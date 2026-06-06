Qué calles, líneas de autobús y estaciones de metro se cortan en Madrid hoy sábado 6 de junio por la Vigilia del papa León XIV

Sánchez acompañará a León XIV en su encuentro con migrantes en el muelle de Arguineguín. (Europa Press)

Este sábado, 6 de junio, empiezan en Madrid los cortes de tráfico más importantes de toda la visita del papa León XIV. La jornada va a concentrar el primero de los dos grandes actos del Pontífice en la capital: la Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu. Así, también será el cierre definitivo de los accesos al entorno de la Plaza de Lima a partir de las 14.30 horas y la consolidación del bloqueo en torno a la Plaza de Cibeles, mientras decenas de líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) operan con recorridos alterados y el Metro de Madrid amplía su horario de servicio hasta las 2.30 horas de la madrugada.

Además de esto, la Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, con el montaje de un escenario, lleva semanas condicionando la movilidad de la ciudad. Y a todo se le suma la afluencia añadida por la Feria del Libro en El Retiro -activa hasta el 14 de junio- y los conciertos de Bad Bunny, programados hasta el 15 de junio.

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Los cortes del sábado 6 de junio, hora a hora

Durante la primera mitad del día, la situación en el centro de Madrid mantiene las restricciones ya impuestas desde hace días, con ciertos márgenes de circulación que irán desapareciendo a medida que avance la jornada. Hasta las 22 horas, los conductores pueden acceder al entorno de Cibeles por la Gran Vía y la calle Alcalá en dirección a la plaza, con conexión hacia el Paseo del Prado en sentido sur. La Plaza de Cánovas del Castillo también permanece abierta al tráfico hasta esa misma hora, con la única excepción del sentido norte por el Paseo del Prado, que permanece cerrado.

A partir de las 14.30 horas, el dispositivo se endurece todavía más. Desde ese momento, el entorno de la Plaza de Lima queda bloqueado al tráfico por completo, con el cierre definitivo de los accesos que aún quedaban operativos. Pasadas las 22 horas, también desaparecen los últimos corredores abiertos en el eje Cibeles-Paseo del Prado, lo que deja prácticamente sin tráfico rodado toda la franja central de la ciudad entre el norte y el sur.

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El Paseo de la Castellana permanece cortado también en ambos sentidos, desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz, y el cierre se extiende hacia Gregorio Marañón. El Paseo de Recoletos, la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia y el Paseo del Prado en sentido norte hasta la Plaza de Cánovas del Castillo seguirán cerrados, un corte que estará en vigor desde la medianoche del jueves al viernes.

Infografía detallando las restricciones de tráfico y transporte público en Madrid del 6 al 9 de junio debido a la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

30 líneas de autobús con desvíos este sábado

La EMT opera este sábado con 30 líneas con itinerarios modificados por los cortes en el entorno de la Plaza de Lima. Las líneas afectadas son la 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147, 149 y 150, las circulares C1 y C2, y las nocturnas N1, N22, N24, N29, N30 y S10. Además, a partir de las 14:30 horas se suprime directamente el servicio de las líneas 5, 14, 27, 40, 45, 51, 149 y S10.

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Para compensar la suspensión de la S10 -servicio especial alternativo por el corte en el tramo de la línea 10 de Metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios-, la EMT activa este sábado la línea 180, con recorrido entre Legazpi y la Caja Mágica, orientada a dar servicio al aparcamiento disuasorio para autobuses discrecionales. Los viajes en todos los autobuses de la EMT son gratuitos hasta el 9 de junio, con la excepción del servicio Exprés Aeropuerto.

Metro amplía horario y refuerza frecuencias

Metro de Madrid activa este sábado un dispositivo especial en las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10, con refuerzos de frecuencia desde las 11.00 horas hasta el cierre del servicio. La red subterránea es la alternativa más recomendada para moverse por la ciudad, aunque con la limitación de que la estación de Santiago Bernabéu permanece cerrada por obras, al igual que el tramo Cuzco-Nuevos Ministerios de la línea 10, lo que obliga a los viajeros que se dirijan a la zona de Lima a buscar otras estaciones de acceso.

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La madrugada del sábado al domingo, el Metro prolonga su horario de cierre hasta las 2:30 horas, una hora más tarde de lo habitual, para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia.

En cuanto al transporte interurbano, se refuerzan las líneas de autobús 491, 484, 571, 573 y 671, así como las nocturnas N802, N803 y N905 durante la noche del 6 al 7 de junio. Cercanías amplía también su oferta con refuerzos en las líneas C-2, C-3, C-4a, C-4b, C-7, C-8a, C-8b y C-10, todas con acceso a Nuevos Ministerios, y prolonga su horario de servicio hasta las 2:00 horas de la madrugada del domingo.

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El viaje del Papa León XIV a España costará 25 millones de euros, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

BiciMAD cierra más de una decena de estaciones

El servicio de bicicleta pública BiciMAD registra este sábado su mayor número de estaciones clausuradas desde el inicio de los preparativos. Hasta el lunes 8 de junio permanecen cerradas las estaciones 157 (Plaza de Cuzco), 138 (Estación de tren de Nuevos Ministerios), 136 (Metro Nuevos Ministerios), 150 (Paseo de la Castellana con Hermanos Pinzón), 153 (General Perón con Poeta Joan Maragall), 159 (Paseo de la Habana) y 253 (Doctor Fleming con el Estadio Santiago Bernabéu).

A ese bloque se suman, solo para este sábado y el domingo, 11 estaciones más en el eje Recoletos-Retiro-Colón: la 20 (Banco de España), la 60 (Puerta de Alcalá), la 10 (Marqués de la Ensenada), la 93 (Plaza de Margaret Thatcher), las 106A y 106B (Plaza de Colón), la 90 (Metro Velázquez), la 94 (Estación de tren de Recoletos), la 95 (Claudio Coello con Villanueva), la 102 (Metro Retiro) y la 107 (Serrano con Conde de Aranda). BiciMAD es gratuito hasta el 9 de junio, aunque los usuarios deben comprobar la disponibilidad de cada estación antes de desplazarse.

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