La razón por la que los antihistamínicos no te hacen efecto, según una farmacéutica: “Puede disminuir la absorción del medicamento”

Los altos niveles de polen han hecho que los síntomas de alergia se extiendan por España. (Montaje Infobae)

Por mucho que el verano se acerque, el polen no parece dar tregua y los alérgicos continúan sufriendo los efectos de estas partículas en su sistema inmune. Los alergólogos ya advirtieron a principios de la primavera que esta sería una época “intensa” en cuanto a niveles de polen, acrecentados por un invierno cálido y lluvioso.

Esta primavera más intensa de lo normal hace que aquellas personas con alergias sufran todavía más sus síntomas y que aquellos que nunca los habían sentido empiecen a desarrollarlos. La única solución para combatirlos son los medicamentos antihistamínicos, pero tomarlos de forma inadecuada puede hacer que pierdan gran parte de su efecto.

PUBLICIDAD

Es lo que le ha pasado a una clienta de la farmacia de Carlota Serra. La joven sanitaria atendió hace poco en su establecimiento a una mujer que pedía cambiar su medicación porque “no le estaba haciendo nada” y fue Serra la encargada de ayudarla. La farmacéutica ha compartido en su perfil de TikTok (@conoceteysana_) esta experiencia, donde advierte de uno de los errores más comunes que cometen los pacientes a la hora de tomar sus antihistamínicos.

El error que reduce la efectividad de los antihistamínicos

Tomar los antihistamínicos con comida reduce su efecto. (Adobe Stock)

Serra explica que esta clienta tomaba bilastina, un antihistamínico muy común utilizado para tratar síntomas de alergia como rinitis alérgica, urticaria o picor. Este fármaco debe tomarse en ayunas, pero poca gente lo sabe.

PUBLICIDAD

En este caso, la mujer que acudió a su farmacia le explicó que ella se tomaba su pastilla justo después de desayunar. “Y yo le he dicho: ‘Ah, pues por eso no funciona’”, cuenta Serra. “La bilastina, a diferencia de la mayoría de los antihistamínicos, no se puede tomar junto a los alimentos, porque para que se absorba y haga efecto necesita de unos transportadores intestinales que se inhiben, es decir, que se anulan, cuando se toma junto a alimentos", indica la farmacéutica.

“Esto significa que llega menos cantidad a la sangre y, por tanto, puede ser menos eficaz para controlar los síntomas", dice. La bajada del efecto es considerable. Según Serra, se calcula que la reducción es de entre un 25 y un 30% sobre su capacidad real. El impacto es mayor si se combina con zumos de frutas,como la naranja, el pomelo o la manzana, dice Serra.

PUBLICIDAD

La base de estas respuestas del organismo reside en que el sistema inmunitario fabrica anticuerpos específicos que permanecen en alerta frente al alérgeno identificado.

“Por lo tanto, si tú combinas bilastina con alimentos, la absorción se verá reducida y, por lo tanto, también se verá reducido su efecto”, recuerda. Para usar este medicamento de forma adecuada, lo ideal sería “tomarlo una hora antes o tomarlo dos horas después de las comidas", recomienda la sanitaria. Es mejor, además, si se toma con agua, en vez de con zumos.

Otros antihistamínicos que se pueden tomar con comida

La bilastina no es el único antihistamínico del mercado. Existen otros para los que la comida no es un problema. Estos son:

Cetirizina.

Levocetirizina.

Loratadina.

Desloratadina.

Ebastina.

Rupatadina.

Algunos de ellos, como la rupatadina, la ebastina o la fexofenadina, sí pueden interaccionar con zumos, por lo que es recomendable tomarlos siempre con agua.

PUBLICIDAD