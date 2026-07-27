Interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio cercano a las vías

La operadora ferroviaria Adif ha informado de la interrupción de la circulación de trenes de alta velocidad entre Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés por “un incendio próximo a la infraestructura y ajeno a la explotación ferroviaria”. Están afectados los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona .

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