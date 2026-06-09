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Qué dice la psicología sobre las personas que escriben para ordenar sus pensamientos

La escritura terapéutica contribuye al autoconocimiento, a mejorar el estado de ánimo y a ganar perspectiva

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Una mujer anotando en su libreta (Magnific)
Una mujer anotando en su libreta (Magnific)

La escritura vertebra la historia de nuestra humanidad y nos permite elaborar listas de la compra. Con ella escribimos obras de arte y aprendemos a juntar las letras de nuestro nombre, pero también nos puede servir como un medio para reflexionar sobre experiencias personales y canalizar las emociones negativas.

Algunos estudios científicos respaldan que escribir sobre pensamientos y emociones puede convertirse en una poderosa herramienta para el bienestar psicológico. Es lo que se conoce como escritura terapéutica, cuyo objetivo no es producir textos de calidad literaria, sino facilitar el autoconocimiento y el procesamiento emocional. Por ello, los especialistas coinciden en que no es necesario tener habilidades especiales para beneficiarse de esta práctica: basta con dedicar unos minutos a expresar en palabras aquello que uno siente.

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Cuando una persona traslada al papel la compleja red de pensamientos que ocupa su mente, suele experimentar una sensación de orden y claridad, aclara la psicóloga Carolina Marín. Las preocupaciones, los miedos o las dudas dejan de ser una masa confusa para convertirse en ideas concretas que pueden observarse con mayor distancia. Este proceso ayuda a reducir la sensación de saturación mental y favorece una comprensión más profunda de lo que se está viviendo.

La escritura también ocupa un lugar relevante dentro de numerosas intervenciones psicológicas basadas en evidencia científica. Muchos terapeutas recomiendan a sus pacientes llevar registros de pensamientos, emociones y conductas para identificar patrones y comprender mejor las situaciones que generan malestar. Asimismo, se utiliza en ejercicios de exposición emocional, donde la persona describe sus experiencias antes, durante y después de afrontar una situación desafiante.

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Según Marín, los beneficios de esta práctica no se limitan al ámbito emocional, pues las personas que escriben sobre experiencias emocionalmente significativas tienden a realizar menos consultas médicas que quienes escribían sobre temas superficiales. Otras investigaciones señalaron mejoras en determinados indicadores del sistema inmunológico, lo que sugiere una estrecha relación entre el bienestar psicológico y la salud general.

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Escribir para enfrentar el trauma

En el plano emocional, los resultados son especialmente relevantes, ya que escribir acerca de experiencias dolorosas puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y aumentar los niveles de bienestar en el largo plazo. Sin embargo, los expertos advierten que este proceso no siempre resulta agradable de manera inmediata. De hecho, muchas personas experimentan un aumento temporal del estrés o la tristeza mientras escriben sobre acontecimientos difíciles.

Esta aparente contradicción tiene una explicación, aclara la psicóloga. La escritura terapéutica invita a enfrentar emociones que habitualmente se intentan evitar. Es decir, en lugar de escapar del malestar mediante distracciones o conductas impulsivas, la persona se permite sentir y procesar aquello que le duele. Desde esta perspectiva, escribir se convierte en un ejercicio de aceptación emocional que favorece una relación más saludable con los propios pensamientos y sentimientos.

Otro de los beneficios destacados es la posibilidad de ganar perspectiva. Con frecuencia, las personas se identifican por completo con pensamientos negativos como “soy un fracaso” o “no puedo hacerlo”. Al escribir estas ideas, es posible analizarlas con mayor objetividad y cuestionar si realmente reflejan la realidad. La escritura ayuda a comprender que los pensamientos no siempre son hechos y que pueden existir otras interpretaciones de una misma situación. Además, esta práctica favorece el autoconocimiento y la toma de decisiones. Al registrar emociones, preocupaciones y deseos, resulta más sencillo identificar los valores personales y establecer objetivos coherentes con ellos.

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