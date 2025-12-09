Así delinquió el fiscal general, según el Tribunal Supremo: la clave ‘tuvo que’ estar en el móvil del periodista de Cadena Ser

El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, asiste a un juicio por presunta filtración de información confidencial en el caso de fraude fiscal que implica a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. (Mariscal/Pool vía REUTERS)

Este martes el Tribunal Supremo ha publicado la sentencia de Álvaro García Ortiz, ya ex fiscal general del Estado, 19 días después de que publicaran primero el fallo. Una vez que se ha tenido acceso al texto completo, en total 180 páginas, los cinco magistrados que han votado a favor de la condena -otras dos, en contra- el Supremo considera que García Ortiz filtró el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, confesaba haber cometido dos delitos fiscales. También le condenan por la nota informativa publicada el 14 de marzo de 2024 para aclarar los bulos y desinformaciones que estaban circulando, donde revelaba parte del correo electrónico. “El fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, señala la sentencia.

Los cinco de los siete magistrados consideran que “tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado” o “una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento”, quien entregó el correo, enviado el 2 de febrero de 2024, a Cadena SER “para su publicación”. Miguel Ángel Campos fue el primer periodista que difundió parte del correo electrónico en presa. Cerca de la medianoche del 13 de marzo del año pasado, a las 23:35 horas en Hora 25, dio el avance: “El abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio”. Sin embargo, como detalló Campos en el juicio, García Ortiz no fue su fuente.

En una entrevista en el programa La Ventana, y tras conocer la sentencia, el periodista ha comentado la llamada de cuatro segundos que realizó con el Fiscal para conocer si la información era cierta. “Cómo es posible que el Tribunal, en las páginas 129 a 132, diga como hecho probado que el fiscal general filtró el correo famoso del 2 de febrero a Miguel Ángel Campos y la Cadena Ser por la existencia de una llamada de cuatro segundos, una llamada que no fue contestada, una llamada que fue perdida, realizada por este periodista al fiscal general a las 21:38, antes de que él tuviera ese correo electrónico”, se ha preguntado públicamente Campos.

“Si consideran que por otra vía pudo filtrarse ese correo, por qué ni en la fase de instrucción, el magistrado Ángel Hurtado, ni tampoco ninguno de los siete miembros del tribunal o su presidente, Andrés Arrieta, durante el juicio oral, ¿por qué ninguno me pidió que mostrara el WhatsApp con el Fiscal General del Estado?”, ha añadido, para posteriormente afirmar que “probablemente, no me lo pidieron porque se les habría desmontado el relato que pretendía montar después”.

Sin embargo, Campos no fue el primer medio que dio la noticia en torno al caso de González Amador. En exclusiva, elDiario.es publicó el 12 de marzo de 2024 el siguiente artículo: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Durante el juicio, José Manuel Precedo, director adjunto de este medio, reveló que una semana antes, el 6 de marzo, recibió el expediente tributario, la denuncia y el correo que le envió el abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscalía.

Cronología de los hechos, según el Tribunal Supremo

2022: Inicio de la inspección fiscal

La Agencia Tributaria abre una inspección a Maxwell Cremona S.L., administrada por Alberto González Amador, y detecta indicios de delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021. El caso pasa al Ministerio Fiscal.

23 de enero de 2024: Abiertas diligencias

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abre diligencias de investigación penal a raíz del escrito-denuncia de la Agencia Tributaria.

2 de febrero de 2024: El correo clave

El abogado de González Amador, Carlos Neira, envía un correo a la Fiscalía Provincial de Madrid manifestando su voluntad de alcanzar una conformidad penal, reconociendo “ciertamente” dos delitos contra la Hacienda Pública y ofreciendo el pago completo. Es el mensaje cuya difusión será el núcleo del caso.

7 de febrero de 2024

El fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Julián Salto Torres, dicta Decreto de conclusión de las diligencias de investigación y acuerda interponer denuncia contra González Amador y otros. Ese mismo día, el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Villafañe, solicita a la Fiscal Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, la remisión íntegra del expediente de González Amador.

12 de febrero de 2024:

El fiscal encargado contesta por correo electrónico al letrado de González Amador, manifestando que toma nota de la voluntad de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades, y que la existencia de otras personas implicadas no es obstáculo para alcanzar una conformidad.

13 de febrero de 2024: el fiscal interpone la denuncia

El fiscal interpone denuncia contra González Amador “y otros cuatro individuos”, así como contra ocho sociedades mercantiles, por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad en documento mercantil.

20 de febrero de 2024: Denuncia remitida

La Fiscalía Provincial de Madrid remite la denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid.

5–12 de marzo de 2024: La denuncia y la primera filtración

La Fiscalía presenta la denuncia el 5 de marzo; queda registrada en los juzgados el 12. Ese mismo 12 de marzo, a las 06:01, elDiario.es publica en exclusiva el caso de defraudación, citando datos del expediente y de la denuncia.

13 de marzo, 21:29: El Mundo publica sobre el pacto

El Mundo difunde que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa el día anterior y reproduce fragmentos de un correo enviado por el fiscal del caso (“podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente quieren”).

13 de marzo, de 21:59 a 23:45: El fiscal general recibe los correos

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, reenvía a la cuenta personal de Gmail del fiscal general los correos del caso, incluido el del 2 de febrero. Los envíos se producen a las 21:59, 22:01 y 23:45.

13 de marzo, 23:25: Cadena SER anuncia la exclusiva

En Hora 25, el periodista Miguel Ángel Campos difunde por primera vez el contenido esencial del correo del 2 de febrero: el abogado del “novio de Ayuso” ofreció reconocerse culpable de dos delitos fiscales para pactar con la Fiscalía. Campos señala haber tenido acceso directo al mensaje.

13 de marzo, 23:51: Publicación íntegra en la web de la SER

La emisora publica la noticia completa con la transcripción textual del correo: “reconocer íntegramente los hechos” y “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Es la primera reproducción pública completa del texto del correo.

Noche del 13 al 14 de marzo: Redacción de la nota oficial

La directora de comunicación de la Fiscalía General redacta —“siguiendo instrucciones expresas” del fiscal general, que dicta algunos pasajes— una nota informativa para publicarse a las 10:00 del día 14. Incluye de nuevo datos del correo y detalles del proceso interno.

14 de marzo, madrugada: El País recibe la nota antes de su difusión

Según la sentencia, la nota se entrega anticipadamente al diario El País con autorización del fiscal general, antes de su difusión oficial.

14 de marzo, 07:00–09:37: Presiones al Ministerio Fiscal de Madrid

El fiscal general telefonea y envía varios mensajes a la fiscal superior de Madrid para que publique la nota. Ella, molesta por la filtración previa, pregunta si él la ha filtrado; recibe por respuesta: “eso ahora no importa”. Finalmente, la nota se difunde.

9 de diciembre de 2025: Condena del Tribunal Supremo

La Sala de lo Penal condena a Álvaro García Ortiz por divulgación de datos reservados (art. 417.1 CP). Cinco magistrados votan a favor; dos formulan voto particular. La sentencia afirma que la filtración se produjo “directamente o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación” por parte del fiscal general.

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, y Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser (EFE/J.J. Guillén)

Aunque esta es la cronología fijada por la mayoría de cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo, de la página 181 a la 233, la sentencia incluye también un voto particular, firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrez, que ofrece una lectura alternativa de varios momentos clave. Ambas consideran que “no ha quedado probado” que García Ortiz filtrara el correo y que lo correcto habría sido acordar su absolución.

En el escrito, ambas incluyen también una cronología de los hechos. Se añade a continuación más información.

26 de enero de 2024

La AEAT notifica la liquidación vinculada a delito a Alberto González Amador, que autoriza a su abogado, Carlos Neira, a buscar un acuerdo de conformidad.

2 de febrero de 2024

Además del “correo clave” ya mencionado, el voto particular precisa que a las 13:23 ese correo es reenviado desde la cuenta genérica de Delitos Económicos al correo del fiscal Julián Salto Torres.

12 de febrero de 2024

El fiscal Salto responde por correo a Carlos Neira, tomando nota de la voluntad de González Amador de reconocer los hechos y alcanzar una conformidad.

6 de marzo de 2024

El periodista José Manuel Precedo (elDiario.es) obtiene, de una fuente no identificada, el expediente tributario, la denuncia de la Fiscalía y el correo del 2 de febrero. Sobre las 18:00, llama a Mar Hedo (directora de Comunicación de la Fiscalía General) para contrastar si la institución conoce el asunto.

7–8 de marzo de 2024

El 7 de marzo, Mar Hedo informa del caso al fiscal general, que activa la “dación de cuenta” y encarga al Teniente Fiscal de la Secretaria Técnica, Diego Villafañe, verificar la información con la Fiscalía de Madrid. La documentación se envía tanto a la Secretaría Técnica de la FGE como a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El 8 de marzo, a las 07:09, Villafañe pide a la fiscalía madrileña reenviar la documentación porque estaba mal escaneada.

12 de marzo de 2024

El voto particular subraya que la exclusiva de elDiario.es no menciona el correo de 2 de febrero. A las 08:50, el fiscal Salto envía a Neira copia de la denuncia. A las 09:09, González Amador reenvía por WhatsApp ese correo (con captura incluida) a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

13 de marzo de 2024 (tarde-noche)

Alrededor de las 19:00, Miguel Ángel Rodríguez envía mensajes a periodistas por WhatsApp, presentando como “pacto ofrecido y retirado por órdenes de arriba” lo que en realidad era una propuesta de conformidad procedente de la defensa.

21:34 – El fiscal general llama a la fiscal jefe provincial, María Pilar Rodríguez, y le pide el correo del 2 de febrero.

21:38 – El periodista Miguel Ángel Campos intenta llamar al fiscal general; la llamada no llega a establecerse.

21:39 – Pilar Rodríguez contacta con el fiscal Julián Salto y le pide el correo.

Antes de las 22:10 – El periodista Alfonso Pérez Medina ( La Sexta ) examina ya los correos del 2 de febrero y del 12 de marzo.

22:10 – La Sexta publica en su web que la pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía.

22:41 – Miguel Ángel Rodríguez reitera públicamente sus acusaciones contra la Fiscalía en la red social X.

23:44 – El fiscal Salto remite al fiscal general el correo del 12 de marzo que faltaba.

14 de marzo de 2024

El voto particular concreta que la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid se publica a las 10:22 horas, y la describe como una pieza destinada a desmentir las acusaciones de actuación irregular vertidas contra la Fiscalía.