La fruta que es perfecta para la vista y favorece el nivel de azúcar en sangre

Un tazón rebosante de arándanos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puñado de arándanos puede marcar la diferencia en dos de las funciones más delicadas del organismo: la visión y el control del azúcar en sangre. Este pequeño fruto, bajo en azúcares y con un perfil nutricional sobresaliente, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cuidar la salud ocular y mantener la glucemia en niveles estables.

En apenas 100 gramos, los arándanos negros (Vaccinium myrtillus) aportan alrededor de 25 kcal, con 5 gramos de azúcares simples, 3,1 gramos de fibra y 85 gramos de agua. Esta composición los convierte en una fruta poco calórica y apta para dietas hipocalóricas, además de proporcionar una sensación de saciedad prolongada. La fibra no solo ayuda a ralentizar la absorción de los azúcares, sino que también favorece el tránsito intestinal y contribuye al bienestar digestivo.

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Los arándanos contienen vitaminas del grupo B, vitamina C (15 mg/100 g), vitamina A en pequeñas cantidades y minerales como potasio (160 mg/100 g), calcio, fósforo, hierro, manganeso y cobre. Este conjunto de nutrientes resulta valioso para el funcionamiento del sistema inmunitario, la piel, la vista y la actividad muscular.

Más allá de los micronutrientes clásicos, los arándanos destacan por su contenido en antocianinas, pigmentos responsables de su color intenso y reconocidos por su fuerte acción antioxidante. Junto a otros compuestos como ácidos fenólicos, flavonoles, pterostilbeno y resveratrol, forman un conjunto de moléculas bioactivas capaces de neutralizar radicales libres, modular procesos inflamatorios y ejercer efectos positivos sobre la circulación.

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Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Beneficios de los arándanos para la vista

Numerosas investigaciones han señalado el potencial de los arándanos en la protección de la retina frente al estrés oxidativo. Las antocianinas, abundantes en los arándanos negros, ayudan a preservar los tejidos oculares y favorecen la irrigación sanguínea del ojo mediante su acción sobre la microcirculación.

La salud visual depende en gran medida de la integridad de la retina y de la capacidad de los vasos sanguíneos de suministrar nutrientes esenciales. Consumir arándanos regularmente puede ayudar a mantener estos tejidos en mejores condiciones, aunque no se trata de un tratamiento para enfermedades oculares, sino de un apoyo nutricional valioso en la prevención global.

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En términos concretos, incluir arándanos en la dieta puede aportar compuestos que preservan la funcionalidad ocular a largo plazo. Este beneficio se explica por la sinergia entre antioxidantes, vitaminas y la mejora de la microcirculación, factores que actúan sobre los mecanismos que deterioran la vista con el paso del tiempo.

No existen alimentos milagrosos, pero integrar arándanos frescos o congelados, sin azúcares añadidos, puede ser una estrategia útil en el contexto de una dieta balanceada y acompañada de actividad física.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de consumo y precauciones

No hay una dosis universal para los arándanos, pero una porción de 80 a 100 gramos de frutos frescos, varias veces a la semana, resulta razonable y suficiente para integrarlos al total diario de frutas recomendadas. Es fundamental no considerar su consumo como un salvoconducto para excederse con azúcares en otras formas, ni como sustituto de un plan alimentario variado.

Para quienes toman medicamentos antidiabéticos, es necesario consultar con el médico antes de aumentar de forma considerable la ingesta de arándanos o de suplementos derivados, debido a su posible efecto en la reducción de la glucemia. Además, las personas con antecedentes de cálculos renales deben vigilar la cantidad, ya que los arándanos contienen oxalatos, que pueden favorecer la formación de cálculos en personas predispuestas.

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