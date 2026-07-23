La policía de Benidorm detiene a un hombre que llevaba 10 días haciendo ‘simpas’ en hoteles y restaurantes: “Le hemos sacado la cuenta”

Fotografía de archivo de turistas llegando a la playa de Benidorm. (EFE/Morell)

La Policía Local de Benidorm ha detenido a un ciudadano islandés de 50 años, acusado de alojarse durante diez días en distintos hoteles y consumir en restaurantes de la ciudad sin abonar ninguna factura, en lo que las autoridades califican como un presunto delito de estafa, según ha informado este jueves la Agencia EFE.

El arrestado llevaba una decena de días en Benidorm —municipio de la provincia de Alicante y uno de los destinos turísticos de mayor afluencia del litoral mediterráneo español— cuando los agentes procedieron a su detención. A lo largo de ese periodo, pernoctó en varios hoteles y realizó desayunos, comidas y cenas en distintos establecimientos de hostelería sin satisfacer ningún pago por los servicios recibidos. “Llevaba diez días en la ciudad alojándose, desayunando, comiendo, cenando sin pagar por los servicios de los que efectivamente sí estaba disfrutando”, explicó a EFE el oficial y portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa. El portavoz precisó que los agentes habían intervenido en distintas ocasiones y en diferentes negocios de la ciudad antes de practicar el arresto al décimo día de estancia del sospechoso.

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Así ha contado el caso la Policía Local de Benidorm en sus redes sociales, tirando del sentido del humor: Viajaba ligero de equipaje y ligero de cartera. Un hombre de 50 años, 10 días en Benidorm, comiendo, durmiendo sin pagar en los establecimientos de la ciudad. Pero ha llegado la poli de Benidorm y le hemos sacado la cuenta: detenido por “presunto” delito de estafa. Y añade: “Si esta es tu opción de viaje en Benidorm, te anunciamos que tenemos un pack especial con alojamiento incluido ⚖️⛓️🏛️”.

Fue la reiteración del patrón de conducta la que determinó la actuación policial. Tras comprobar el modus operandi del hombre a raíz de varias incidencias, la Policía Local procedió finalmente a su detención por el presunto delito de estafa. El arrestado quedó a disposición de la autoridad competente. Tortosa ha resumido el episodio con una frase escueta: “Viajar gratis se paga”.

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Otros ‘simpas’ legendarios

No es la primera vez que la Policía Local de Benidorm hace uso del humor en sus comunicaciones. Semanas atrás, el cuerpo publicó en redes sociales el caso de otro turista que instaló una tienda de campaña en plena playa de Levante para pernoctar, una práctica prohibida en la localidad: “Hay pocas formas mejores de despertarse que viendo amanecer en la playa de Benidorm... Salvo que te despierte la Unidad de Playas”, escribieron entonces los agentes.

Y tampoco es la primera vez que un simpa destaca tanto que da el salto a los titulares de los medios de comunicación. En 2022, un restaurante en Teo (A Coruña) fue el escenario del simpa grupal más grande registrado hasta la fecha: un banquete de un bautizo con 200 invitados dejó una deuda de 5.050 euros tras la huida de los responsables del pago. Eso sí: más tarde fueron detenidos y el principal responsable fue condenado a pagar la deuda en 24 mensualidades de 210,41 euros, además de cubrir los gastos legales de la propietaria del establecimiento.

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*Con información de EFE