España

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

El juez Santiago Pedraz ha ordenado recabar información sobre el expediente de nacionalidad de un exviceministro de Hugo Chávez vinculado durante años a investigaciones internacionales por presunta corrupción y blanqueo de capitales

Guardar
Google icon
El ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos (X / @la_patilla)
El ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos (X / @la_patilla)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado este martes en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para reclamar documentación relacionada con la nacionalidad española de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica durante los primeros gobiernos de Hugo Chávez y una de las figuras más controvertidas del antiguo aparato político venezolano.

La actuación de los agentes responde a una orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el denominado ‘caso Leire Díez’. En el marco de esas diligencias, el magistrado acordó solicitar a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil un informe detallado sobre la situación del expediente de nacionalidad de Villalobos, así como la identificación de los funcionarios que participaron en su tramitación.

PUBLICIDAD

Fuentes gubernamentales han confirmado a Europa Press que la Guardia Civil acudió a dependencias ministeriales para requerir esa información y que el departamento que dirige Félix Bolaños facilitó toda la documentación solicitada.

La diligencia sitúa de nuevo en el centro del foco a un personaje que lleva años apareciendo en investigaciones judiciales repartidas por varios países y cuyo nombre se ha convertido en uno de los más asociados a los presuntos casos de corrupción surgidos alrededor del sector energético venezolano durante la etapa chavista.

PUBLICIDAD

De alto cargo del chavismo a investigado en varios países

Ingeniero eléctrico de formación, Nervis Villalobos desarrolló buena parte de su carrera en la Administración venezolana vinculada al área energética. Durante los años de mayor expansión del proyecto político de Hugo Chávez ocupó puestos de máxima responsabilidad en el sector eléctrico, entre ellos el de viceministro de Energía Eléctrica, además de desempeñar funciones directivas en organismos públicos relacionados con la generación y distribución de energía.

Su influencia creció al calor de los ambiciosos planes de inversión impulsados por el Gobierno venezolano en infraestructuras energéticas. Sin embargo, años después de abandonar la primera línea política, su nombre comenzó a aparecer de forma recurrente en investigaciones sobre supuestas comisiones irregulares, movimientos de fondos en el extranjero y operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a contratos energéticos y a la petrolera estatal PDVSA.

Nervis Villalobos, en una imagen de archivo
Nervis Villalobos, en una imagen de archivo

Las pesquisas abiertas en distintos países europeos y americanos terminaron convirtiéndolo en una de las figuras más investigadas del antiguo entramado económico chavista. España ha sido uno de los escenarios principales de esas investigaciones, en las que durante años han aparecido operaciones financieras, sociedades instrumentales y movimientos patrimoniales bajo el escrutinio de jueces y fiscales.

El foco sobre su nacionalización

La actuación de la UCO se centra ahora en el proceso mediante el cual Villalobos solicitó la nacionalidad española. El objetivo del requerimiento ordenado por el juez Pedraz es conocer con detalle cuál es el estado del expediente, cómo se desarrolló la tramitación y quiénes intervinieron en ella desde la Administración.

La investigación cobra relevancia porque la nacionalización del ex alto cargo venezolano ha sido objeto de atención en los últimos meses. Distintas informaciones apuntaban a la existencia de gestiones y contactos relacionados con su situación administrativa en España, una cuestión que ha terminado incorporándose a las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.

Desde el entorno de Villalobos sostienen a Europa Press que su expediente encontró importantes obstáculos desde el inicio. Según esas fuentes, la solicitud de nacionalidad fue denegada en una primera fase debido a la existencia de antecedentes policiales, circunstancia que habría impedido inicialmente que prosperara el procedimiento.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional.

Ahora, la Guardia Civil trata de reconstruir el recorrido administrativo completo del expediente. Para ello, los investigadores han solicitado tanto la documentación relativa a la solicitud como la identificación de los responsables que participaron en su tramitación dentro del Ministerio.

Temas Relacionados

Caso Leire DíezLeire DíezAudiencia NacionalJusticiaTribunales EspañaUCOGuardia Civil EspañaVenezuelaHugo ChávezCorrupciónEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

La Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico realizaban en ese momento labores de regeneración con maquinaria pesada

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Qué es el sistema ‘bonus-malus’: la propuesta de Fedea para premiar a las empresas estables y penalizar la rotación laboral

El think tank defiende esta vía como alternativa a endurecer el despido tras detectar contratos indefinidos de menor duración

Qué es el sistema ‘bonus-malus’: la propuesta de Fedea para premiar a las empresas estables y penalizar la rotación laboral

Australia pide excluir al aceite de oliva del etiquetado nutricional por no reflejar sus propiedades beneficiosas para la salud

Numerosos estudios han confirmado la relación entre el consumo de aceite de oliva virgen extra y una mejor salud cardiovascular

Australia pide excluir al aceite de oliva del etiquetado nutricional por no reflejar sus propiedades beneficiosas para la salud
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

El PP acusa al PSOE de usar al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción: “Me parece entre patético y penoso”

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

El juez que investiga a Zapatero se apoya en EEUU para blindar la prueba clave del caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Qué es el sistema ‘bonus-malus’: la propuesta de Fedea para premiar a las empresas estables y penalizar la rotación laboral

Qué es el sistema ‘bonus-malus’: la propuesta de Fedea para premiar a las empresas estables y penalizar la rotación laboral

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

DEPORTES

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca