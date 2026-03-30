El Gobierno y la Iglesia firman el acuerdo para reparar e indemnizar a las víctimas de pederastia sin incluir baremos: “Comenzamos una nueva etapa”

Firma del acuerdo sobre el sistema de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica el pasado 8 de enero. (Raúl Salgado)

La espera ha terminado para las víctimas de pederastia en la Iglesia católica y, a partir del 15 de abril, podrán iniciar el proceso de reconocimiento y reparación contemplado en el protocolo firmado este 30 de marzo por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

La Conferencia Episcopal Española ha destacado que con este acuerdo “se abre una nueva etapa” para responder a las necesidades de las víctimas. “Por mi experiencia, hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, pero eso no nos exime de hacer todo lo posible para abordar las diversas situaciones con cada rostro. Es importante poner el acento en las personas con la acogida y la escucha de esta reparación”, ha señalado Argüello tras la firma del acuerdo en la sede del Defensor del Pueblo. “Sé que el perdón es una palabra potente, pero sé que no sirve sin propósito de enmienda y obras concretas. En ese sentido, al poner en marcha este plan de reparación, esta es la expresión concreta de nuestra forma de pedir perdón”, ha añadido.

Aquellas víctimas que hayan acudido al Plan Priva, el programa impulsado por la Iglesia desde septiembre de 2024 y que hasta el momento ha tenido un alcance limitado, también podrán acudir ahora al nuevo protocolo firmado entre el Gobierno y los obispos, aunque Argüello ha explicado que se tratará de evitar dobles indemnizaciones o reclamaciones duplicadas.

“Se va a analizar caso por caso. No se trata de que las víctimas reclamen indemnizaciones que ya se hayan otorgado [a través del Plan Priva], no vamos a poner el acento en los euros, no es asunto de dinero”, ha añadido.

El protocolo establece que las personas afectadas podrán presentar sus solicitudes ante una unidad especializada del Ministerio de Justicia, que trasladará cada expediente a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución evaluará los casos y elaborará una propuesta de reparación acorde con lo solicitado por la víctima, que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual o económica.

Se trata, por tanto, de un plan mixto Iglesia-Estado que permitirá a las víctimas elegir una vía independiente y ajena a las comisiones eclesiásticas, una opción que las asociaciones de afectados venían reclamando desde hace años.

El protocolo desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos después de un arduo proceso de negociación que se prolongó durante dos años. La firma, prevista inicialmente para febrero, se aplazó por la negativa de los obispos, quienes rechazaron la posibilidad de que el Defensor del Pueblo revisara las compensaciones concedidas a través del Plan PRIVA, el programa impulsado por la Iglesia desde septiembre de 2024 y que hasta el momento ha tenido un alcance limitado. Las asociaciones de víctimas habían advertido que, si el convenio no se concretaba en estos días, se movilizarían ante la sede de la Conferencia Episcopal Española y la Nunciatura Apostólica en Madrid.