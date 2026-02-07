Silvia Bronchalo cuenta cómo vive su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de Tailandia: “Duerme en el suelo y comparte celda con 13 personas”

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Nadie lo imaginaba. Y menos teniendo en cuenta su reticencia de prestar declaración ante los medios de comunicación cuando salió a la luz el caso Daniel Sancho. Por primera vez desde que se conoció la desgarradora noticia del asesinato de Edwin Arrieta, Silvia Bronchalo ha concedido una entrevista a ¡De Viernes!, donde se ha sincerado y hablado desde los motivos que le han llevado a sentarse en el plató del espacio de Telecinco hasta cómo es la vida de su hijo en la cárcel de Tailandia.

Dos años y medio después de que el chef ingresara en prisión por la muerte del cirujano colombiano, la expareja de Rodolfo Sancho ha roto su silencio por un motivo de peso. “Yo sé que en el pasado dije una frase respecto a hablar en prensa o dar entrevistas. Me ha costado muchísimo. Siempre había dicho que no...”, ha comenzado a decir en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. “Pero mi nivel de ingresos ha bajado y también en mi trabajo, no he podido llevar el mismo nivel”, ha afirmado, dejando saber que el bache económico que atraviesa ha sido la razón principal de su entrevista.

Silvia Bronchalo en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Esto está fuera de mis principios, pero necesito el dinero para poder ayudar a mi hijo. Y me gustaría, si él quiere, cambiar el equipo jurídico y cambiar la estrategia de defensa. Y por eso estoy aquí. Viajar a Tailandia y dejarle dinero para que pueda comer es costoso", ha aclarado, dejando entrever que su idea es cambiar el equipo jurídico de su primogénito para su defensa con la esperanza de que su realidad mejore. “Estamos esperando el recurso que se interpuso en marzo del año pasado (...) Nosotros seguimos pensando que no hubo premeditación y por eso formulamos un recurso”.

La vida de Daniel Sancho en Surat Thani

El español Daniel Sancho se enfrenta al juicio en Tailandia por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tiene que determinar si fue un crimen premeditado o un accidente.

Silvia Bronchalo también ha hablado de cómo es el día a día de su hijo en Surat Thani, una de las prisiones más grandes y difíciles de Tailandia. “No es un lugar atractivo para vivir. Está adaptado y no tiene problemas con ningún preso. Tiene muy poco que hacer, no son como en España”, ha detallado, agregando que habla con él al menos una vez por semana en una videollamada de 40 minutos.

“Allí no tienen ningún tipo de actividad, están hechas para que no quieras volver a delinquir”, ha agregado la actriz. “Me cuenta que hace todos los días, si ha podido practicar ‘Muay Thai’. Tiene amigos extranjeros en prisión y al menos puede conversar en inglés y tiene con quien hablar. Va aprendiendo tailandés y se relaciona con los guardias así. No es idioma fluido y los europeos que hay allí hacen piña“.

Fotografía de archivo de Daniel Sancho (c) durante su detención en Tailandia. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Silvia Bronchalo ha explicado que todos los presos están en las mismas igualdad de condiciones, incluido su hijo. “No tienen ducha y se bañan en una especie de piscina, con su agua, que lo hacen con un cazo. Tienen el baño en el suelo, es turco y está abierto de la habitación. Empiezan el día a las 4 de la mañana. Rezan en sánscrito, cantan el himno y se sientan en el patio. Van descalzos", ha manifestado en el espacio de Mediaset.

"Está en una celda con 13 personas, pero hay celdas más masificadas. Duerme en el suelo con mantas o una colchoneta, pero no las dejan porque puede generar altercados por prenderlas. No les dejan fumar tampoco, está muy controlado el tema del tabaco y las drogas", ha contado. “No veo privilegio. Cada 15 días le mando una persona que le ingresa 10.000-12.000 bats, unos 400 euros, y que le compra café o agua, que lo intercambian. Mucha gente no tiene dinero ni familiares que puedan ayudar económicamente. Solo se hacen tres comidas al día".

Daniel Sancho y Edwin Arrieta, en fotografías de archivo (MONTAJE INFOBAE)

La entrevistada ha explicado que Daniel Sancho le ha contado que la cárcel de Surat Thani es complicada por la falta de atención psiquiátrica que viven algunos presos. “Me ha contado altercados que ha habido con otros presos. Allí no tienen en cuenta la salud mental, hay personas que necesitan tratamiento psiquiátrico urgente por enfermedades sin tratar que crean muchos conflictos", ha dicho, volviendo a reiterar que las relaciones de su hijo en prisión son con personas de origen europeo o que hablan en inglés.

Un detalle que se ha rumoreado en los últimos meses es que Daniel Sancho está escribiendo sus memorias en la cárcel, algo que ella ha negado con rotundidad. “Daniel no escribe sus memorias, estará poniendo sus memorias y cartas. A mí siempre me ha negado que esté escribiendo eso“, ha admitido. Silvia Bronchalo también ha dejado saber que el tiempo que su hijo lleva en prisión le ha cambiado. ”No tiene la misma envergadura. Tiene el pelo muy rapado y lleva siempre el uniforme de camiseta azul y pantalón corto. En la mirada, en la expresión… No es la mirada tan alegre que tenía antes y ahora se nota que está en prisión".