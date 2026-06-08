Lo que las víctimas de pederastia no podrán contar a León XIV: exclusión, reclamos y la urgencia de una reparación justa

Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos de la Abadía de Montserrat, escenifica un encuentro ficticio en la Nunciatura con León XIV. (Europa Press)

Las principales asociaciones y colectivos de supervivientes de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española han expresado su preocupación por la falta de pluralidad en los encuentros programados con el papa León XIV durante su visita a España. En un comunicado conjunto difundido este lunes, aseguran que los espacios de diálogo previstos con el pontífice “no reflejan la diversidad ni la representatividad” de las víctimas.

“Cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas”, señala el documento firmado por la Asociación Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España, AVA Navarra, Lulacris, Colectivo El Vedat y Plataforma de Víctimas de la Salle. Los colectivos insisten en que su objetivo no se limita a gestos simbólicos, sino que exigen compromisos firmes con las reivindicaciones de todas las víctimas y “un cambio profundo” en la gestión de estos casos.

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“Nuestro llamamiento no busca enfrentar a unas víctimas con otras. Todas merecen respeto. Lo que exigimos es que ninguna persona superviviente quede invisibilizada y que el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sea verdaderamente universal", añaden. Por ello, este lunes a las 10 han convocado a los medios de comunicación frente a la Nunciatura Apostólica en Madrid, embajada de la Santa Sede y lugar donde se aloja el papa. La convocatoria coincide con el encuentro previsto entre el pontífice y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Juan Cuatrecasas (izda) sufrió abusos sexuales cuando era adolescente por parte de un profesor del colegio vizcaíno Gaztelueta, del Opus Dei. (Cedida a Infobae)

La denuncia de estos colectivos llega después de que la Iglesia seleccionara a las víctimas que en la tarde de este lunes, a las 16:15 horas, se reunirán con el pontífice, ya que “solo han elegido a algunas vinculadas al plan Repara”, un proyecto impulsado en 2020 por el Arzobispado de Madrid que ha sido ampliamente criticado por las asociaciones por excluir a los supervivientes en su diseño, no establecer obligatoriedad para las diócesis y no garantizar la reparación.

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“Denunciamos la narrativa impulsada por la Iglesia española, que presenta iniciativas como el Plan PRIVA -creado en 2024 por la Iglesia y con un alcance limitado- o el Programa Repara como respuestas suficientes, cuando resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Consideramos que esta estrategia ha contribuido a silenciar a las asociaciones formadas por las propias víctimas y a imponer una versión parcial de la realidad", explican.

También advierten sobre el riesgo de que la exclusión de colectivos representativos genere una percepción distorsionada en la opinión pública, dando la impresión de consenso o satisfacción donde existe malestar y sentimiento de abandono.

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Acceso a atención psicológica e indemnizaciones dignas

Entre las principales demandas destacan el reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima, con la consiguiente garantía de derechos efectivos; el acceso universal a atención psicológica y psiquiátrica especializada, a demanda y de por vida, así como la implementación de medidas de apoyo para la inserción educativa y laboral, junto con indemnizaciones dignas y proporcionales al daño sufrido. Además, los supervivientes alertan sobre la situación de personas excluidas del acuerdo entre la Iglesia y el Estado firmado el pasado mes de marzo.

Las organizaciones firmantes consideran que una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esa inclusión alcance a todas las víctimas, sin excepciones. También insisten en la necesidad de ofrecer respuestas adecuadas a quienes, tras procesos judiciales completos, han visto sus causas archivadas por falta de pruebas o defectos procesales. El comunicado advierte que imponer requisitos adicionales, como la identificación del agresor, para acceder al reconocimiento o la atención, resulta inaceptable y deja fuera a muchas personas afectadas.

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Los colectivos también piden el reconocimiento para quienes sufrieron abusos siendo mayores de edad, ya que el daño y sus secuelas no dependen de la edad en el momento de los hechos. Además, reclaman la inclusión de asociaciones que han colaborado durante años con organismos públicos, como el Defensor del Pueblo, en la elaboración de propuestas de reparación.

Los colectivos también se dirigen directamente a León XIV y le solicitan que escuche también “a quienes han cargado durante años con el coste personal y social de denunciar y luchar por cambios reales”. Reconocen su compromiso con las políticas sociales heredadas de su predecesor, el papa Francisco, y le piden un respaldo firme a las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia.

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