitores constituyen el dato diferenciador que sustenta el procedimiento judicial. De acuerdo con la información exclusiva difundida por el espacio de Ana Rosa Quintana, los mensajes cruzados entre Rodolfo y Silvia tras la detención de Daniel muestran una relación marcada por el conflicto.

Los mensajes de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo

Dos semanas después del crimen, Silvia transmitió a Rodolfo sus impresiones tras visitar a su hijo en prisión: “No está bien Dani, Rodolfo. Pero llevaba tanto tiempo sin verle”. La respuesta de Rodolfo fue distante: “Pero me has dicho que estaba fuerte, ¿no? Eso es importante”. Silvia insistió en el delicado estado anímico de Daniel: “Pero no está bien, dice que sólo piensa en Laura”.

El tono de la conversación escaló al terreno personal poco después. Silvia le recriminó a Rodolfo: “Siempre manipulando todo para que tú parezcas el santo, que no eres”. Este contestó: “No necesito escribirte, no necesito nada de ti”. La falta de entendimiento se tradujo en un intercambio de reproches cada vez más acusados. Silvia respondió: “El que quiere tener el control eres tú, pero aquí somos dos padres”. Rodolfo replicó rotundo: “Lo que no quiero es tener que aguantarte. Dani va a hacer lo que yo le diga, te lo aseguro”. Silvia le calificó esta actitud: “Eso es muy cruel para Daniel y eso se llama manipulación”.

Un silencio de cinco meses únicamente se rompió por la necesidad de coordinar temas económicos vinculados a la estancia de su hijo en prisión. La conversación, lejos de suavizarse, se agravó con nuevas descalificaciones. Rodolfo le escribió: “No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro. No me haces falta para nada, así que no me escribas. Y por cierto, me dijo Dani que no le llamaras. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento”. Silvia replicó reclamando respeto: “No me vuelvas a insultar”.

Otros supuestos insultos de Rodolfo Sancho

La instrucción judicial ya ha incorporado los testimonios de allegados, entre ellos la mejor amiga de Silvia Bronchalo, quien declaró ante la jueza sobre la “constante hostilidad” y los reproches que marcaban los intercambios entre los dos. La testigo refirió que la comunicación llevaba años rota y que la relación concluyó muy mal antes de la detención de Daniel. A raíz de este suceso, la tensión se amplificó.

La amiga relató ante el juzgado un episodio concreto, cuando presenció una conversación telefónica en la que Rodolfo le dijo a Silvia: “Tú aquí no pintas nada… En tu línea con tus paranoias, pirada, como una puta cabra, como siempre”, y le atribuyó la responsabilidad de los problemas de su hijo con la frase: “Daniel está ahí porque tiene traumas, traumas por tu culpa”. Por su parte, Silvia rememoró los insultos y vejaciones pasadas: “Llevabas dos o tres días insultándome, vejándome… Delante de nuestro hijo, como has hecho siempre”. Según el testimonio aportado a la jueza, Rodolfo terminó la llamada abruptamente.