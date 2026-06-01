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Una farmacéutica explica por qué te duele la cabeza cuando no tomas café: “Suele durar una semana”

El consumo habitual de café provoca tres efectos en el cuerpo

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El consumo habitual de café provoca tres efectos en el cuerpo. (Magnific)
El consumo habitual de café provoca tres efectos en el cuerpo. (Magnific)

Sin importar la hora o el lugar, el café es la forma con la que gran parte de los españoles comienzan su día. Esta bebida estimulante supone un aporte extra de energía por las mañanas y, para muchos, es la forma de disimular la falta de horas de sueño reparador durante la noche.

Pero lo cierto es que la cafeína no deja de ser una droga, pues actúa como estimulante del sistema nervioso central, y su consumo habituado o el abuso del mismo puede provocar cierta dependencia en el cuerpo. Carlota Serra explica en sus redes sociales (@conoceteysana_) que es una consulta frecuente que llega a su farmacia. “El otro día una clienta me explicaba que cuando no se toma el café por las mañanas le duele muchísimo la cabeza y que necesita de forma urgente tomar este café”, cuenta en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

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La respuesta para esta farmacéutica es clara: “El cuerpo se ha acostumbrado y se acostumbra al consumo continuado de café”, indica, lo que provocaría este dolor de cabeza tan característico.

Los efectos del café en la cabeza

Una mujer tomando un café (AdobeStock)
Una mujer tomando un café (AdobeStock)

Según explica Serra, “el consumo crónico de café lo que hace es bloquear unos receptores que nos dan somnolencia. Entonces, cuando el café entra en el cuerpo, estos receptores se mutan, no se activan y, por lo tanto, la percepción de somnolencia disminuye". Además de camuflar la somnolencia, la cafeína hace que se liberen unos mediadores que potencian “este estado de alerta, de concentración, de vigilia, como de actividad”, indica la farmacéutica. Como consecuencia, “los vasos del cerebro se vuelven más pequeños”, añade.

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Al tomar café de forma habitual, estos tres efectos se repiten diariamente, sobre todo si se da un sobreconsumo. “El cuerpo se ha acostumbrado” a este aporte de energía que hace que los vasos del cerebro se contraigan, dice Serra. Al eliminarlo de repente, “se da una vasodilatación de rebote, es decir, que los vasos cerebrales se agrandan”, explica.

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Esta vasodilatación no es la única explicación para el dolor de cabeza. El efecto de abstinencia tras abandonar el café se suma “a la posible deshidratación, porque venimos toda la noche sin beber; a una posible migraña enmascarada, de que muchas veces tomamos el café porque queremos enmascarar el cansancio que llevamos todos encima...”, añade la farmacéutica, todo ello causas que pueden provocar dolor de cabeza.

Los efectos al eliminar el café aparecen entre las primeras 24 y 48 horas después de la última toma, pero sus efectos “suelen durar una semana”, asegura Serra. Para prevenir y combatir este característico dolor de cabeza, la farmacéutica tiene claro el remedio: “Intentar mejorar la calidad del sueño, disminuir el estrés, mantenernos hidratados y no tomarnos el café en ayunas”, recomienda.

Aunque parezca sencillo de cumplir, para gran parte de la población puede ser todo un reto. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de la mitad de los españoles adultos (56%) duerme menos de ocho horas, las recomendadas para un descanso saludable, y aproximadamente el 50% asegura no tener un sueño reparador.

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