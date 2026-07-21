Montoya reaparece y saca música después de un año complicado: “No me cierro a hacer entretenimiento, pero sin guionizar ni mentir porque eso es un circo donde ya no convivo”

El sevillano ha sacado 'La mano atrás' para explicar cómo se siente después de un año complicado.

La vuelta de Montoya al panorama musical no pasa desapercibida. Tras un año de silencio y una etapa marcada por la exposición televisiva en programas como La isla de las tentaciones o Supervivientes, el cantante retoma su camino original: la música. Desde pequeño, la vida de Montoya ha girado en torno a las reuniones familiares donde la guitarra era protagonista y ahora el sevillano regresa a sus orígenes. Con el lanzamiento de La mano atrás, reivindica su auténtica vocación y se muestra decidido a reconectar con su público a través de lo que define como su verdadera pasión.

Este regreso no es casual. Montoya reconoce que su última etapa estuvo marcada por momentos personales complicados, pero también por una profunda reflexión sobre lo que verdaderamente le hace feliz. La mano atrás nace en ese contexto, como un mensaje vitalista y optimista que busca contagiar la alegría que le caracteriza. “Cuando uno ve la vida un poquito peligrar, pues ahora la valora más. Si antes ya la valoraba, ahora más”, aclara durante la entrevista, mientras explica que ahora está mejor que nunca y con ganas de todo.

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El artista andaluz no reniega de su pasado mediático, pero deja claro que la música precede a cualquier otra faceta pública. La exposición televisiva, asegura, le sirvió para darse a conocer y para conectar con nuevas audiencias, pero nunca fue el objetivo final. Ahora, Montoya apuesta por un proyecto musical auténtico, donde la alegría y la energía vuelven a ocupar el centro de su propuesta creativa.

Su música y el significado de ‘La mano atrás’

La mano atrás es mucho más que una simple canción para Montoya. El tema surge de una etapa personal de plenitud, un periodo donde, según cuenta, se siente “en el momento de mayor felicidad” de los últimos tiempos. Esta composición se convierte, así, en un vehículo para celebrar la vida y compartir un estado de ánimo renovado con su audiencia. Para el cantante, la música es una forma de hablar: “Muchas veces hablo, se me entiende un poco, pero con la música creo que sí me entienden”.

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Montoya aparece con nueva música. (Infobae/María Rodríguez)

Montoya explica que su entorno siempre fue musical: su padre, Carlos Montoya, guitarrista y miembro de Arte y Compás; su abuelo, su tío abuelo y otros parientes han formado parte de una saga de artistas donde la rumba y el flamenco son el hilo conductor.

El tema La mano atrás representa esa fusión entre herencia y presente. La alegría, la energía y el deseo de pasarlo bien se plasman en una rumba fresca, pensada para transmitir buen humor y ganas de bailar. “Vamos a darle un girito también y vamos a atrevernos con todo, que para mí es el mayor reto; me encantan los retos y las cosas difíciles”, explica.

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Su relación con la televisión

El paso de Montoya por la televisión marcó un punto de inflexión en su popularidad. Su participación en varios programas le colocó en el centro del ojo público y le permitió descubrir otra faceta artística: la del entretenimiento. Aunque reconoce que la viralidad llegó en un momento personal delicado, Montoya prefiere quedarse con el lado positivo de la experiencia: “Creo que he ayudado también a muchas personas, porque al final le hemos dado siempre el toque de humor. Yo no puedo renegar de que eso está dentro de mí también: el entretenimiento me da vida”.

Infobae entrevista al cantante y personaje televisivo, Jose Carlos Montoya.

El artista asegura que el entretenimiento es parte de su naturaleza, y no descarta seguir vinculado a la televisión si surgen proyectos que le resulten atractivos. Su reciente participación en El Show de Paz le permitió retomar el contacto con la audiencia televisiva.

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Montoya se muestra flexible ante la posibilidad de compaginar ambas facetas. Aclara que el secreto está en la autenticidad y en evitar propuestas que no le representen. “Un proyecto donde sea el entretenimiento de otra persona, eso es muy bonito. No se trata ni de guionizar nada, ni de mentir. Eso para mí es circo. Entonces, yo ahí no convivo”, afirma. Su intención es participar solo en proyectos donde pueda mostrarse “divertido, alegre, contento, evidentemente siendo yo y, de una forma sana y bonita”. “El ser polifacético, al final somos un culo inquieto, pero sí que es verdad que somos un culo inquieto, pero sabemos ya lo que queremos y, dónde estamos encaminados”

La relación con la televisión, por tanto, no está cerrada. Montoya entiende que el mundo del espectáculo es más abierto que nunca y que la polifacética figura del artista contemporáneo permite explorar diferentes caminos.

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Los proyectos y las ambiciones de Montoya

El futuro de Montoya se presenta lleno de proyectos y metas por conquistar. El cantante adelanta que tiene varios temas en preparación, con sesiones de grabación programadas para los próximos meses. La idea es mantener la frescura y la espontaneidad, apostando por lo que sientan en cada momento. “El estilo musical va a ser muy lo que sintamos, realmente”, adelanta, aunque matiza que la rumba y el flamenco seguirán siendo el corazón de su propuesta.

Entre sus sueños profesionales destacan las colaboraciones con otros artistas, tanto consagrados como emergentes. Montoya menciona su deseo de trabajar junto a Antoñito Molina, Omar Montea y, por supuesto, miembros de su propia familia. “Una colaboración con otro artista para mí es un sueño con prácticamente con el que sea”, confiesa, reflejando una actitud abierta y curiosa ante el aprendizaje y el intercambio artístico.

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Infobae entrevista al cantante y personaje televisivo, Jose Carlos Montoya.

El cantante también se pronuncia sobre el debate actual en torno a la inteligencia artificial en la música. Aunque reconoce el avance tecnológico y los nuevos recursos, reivindica el valor de la composición y la inspiración humana. “Hay muy buenos compositores, muy buenos autores y muy buenos cantautores, que al final eso se reconoce”, señala Montoya. Sostiene que la creatividad y la emoción auténtica siguen siendo insustituibles, aunque admite que la tecnología puede ofrecer herramientas útiles, como ocurrió antes con el uso del autotune.

Montoya sueña con participar en grandes eventos, como la creación de una canción para la selección española o formar parte de eventos como La Velada del Año de Ibai Llanos. “Creo que un mundial o una aparición en un mundial, hacer tu canción ahí, creo que a nivel promocional, de que tu canción salga, ayudaría mucho”, imagina. No descarta tampoco seguir vinculado al entretenimiento deportivo, donde la música, el humor y el deporte pueden fusionarse en nuevas propuestas. Por ejemplo, el artista resalta cómo a través de las redes la versión a Trump de La mano atrás ha dado la vuelta y explica que “ese ha sido su granito de arena para la selección”.

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La actitud de Montoya frente al futuro es la de un artista inquieto, dispuesto a explorar caminos diferentes sin perder de vista su esencia. El equilibrio entre música, entretenimiento y nuevos retos marca su hoja de ruta, siempre con la premisa de buscar la felicidad y transmitirla al público en el formato que sea.