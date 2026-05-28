La fruta que disminuye la presión arterial y lucha contra la inflamación crónica: su acción favorece “un envejecimiento saludable”, según un estudio

Varias frutas en una frutería (Pexels)

La búsqueda de un envejecimiento saludable es uno de los grandes retos de la ciencia actual y de nuestra sociedad. Con una esperanza de vida cada vez mayor, el objetivo ya no es solo vivir más años, sino vivirlos con plenitud mental y física. La respuesta para lograrlo podría estar en el pasillo de la frutería. Un reciente estudio ha puesto el foco en una de las frutas que mayor producción tienen en España: la granada.

Pese a que esta fruta apenas tiene un gran consumo dentro del país, lo cierto es que España es uno de los mayores productores de la Unión Europea, al destinar más de 5.300 hectáreas de cultivo y recoger más de 79.000 toneladas anuales. Pero la doctora Grace Farhat, profesora titular de Nutrición y Dietética en la Universidad Metropolitana de Manchester (Reino Unido), ha presentado los beneficios de la granada durante la ‘Vitafoods Europe 2026’ de Barcelona.

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Concretamente, la investigación de la doctora, publicada en la revista Geriatrics bajo el título original 'Impacto de la suplementación con extracto de granada en la función física y cognitiva en adultos mayores de entre 55 y 70 años’, analizó minuciosamente los efectos de tomar un suplemento diario de extracto de granada durante un periodo de 12 semanas. La clave de este extracto reside en su alto contenido de punicalagina, el polifenol (con gran poder antioxidante) más abundante que se encuentra de forma natural en esta fruta.

Una granada lista para consumir (Pexels)

“Un papel en la reducción del estrés oxidativo"

Los participantes experimentaron mejoras concretas en su capacidad de razonamiento y en su función ejecutiva, habilidades esenciales para la toma de decisiones del día a día. De hecho, la propia autora ha declarado durante el evento que “los hallazgos sugieren que la suplementación con extracto de granada tiene el potencial de mejorar la función cognitiva y podría ofrecer una estrategia prometedora para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores”. Por lo que “podría ayudar a favorecer un envejecimiento saludable”, ha afirmado.

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Estas conclusiones se han confirmado tras los análisis de los participantes, adultos entre 55 y 70 años, durante su evolución, centrándose “en su impacto sobre la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento, la presión arterial, biomarcadores relacionados con la salud vascular y parámetros de función cognitiva”. Aunque el resultado más revelador fue comprobar la “mejora en una prueba cognitiva relacionada con el razonamiento y la función ejecutiva”, ha declarado Farhat en Barcelona.

En segundo lugar, la investigadora ha señalado la “disminución significativa de los biomarcadores inflamatorios IL-6 e IL-1B en el grupo que recibió extracto de granada”, así como “la presión arterial sistólica” que se redujo “significativamente”. Un descubrimiento fundamental para la salud de las personas de mediana edad, ya que “la inflamación crónica de bajo grado relacionada con el envejecimiento se asocia con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro neurodegenerativo”.

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Una pirámide de granadas en una frutería (Pexels)

Y es que, el estudio ha demostrado que la IGF-1, una hormona relacionada con el desarrollo de huesos y tejidos, “desempeña un papel en la reducción del estrés oxidativo y de la señalización inflamatoria, lo que sugiere un posible efecto protector frente al envejecimiento vascular normal”, ha señalado Farhat. De este modo, el suplemento diario del extracto de granada podría tener la solución para “el envejecimiento vascular”.

Por ahora, la autora considera que es el momento para que el siguiente paso sea “ampliar estos hallazgos mediante estudios de mayor duración, con especial atención a la función cognitiva y para comprender mejor el papel de la microbiota intestinal y su influencia en la producción de metabolitos bioactivos derivados de la punicalagina”, ha matizado en el evento de Barcelona.

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