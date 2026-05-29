España

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen la inflación en el 3,2% en su último mes en vigor

La tasa del IPC se mantuvo en mayo al mismo nivel que el registrado en abril, según el dato adelantado del INE, en el que será el último mes con las ayudas fiscales a la energía del Gobierno activas

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Una persona reposta en una gasolinera en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)
Una persona reposta en una gasolinera en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

La tasa de inflación en España se mantuvo en mayo en el 3,2%, el mismo nivel que en abril, en el que será el último mes en el que las rebajas del IVA de la luz y el gas presionen a la baja los precios. El dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística apunta a una estabilidad en los precios pese al impacto en el sector energético de la guerra en Oriente Medio, aunque la inflación subyacente (que elimina los elementos más volátiles) aumentó una décima en el mismo periodo hasta el 2,9%.

(Noticia en ampliación)

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