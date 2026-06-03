Del ordenador personal de Santos Cerdán a una libreta negra con su nombre o un USB con el logo del PSOE: todo lo que la UCO se llevó de Ferraz

Agentes entrando en Ferraz. (Europa Press)

El pasado 27 de mayo vimos cómo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutaba una operación judicial en la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. Durante esta intervención se incautó un importante volumen de documentación y dispositivos que estaban bajo custodia en el sótano 3 del edificio. La intervención se enmarca en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien investiga una supuesta trama presuntamente financiada con fondos del partido para dificultar procedimientos judiciales y policiales contra el PSOE y el Gobierno, una estructura que, según el atestado, estaría liderada por Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

La operación, según el sumario al que ha tenido acceso Infobae, comenzó a las 10:45 horas, cuando los agentes de la UCO accedieron a la sede socialista. Desde el inicio del registro, el partido designó a responsables de los departamentos de Sistemas Informáticos, Seguridad y Administración para facilitar la labor policial. Estos empleados colaboraron entregando los objetos y accesos requeridos, incluyendo cuentas electrónicas, registros de entradas y salidas, y documentación digital y física almacenada en la sala cerrada bajo llave donde se guardaban los efectos de Cerdán tras su cese como secretario de Organización en junio del año anterior.

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Sede del PSOE en la calle Ferraz este miércoles, durante el registro de la UCO. (EFE/Daniel González)

Del registro realizado en el sótano 3 se extrajeron el ordenador portátil personal de Santos Cerdán, siete cajas repletas de documentación, dos contenedores con papeles desechados, dos discos duros externos de cinco terabytes cada uno y varias unidades USB. Entre los objetos incautados, el inventario detallado elaborado por la UCO recoge una agenda negra con la inscripción manuscrita “Santos Cerdán enero 2025 mayo 2025″, una agenda roja con el anagrama del PSOE, una libreta negra con el texto “Santos Cerdán Sº Organización PSOE enero 2023 Comité de campaña”, y una serie de folios manuscritos. Además, se intervino una carpeta blanca identificada con las siglas Oliver Abogados, que contenía 168 páginas de documentos.

En el apartado digital, la UCO recogió un pendrive de carcasa roja y plateada con el logotipo del partido, que contenía un archivo comprimido titulado “REQ1.EV3.zip” acompañado de varias carpetas digitales y una firma electrónica. Este soporte, junto a los discos duros y el portátil, fue embalado y etiquetado según el protocolo de cadena de custodia, quedando bajo control policial y judicial.

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La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo". (Fuente: Tribunal Supremo/ Europa Press)

Durante el procedimiento, desde el área de Administración se aportó información sobre el programa contable del partido, que para los ejercicios 2024 y 2025 registra más de 100.000 entradas contables. Ante la imposibilidad de revisar tal volumen de información en el momento, se entregó voluntariamente el archivo en formato Excel y se realizaron consultas selectivas.

Facturas de los viajes de Cerdán, Díez y Dolset

Por otro lado, el área de Coordinación de Gerencia entregó a la UCO copia digital de las facturas mensuales de las agencias de viajes contratadas para la gestión de desplazamientos de Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolset. Entre los documentos incautados se encuentran también los que regulan los gastos de naturaleza institucional y la política de viajes entre abril de 2022 y mayo de 2025, así como numerosos justificantes de gastos institucionales de Cerdán y quince archivos con liquidaciones abonadas por caja al exsecretario general.

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La actuación se realizó bajo la supervisión de personal autorizado del partido y funcionarios judiciales, quienes firmaron el acta de intervención junto a los agentes de la UCO. El inventario especifica el tipo de soporte, cantidad, origen y estado de cada objeto recogido. Todo el material quedó registrado en imágenes y actas, y fue trasladado bajo custodia policial a la sede de la unidad de investigación, quedando a disposición del juzgado competente para su análisis pericial y posterior uso en el proceso judicial abierto.