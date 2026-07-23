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La emotiva carta de Aurora Páez a su hermano Gavi después de la victoria en el Mundial 2026: “Sé todo lo que hay detrás de este momento, la abuela estará superfeliz”

La influencer ha acompañado al futbolista durante cada partido desde pequeña hasta llegar a Nueva York y levantar la copa

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Aurora y Gavi
Aurora Páez comparte unas palabras para su hermano Gavi. (Instagram @aurorapaezg)

El triunfo de la selección española en el Mundial no solo ha llevado la alegría a miles de aficionados, sino que ha hecho que el entorno más cercano de los jugadores emocione con sus discursos. Uno de los gestos más comentados en redes ha sido la emotiva carta publicada por Aurora Páez Gavira, hermana de Gavi, quien ha querido compartir con el mundo el orgullo, la admiración y los recuerdos que la unen al nuevo campeón del mundo. Su mensaje, repleto de anécdotas personales, ha ofrecido una mirada íntima a la historia detrás del futbolista.

Mientras Gavi celebraba el mayor éxito de su carrera, su hermana toma la palabra para recordar el camino recorrido juntos desde la infancia. La carta no tardó en viralizarse, recibiendo miles de reacciones y convirtiéndose en una de las manifestaciones más genuinas de la dimensión familiar que acompaña al deporte de élite. “De pequeña no había un solo sábado que me quisiera perder un partido tuyo”, confesó Aurora, evocando los años compartidos en los campos andaluces y el orgullo de verle crecer como persona y deportista.

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La publicación de Aurora ha permitido al público descubrir a una figura reservada pero muy seguida en redes, que ha encontrado su espacio lejos del ruido mediático del fútbol. Sin embargo, su vínculo con Gavi y el apoyo incondicional entre hermanos han quedado reflejados con fuerza en este mensaje, que ha emocionado tanto a seguidores de la selección como a quienes valoran las historias de superación y familia.

La influencer discreta del Mundial 2026

Aunque la popularidad de su hermano ha crecido de forma exponencial, Aurora Páez Gavira ha sabido mantener un perfil propio y diferenciado. En redes sociales, Aurora se ha consolidado como creadora de contenido, con publicaciones centradas en moda, belleza, viajes y detalles cotidianos de su vida. Su comunidad se ha construido alrededor de su naturalidad y cercanía, elementos que han captado la atención de miles de seguidores, pero sin perder la discreción respecto al entorno futbolístico.

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Gavi y su hermana Aurora
Aurora Páez comparte unas palabras para su hermano Gavi. (Instagram @aurorapaezg)

A pesar de la distancia mediática con el universo del fútbol, Aurora nunca ha ocultado la complicidad que la une a Gavi. A lo largo de los años, ha compartido imágenes y recuerdos que muestran una relación fraternal sólida, marcada por la admiración y el apoyo mutuo. La carta escrita tras el Mundial es, para muchos, la expresión más clara de ese lazo familiar: “Crecí viéndote hacer lo que más te apasiona: jugar al fútbol y sé todo lo que hay detrás de este momento”, relata, subrayando la constancia y el sacrificio que han sido necesarios para alcanzar la cima.

La carta que emocionó a todos

El texto publicado por Aurora tras la final del Mundial ha recorrido las redes por su autenticidad y su carga emotiva. En su carta, la hermana del mediocampista repasó momentos clave de su infancia, como los partidos en La Liara y la celebración de aquel histórico Mundial 2010: “Lo celebramos en las calles de nuestro pueblo, sin imaginar ni por un segundo que, 16 años después, volveríamos a salir a celebrarlo... pero esta vez porque tú formarías parte de esa historia”.

Tras una larga y dolorosa lesión que le dejó sin Eurocopa, Gavi jugará el Mundial.

Aurora no solo destaca el éxito deportivo, sino el carácter y la dedicación de Gavi: “En el campo lo das todo, juegas con una intensidad que te define. Pero fuera de él eres exactamente igual con los tuyos: quieres con la misma intensidad, cuidas con el mismo corazón y por tu familia eres capaz de darlo todo, igual que por este deporte”. Estas palabras han calado entre los seguidores del jugador, que han visto reflejada la faceta más íntima y humana del campeón.

El final de la carta está dedicado a la memoria de su abuela, aportando un componente emocional que ha conmovido especialmente a la familia y a quienes han seguido la trayectoria de Gavi: “No puedo estar más feliz de verte cumplir el sueño que llevas persiguiendo desde que eras un niño. ENHORABUENAAA, miiii campeón del mundo. Abuela estará superfeliz”. Con este mensaje, Aurora ha conseguido que la victoria de la selección española trascienda lo deportivo y se convierta en una celebración compartida, marcada por el recuerdo, el amor familiar y la importancia de los orígenes.

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