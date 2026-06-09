Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Una pareja de jubilados calculan sus gastos e ingresos (Canva)

La jubilación anticipada voluntaria sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los trabajadores que desean abandonar el mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro. Sin embargo, esta posibilidad tiene un coste económico que puede ser significativo incluso para quienes acumulan carreras laborales muy extensas.

La normativa de la Seguridad Social permite adelantar la jubilación hasta un máximo de dos años respecto a la edad legal que corresponda en cada caso. No obstante, esta decisión lleva asociada la aplicación de coeficientes reductores que disminuyen de forma permanente la cuantía de la pensión.

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En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses, mientras que aquellos con un periodo de cotización inferior deberán esperar hasta los 66 años y diez meses. Esto significa que la jubilación anticipada voluntaria podrá solicitarse desde los 63 años en el primer caso y desde los 64 años y diez meses en el segundo.

Qué reducciones se aplican

Las penalizaciones dependen de dos factores principales: el número de meses que se adelanta la jubilación y el tiempo total cotizado a lo largo de la vida laboral. Aunque los trabajadores con carreras más largas disfrutan de coeficientes reductores más favorables, no quedan exentos de sufrir recortes en su prestación.

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De hecho, los empleados que acrediten más de 44 años y seis meses de cotización, el tramo más beneficiado por la normativa actual, pueden ver reducida su pensión hasta un 13% si deciden retirarse 24 meses antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Si el adelanto es de 23 meses, la reducción se sitúa en el 12%.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a dar una respuesta "lo antes posible" sobre la jubilación anticipada de personas cuidadoras de grandes dependientes que han compatibilizado trabajo y cuidados. (Fuente: Congreso)

Las penalizaciones disminuyen progresivamente conforme se reduce el tiempo de anticipación. Así, un trabajador de este mismo grupo que adelante su retiro un año asumirá una reducción del 4,75%, mientras que quien lo haga apenas un mes antes soportará un recorte del 2,81%.

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Las asociaciones rechazan el recorte

Uno de los aspectos más controvertidos del sistema es que estos coeficientes reductores se aplican durante toda la vida del pensionista. Por ello, diversas asociaciones de jubilados y organizaciones que representan a trabajadores con largas carreras de cotización llevan años reclamando cambios normativos que eliminen o suavicen estas penalizaciones para quienes han superado ampliamente las cuatro décadas de trabajo.

Sus críticas se centran en que personas que han contribuido al sistema durante más de 44 años continúan viendo reducida su pensión pese a haber acumulado periodos de cotización muy superiores a los exigidos para acceder al 100% de la prestación.

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Retrasar la jubilación en lugar de adelantarla

Frente a la jubilación anticipada, la Seguridad Social también contempla incentivos para quienes optan por retrasar su retirada. La llamada jubilación demorada permite incrementar la pensión un 4% por cada año completo trabajado después de alcanzar la edad ordinaria o, alternativamente, recibir una compensación económica a tanto alzado, entre otras fórmulas.

Esta modalidad ha ganado protagonismo en los últimos años como consecuencia de los incentivos introducidos por las reformas del sistema. Mientras tanto, quienes valoran adelantar su jubilación deberán analizar cuidadosamente el impacto de los coeficientes reductores, ya que la decisión puede traducirse en una pérdida permanente de ingresos durante toda la etapa de retiro.

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