Tres siglos, una ciudad y un horno siempre encendido: la historia detrás del restaurante más antiguo del mundo

El icónico restaurante madrileño ha permanecido abierto desde 1725, resistiendo guerras, pandemias y crisis sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El restaurante Sobrino de Botín, en el centro de Madrid, acaba de cumplir 300 años desde su fundación en 1725. Reconocido por Guinness World Records como el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento continuo, el establecimiento ha atravesado tres siglos de historia sin cerrar sus puertas, incluso ante guerras, pandemias y transformaciones sociales que marcaron a España y al planeta.

Testigo de la historia: tres siglos de actividad ininterrumpida

Fundado durante el reinado de Felipe V, este restaurante abrió sus puertas en una época en la que Madrid era una ciudad en crecimiento y transformación. Desde entonces, ha sido testigo directo de los grandes acontecimientos que definieron la historia española y europea.

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), cuando las tropas napoleónicas ocuparon Madrid, el local permaneció abierto, ofreciendo comida en condiciones de escasez y conflicto.

Más adelante, atravesó las Guerras Carlistas y las convulsiones políticas del siglo XIX, cuando la ciudad era escenario de levantamientos, cambios de régimen y episodios de violencia social, tal como desarrolló Smithsonian Magazine.

El restaurante ha atendido a aristócratas, artistas y turistas, reflejando la evolución social y urbana de Madrid desde sus inicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo XX, Sobrino de Botín mantuvo su actividad durante la Guerra Civil Española (1936-1939), pese a que uno de sus balcones resultó dañado por metralla. Según relatan descendientes de las familias propietarias, los túneles de la bodega sirvieron de refugio para perseguidos políticos y vecinos durante ese periodo.

El restaurante fue además punto de encuentro para periodistas y corresponsales que documentaban el conflicto. La continuidad del negocio a lo largo de estos episodios refleja la capacidad de adaptación y resistencia de sus responsables, que lograron mantener las puertas abiertas incluso en los momentos más críticos.

Además, resistió las consecuencias de las dos guerras mundiales, la posguerra y los años de dictadura. A lo largo del siglo XX, superó crisis económicas, transformaciones sociales y cambios en la gastronomía, adaptándose a las nuevas épocas sin perder su identidad. La historia del local está marcada por la tenacidad de dos familias: primero, los Remis, y desde 1930, los González, quienes han transmitido generación tras generación la responsabilidad de mantener vivo el legado.

Pandemias y salud pública: entre la amenaza y la continuidad

El restaurante sobrevivió a diversas epidemias que marcaron la vida de Madrid y Europa, desde las olas de cólera en el siglo XIX hasta la gripe española de 1918, que afectó a toda la población.

Sobrino de Botín celebra 300 años como el restaurante más antiguo del mundo, reconocido por Guinness World Records (Casa Botín)

En tiempos recientes, la pandemia de COVID-19 volvió a poner a prueba la resiliencia del restaurante. Aunque debió adaptarse a restricciones y protocolos, el establecimiento mantuvo su actividad priorizando la salud de trabajadores y comensales. “La continuidad es parte de nuestra historia, incluso en los momentos más duros”, explicó Antonio González, actual copropietario, en diálogo con Smithsonian Magazine.

Cambios en la ciudad y en la clientela: un reflejo del paso del tiempo

Durante sus trescientos años de actividad, Sobrino de Botín fue testigo de la profunda transformación urbana y social de Madrid. Lo que comenzó siendo una taberna frecuentada por comerciantes y vecinos de la Plaza Mayor, fue adaptándose al crecimiento de la ciudad y la llegada de nuevas generaciones de comensales. El restaurante acompañó la modernización de la ciudad, sin perder de vista su recetario tradicional ni el horno de leña original, encendido de manera ininterrumpida desde 1725.

Incluso, su clientela refleja la diversidad de la historia madrileña. Por sus mesas pasaron aristócratas, artistas, turistas, personajes históricos y ciudadanos anónimos. La permanencia del local en el mismo sitio, a pesar de los cambios en el entorno, lo convirtió en un punto de referencia para quienes buscan conectar con la memoria viva de la ciudad. Los objetos y costumbres que han sobrevivido desde la apertura refuerzan ese carácter de testigo del paso del tiempo, según consignó Smithsonian Magazine.

En Botín, leyendas sobre fantasmas y relatos históricos se conservan junto a autógrafos de la familia real y celebridades como Goya y Hemingway (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del tiempo: historias, leyendas y memoria colectiva

La longevidad del restaurante se manifiesta en leyendas y relatos que se transmiten entre generaciones. La bodega, considerada la parte más antigua del edificio, fue escenario de historias sobre fantasmas y refugio clandestino durante tiempos de persecución política. Estas narraciones, lejos de disiparse, se han integrado en la identidad del local, nutriendo su memoria colectiva.

Entre los visitantes ilustres de Botín figuran Francisco de Goya, quien habría trabajado como mozo en su juventud, y Ernest Hemingway, que inmortalizó el restaurante en el desenlace de The Sun Also Rises. Las paredes del local conservan autógrafos de la familia real española y cartas de personajes históricos. Estos elementos contribuyen a consolidar su imagen como un espacio donde la historia y la cotidianeidad se entrelazan.

Cada año, Sobrino de Botín sirve unos 20.000 cochinillos y atiende a 800 comensales diarios, consolidando su legado gastronómico en Madrid (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras de un récord mundial: la dimensión del aniversario

La continuidad de Sobrino de Botín adquiere sentido al compararse con otros restaurantes históricos del mundo, ya que mantuvo su funcionamiento ininterrumpido en la misma ubicación. Cada año, el restaurante prepara cerca de 20.000 cochinillos y atiende a unos 800 comensales diarios, cifras que reflejan la magnitud de su operación y la vigencia de su propuesta, de acuerdo con Smithsonian Magazine.

El récord de longevidad, certificado por Guinness World Records, lo sitúa como un caso excepcional en la historia gastronómica global. La permanencia del restaurante, a pesar de los desafíos y transformaciones, subraya la importancia de la tradición y la capacidad de adaptación como factores clave para alcanzar este hito.

A tres siglos de su fundación, este local consolida su lugar como testigo vivo de la evolución de Madrid y la gastronomía mundial. El aniversario de 300 años, más allá de la celebración, resalta la singularidad de un hecho: el restaurante más antiguo del mundo sigue abierto en el mismo lugar donde fue fundado, superando guerras, pandemias y cambios de época, sin perder su identidad.