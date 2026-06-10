La Fiscalía comunica al juez que la mano derecha de Álvaro García Ortiz se reunió dos veces con Jacobo Teijelo y Leire Díez en la primavera de 2025

El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe (Matias Chiofalo / Europa Press)

La Fiscalía General del Estado ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y uno de los principales colaboradores del fiscal general del Estado de aquel momento, Álvaro García Ortiz, mantuvo dos reuniones en marzo y abril de 2025 con el abogado Jacobo Teijelo y con Leire Díez, exmilitante socialista que fue presentada durante esos encuentros como una “compañera de despacho”.

La información ha sido remitida al magistrado en el marco de las diligencias que dirige sobre presuntas actuaciones encaminadas a influir o interferir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE, a dirigentes de la formación y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Según han indicado fuentes fiscales a EFE, el primer encuentro tuvo lugar el 6 de marzo de 2025 y contó con la participación de Villafañe, de la fiscal de la Secretaría Técnica Belén López y del letrado Jacobo Teijelo. Posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, se celebró una segunda reunión entre Villafañe y el abogado. En ambas ocasiones estuvo presente Leire Díez, cuya intervención fue descrita por las mismas fuentes como “menor”.

La Fiscalía señala que tanto Villafañe como López fueron informados por Teijelo de una serie de hechos que, según el criterio del abogado, podrían tener relevancia penal. Asimismo, el letrado manifestó su intención de presentar diversas denuncias ante la Fiscalía relacionadas con esos hechos. No obstante, los fiscales entendieron que las alegaciones expuestas estaban “carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto”.

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Comunicación posterior al fiscal general

Las mismas fuentes subrayan que el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue informado de ambas reuniones con posterioridad a su celebración. Además, aseguran que ni Diego Villafañe ni Belén López recibieron instrucciones o indicaciones por parte de García Ortiz en relación con esos encuentros.

La comunicación remitida a la Audiencia Nacional responde a una petición de información realizada por el juez Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez y a Jacobo Teijelo, entre otros, por presuntas actuaciones dirigidas a influir en procedimientos judiciales de especial relevancia política.

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El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe (Ananda Manjón / Europa Press)

La Fiscalía General únicamente reconoce la existencia de esas dos reuniones. Sin embargo, la celebración de los encuentros aparece reflejada también en diversos elementos incorporados a la investigación judicial. Entre ellos figura información obtenida de dispositivos electrónicos intervenidos durante las pesquisas. Uno de esos elementos sitúa a Leire Díez el 6 de marzo de 2025 en la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Fortuny de Madrid. Según consta en la investigación, una aplicación de navegación registró una localización vinculada a ese emplazamiento a las 15.26 horas de aquel día.

La documentación incorporada al procedimiento también recoge mensajes intercambiados entre Leire Díez y Jacobo Teijelo en los días previos al encuentro. En esas conversaciones se hace referencia a una futura reunión en la Fiscalía General y a la participación de ambos en ella.

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Procedimientos judiciales

De acuerdo con la información que figura en las diligencias, durante aquellos encuentros se abordaron cuestiones relacionadas con investigaciones judiciales vinculadas al denominado ‘caso de los hidrocarburos’, un asunto que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes fiscales consultadas por EFE sostienen que Anticorrupción no fue informada de esas reuniones ni antes ni después de su celebración. La circunstancia ha adquirido relevancia dentro de las pesquisas abiertas por la Audiencia Nacional para esclarecer el alcance de los contactos mantenidos por los investigados.

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Las actuaciones judiciales dirigidas por Pedraz también analizan otros episodios relacionados con Leire Díez y diferentes procedimientos de relevancia pública. Entre ellos figuran referencias a denuncias presentadas ante la Fiscalía General por Koldo García y cuestiones vinculadas al ‘caso Villarejo’.

La investigación incorpora igualmente comunicaciones entre Díez y distintas personas relacionadas con estos procedimientos. Según la documentación examinada por los investigadores, tras una de las reuniones mantenidas en la Fiscalía General, Díez trasladó a otro interlocutor que el abogado Jacobo Teijelo consideraba positiva su presencia en los encuentros por complementar los aspectos jurídicos tratados.

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Por otra parte, la causa también recoge contactos entre Leire Díez y el abogado Antonio García Cabrera, defensor del excomisario José Manuel Villarejo. Según la información incorporada al procedimiento, ambos mantuvieron conversaciones sobre posibles encuentros con representantes de la Fiscalía.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido este lunes levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Fuente: Europa Press/Congreso)

En este contexto, los investigadores analizan diversas comunicaciones en las que se hace referencia a contactos con miembros del Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía General ha precisado en su respuesta al juez que las dos reuniones reconocidas tuvieron como objeto la exposición por parte del abogado de hechos que, a su juicio, podrían revestir carácter penal, y que los fiscales asistentes consideraron que carecían de respaldo probatorio suficiente.

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Las reuniones se produjeron en un momento de especial relevancia para la Fiscalía General del Estado. En aquellas fechas, Álvaro García Ortiz se encontraba inmerso en el procedimiento judicial relacionado con la difusión de datos tributarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, Diego Villafañe había sido exonerado pocos días antes por el magistrado instructor que investigaba aquel asunto.