España

Una uruguaya que vive en España alucina con la creatividad de los españoles: “¿Cómo metes un cocido en una croqueta?”

Una uruguaya en TikTok revela las cosas más sorprendentes de los españoles: de las croquetas al “footing”

Por Clara Barceló

Guardar
Imagen de unas croquetas. (Adobe
Imagen de unas croquetas. (Adobe Stock)

Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que actualmente está viviendo en Valencia, se ha vuelto viral en TikTok gracias a un video en el que ha compartido con humor las cosas que más le sorprenden de los españoles. Con un estilo cercano y divertido, esta influencer repasa algunos detalles de la vida cotidiana en España que, para alguien de fuera, resultan curiosos e incluso desconcertantes.

La primera gran sorpresa para ella fueron las croquetas, uno de los platos más queridos de la gastronomía española. “Existen las croquetas de jamón, las croquetas de carne, pero es que también existen las croquetas de cocido”, explica entre risas. “Yo no sé cómo pueden llegar al punto de hacer un cocido y volverlo en una croqueta. ¿Cómo metes un cocido en una croqueta?”, se pregunta divertida. Aunque para los españoles esta transformación culinaria es algo completamente normal, para Emiliana resulta un misterio que combina ingenio con un gusto particular por aprovecharlo todo en la cocina.

Una uruguaya en España

El “footing” y el inglés inventado

Pero su asombro no solo se limita a la comida. También ha encontrado llamativo el uso peculiar del inglés en España. Según relata Emiliana Artagaveytia, muchos españoles “se inventan el inglés” añadiendo terminaciones como “ing” que suenan extranjeras. “Un ejemplo es la palabra ‘footing’. En realidad, eso no existe en inglés, pero acá lo usan como si fuera lo más normal del mundo”, cuenta entre carcajadas. Lo mismo ocurre con expresiones como “efectiviwonder”, que, aunque incomprensibles fuera del país, forman parte del humor y la naturaleza de los españoles.

En su repaso, Emiliana también ha querido destacar lo creativos y resolutivos que son los españoles a la hora de inventar objetos prácticos. “La mopa es un invento español”, explica con sorpresa. “Imagínate que Javier estaba cansado de agacharse con el trapo al suelo, le pone un palo al trapo y resuelto”, comenta con humor.

Otro invento que menciona es el famoso Chupa Chups, que, como recuerda, también nació en España en los años 50. “Le ponen un palo al caramelo y listo. Yo creo que es porque queda cool y además evitas el ahogamiento”. Lo que para Emiliana parece un gesto sencillo, en realidad fue una idea que conquistó al mundo y convirtió a esta golosina en un icono internacional.

Su video no tardó en recibir miles de reacciones en TikTok. Muchos usuarios españoles se lo tomaron con humor y confirmaron que, en efecto, la tendencia de añadir “-ing” a cualquier palabra es algo muy nuestro: “Nosotros tenemos nuestro espaninglish”, bromeaba una usuaria. Otros defendieron con orgullo las croquetas de cocido: “mi madre las hace de morcilla matachana cuando sobra en las barbacoas y están...”

Españoles: resolutivos y creativos

Más allá de las risas, el video de Emiliana refleja muy bien la capacidad de los españoles para reírse de sí mismos y para mostrar al mundo cómo pequeños detalles de la vida cotidiana pueden convertirse en símbolos culturales. Y es que, como concluye la tiktoker, los españoles son sobre todo “resolutivos, prácticos y muy creativos”.

Temas Relacionados

CroquetasTikTokCocina EspañolaHumorEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta naranja y amarilla por DANA Alice: la Aemet espera fuertes lluvias con tormentas y granizo

La actual previsión contempla que serán el viernes y el sábado los días álgidos del episodio

Alerta naranja y amarilla por

Un abuelo de 69 años roba en una tienda para reencontrarse con su nieto en prisión

El hombre entró con un rifle y exigió acceso a la caja registradora

Un abuelo de 69 años

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

Alba Gómez, experta en salud capilar: “Peinarte con el pelo mojado es un error”

La experta ofrece consejos para tener una melena sana y exuberante

Alba Gómez, experta en salud

Avance en la lucha contra la fatiga crónica: desarrollan el primer análisis de sangre para detectarla

Se trata de la primera prueba diagnóstica para esta enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo

Avance en la lucha contra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Puerto de Barcelona recibirá

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

Una mujer intenta mantener la pensión compensatoria que le pagaba su exmarido, pero la Justicia lo rechaza porque tiene una nueva relación

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Unos ancianos donan la vivienda a su hijo y su otra hija le acusa de estar vaciando sus pensiones para reformarla: 857 euros cada mes

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

DEPORTES

Jugó en el Atlético de

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”