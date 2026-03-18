España

Alergólogos alertan de una “primavera intensa”: Madrid, Extremadura y Andalucía serán los más afectados

Las lluvias y el calor han hecho aumentar la producción de polen en España

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Una mujer estornuda en un
Una mujer estornuda en un entorno natural. (Canva)

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha advertido este miércoles que España vivirá una “primavera intensa” en lo que a niveles de polen se refiere. Después de un 2025 especialmente cálido (el tercero más caluroso desde 1961) y lluvioso (el octavo más húmedo del siglo XXI), las plantas han tenido tiempo para crecer y desarrollarse, lo que se traduce en una estación con niveles altos de polen.

“Las temperaturas han sido muy suaves durante todo el invierno y la pluviosidad ha sido extremadamente alta”, ha explicado el doctor Juan José Zapata. Las condiciones meteorológicas favorecerán, por tanto, la producción de polen de gramíneas, especialmente intenso en el centro peninsular.

Según las previsiones de la SEAIC, la Comunidad de Madrid será de las más afectadas, con una liberación de aproximadamente 6.000 granos por metro cúbico. Castilla-La Mancha y Castilla y León esperan, en cambio, niveles moderados de polen esta temporada, a excepción de Toledo, donde se superarán los 5.000 granos por metro cúbico.

Previsiones de los niveles de
Previsiones de los niveles de polen de gramíneas en la primavera de 2026. (SEAIC)

Se esperan niveles intensos en Cáceres y Badajoz, con niveles de entre 10.000 y 12.000 granos por metro cúbico. En Andalucía, serán las provincias de Jaén y Sevilla (6.000-8.000 granos por metro cúbico) las más afectadas, con niveles moderados en Córdoba, Granada, Huelva y Cádiz.

Las gramíneas no son las únicas que supondrán un problema para los alérgicos. “También habrá que tener en cuenta otros taxones”, advierte Zapata. Vegetación como el plátano de sombra, los cipreses, las amarantháceas y las urticáceas darán guerra durante los próximos meses, algunas alargando su ciclo de polinización hasta el verano.

La alergia ya no se limita a la primavera

Esta gran biodiversidad hace que los españoles sean más sensibles al polen que en el resto de Europa, viéndose afectados por diferentes tipos de vegetación. A ello se le suma el aumento de las temperaturas, que aumentarán la producción de polen. El calor no hace solo que las plantas produzcan mayores cantidades de estas sustancias irritantes, sino que lo hagan antes y durante más tiempo.

“El cambio climático está modificando de forma clara el calendario polínico”, ha advertido el doctor Pedro Ojeda. El alergólogo ha explicado que “el aumento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones están haciendo que muchas especies empiecen a liberar polen antes en el año y durante más tiempo”, lo que hace que las temporadas de polen se alarguen.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Así, algunos árboles han comenzado a polinizar “semanas antes” de lo habitual, mientras que “ciertas gramíneas o malezas mantienen niveles de polen elevados durante más meses”, ha especificado Ojeda. En muchos casos, no solo aumenta la duración de la temporada, sino también la cantidad de polen en el aire.

Esta “tormenta perfecta” hace que las personas alérgicas sufran los síntomas cada vez antes y que la exposición al polen se prolongue en el tiempo. “En algunos casos pueden ser más intensos, ya que la mayor concentración de polen y su interacción con la contaminación ambiental puede aumentar su capacidad alergénica”, ha añadido.

Para enfrentar esta temporada de alergias, los especialistas recomiendan el uso de gafas o mascarillas al salir a la calle, evitar hacer ejercicio en parques o zonas naturales y no tender la ropa al aire libre, pues puede captar pólenes mientras se seca.

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