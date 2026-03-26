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La Seguridad Social rectifica: corregirá el recorte excesivo a las pensiones máximas de jubilación anticipada de forma retroactiva

La medida se llevará a cabo de forma automática sin que los pensionistas tengan que solicitarlo

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Un señor mayor camina por una calle de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Un pensionista pasea por Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

La Seguridad Social ha dado marcha atrás y corregirá con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año el recorte de más a las pensiones máximas de jubilación anticipada. La decisión, adoptada mediante una resolución fechada el pasado 24 de marzo, llega tras un análisis jurídico que ha llevado al organismo a revisar su interpretación de la normativa vigente.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidas por Europa Press, señalan que el cambio implica que se volverán a aplicar coeficientes reductores menores en aquellos casos en los que la pensión inicial supera el límite máximo. Esta modificación afectará a quienes optaron por una jubilación anticipada voluntaria y se vieron penalizados con reducciones superiores a las previstas durante el periodo transitorio.

La medida supone un alivio para miles de pensionistas que habían visto mermadas sus prestaciones en los primeros meses del año. Además, refuerza la seguridad jurídica en la aplicación de una reforma clave del sistema de pensiones.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

Corrección de criterio y vuelta al régimen transitorio

El origen de esta rectificación se encuentra en la interpretación de la disposición transitoria de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la aplicación progresiva de coeficientes reductores entre 2024 y 2033. Inicialmente, desde el 1 de enero de 2026, la Seguridad Social consideró finalizado este periodo transitorio y comenzó a aplicar coeficientes generales más elevados.

Esto provocó que las pensiones de nuevos jubilados anticipados con ingresos altos fueran objeto de recortes más significativos. Sin embargo, tras revisar el marco legal, el organismo ha concluido que el régimen transitorio sigue vigente y que, por tanto, deben mantenerse las reducciones más moderadas. En consecuencia, se anulan los criterios aplicados desde comienzos de año y se restablece el sistema anterior, más favorable para los afectados.

Desincentivar la jubilación anticipada

Este episodio se enmarca en la reforma de pensiones aprobada en 2021, que introdujo cambios relevantes en el cálculo de las penalizaciones por jubilación anticipada voluntaria. Hasta entonces, los coeficientes reductores se aplicaban sobre la base reguladora; desde la reforma, pasan a aplicarse sobre la cuantía de la pensión teórica.

El objetivo del Gobierno con este cambio era desincentivar la jubilación anticipada, especialmente entre trabajadores con salarios elevados, fomentando así carreras laborales más largas. No obstante, para suavizar el impacto, se estableció un régimen transitorio que modulaba las penalizaciones en función del calendario de aplicación.

Uno de los aspectos relevantes de la medida es que su aplicación será automática. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se encargará de recalcular las pensiones afectadas sin que los beneficiarios tengan que presentar ninguna solicitud.

Esto incluye tanto la revisión de las cuantías como el abono de las cantidades que correspondan por los recortes aplicados de más desde enero. Según las mismas fuentes, el proceso se llevará a cabo en cuestión de días.

Además, se espera que el simulador de pensiones de la Seguridad Social actualice pronto sus cálculos para reflejar este cambio de criterio. Hasta ahora, la herramienta informaba de que la disposición transitoria había quedado sin efecto en 2026, lo que generó incertidumbre entre los futuros jubilados.

Un mensaje de tranquilidad a los pensionistas

Con esta rectificación, la Seguridad Social busca transmitir un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, garantizando que la normativa se aplicará conforme a derecho y evitando perjuicios económicos indebidos.

La marcha atrás del organismo permitirá a los trabajadores que optaron por la jubilación anticipada y que reciben la pensión máxima recuperar parte de sus ingresos.

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