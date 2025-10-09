Una uruguaya que vive en España alucina con la creatividad de los españoles: “¿Cómo metes un cocido en una croqueta?”

Imagen de unas croquetas. (Adobe Stock)

Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que actualmente está viviendo en Valencia, se ha vuelto viral en TikTok gracias a un video en el que ha compartido con humor las cosas que más le sorprenden de los españoles. Con un estilo cercano y divertido, esta influencer repasa algunos detalles de la vida cotidiana en España que, para alguien de fuera, resultan curiosos e incluso desconcertantes.

La primera gran sorpresa para ella fueron las croquetas, uno de los platos más queridos de la gastronomía española. “Existen las croquetas de jamón, las croquetas de carne, pero es que también existen las croquetas de cocido”, explica entre risas. “Yo no sé cómo pueden llegar al punto de hacer un cocido y volverlo en una croqueta. ¿Cómo metes un cocido en una croqueta?”, se pregunta divertida. Aunque para los españoles esta transformación culinaria es algo completamente normal, para Emiliana resulta un misterio que combina ingenio con un gusto particular por aprovecharlo todo en la cocina.

Una uruguaya en España

El “footing” y el inglés inventado

Pero su asombro no solo se limita a la comida. También ha encontrado llamativo el uso peculiar del inglés en España. Según relata Emiliana Artagaveytia, muchos españoles “se inventan el inglés” añadiendo terminaciones como “ing” que suenan extranjeras. “Un ejemplo es la palabra ‘footing’. En realidad, eso no existe en inglés, pero acá lo usan como si fuera lo más normal del mundo”, cuenta entre carcajadas. Lo mismo ocurre con expresiones como “efectiviwonder”, que, aunque incomprensibles fuera del país, forman parte del humor y la naturaleza de los españoles.

En su repaso, Emiliana también ha querido destacar lo creativos y resolutivos que son los españoles a la hora de inventar objetos prácticos. “La mopa es un invento español”, explica con sorpresa. “Imagínate que Javier estaba cansado de agacharse con el trapo al suelo, le pone un palo al trapo y resuelto”, comenta con humor.

Otro invento que menciona es el famoso Chupa Chups, que, como recuerda, también nació en España en los años 50. “Le ponen un palo al caramelo y listo. Yo creo que es porque queda cool y además evitas el ahogamiento”. Lo que para Emiliana parece un gesto sencillo, en realidad fue una idea que conquistó al mundo y convirtió a esta golosina en un icono internacional.

Su video no tardó en recibir miles de reacciones en TikTok. Muchos usuarios españoles se lo tomaron con humor y confirmaron que, en efecto, la tendencia de añadir “-ing” a cualquier palabra es algo muy nuestro: “Nosotros tenemos nuestro espaninglish”, bromeaba una usuaria. Otros defendieron con orgullo las croquetas de cocido: “mi madre las hace de morcilla matachana cuando sobra en las barbacoas y están...”

Españoles: resolutivos y creativos

Más allá de las risas, el video de Emiliana refleja muy bien la capacidad de los españoles para reírse de sí mismos y para mostrar al mundo cómo pequeños detalles de la vida cotidiana pueden convertirse en símbolos culturales. Y es que, como concluye la tiktoker, los españoles son sobre todo “resolutivos, prácticos y muy creativos”.