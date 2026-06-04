El segundo caso de hantavirus en España vuelve a tener síntomas en las últimas horas

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera española ondea frente al Hospital Militar Gómez Ulla, antes de la llegada prevista de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Madrid, España, 10 de mayo de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

El segundo español que ingresó asintomático en el Hospital Gómez Ulla por hantavirus ha desarrollado síntomas en las últimas horas. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad, que realiza el seguimiento de los viajeros del MV Hondius y sus contactos cercanos.

En total son 14 los españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, dos de los cuales continúan dando positivo en hantavirus. El primer contagio, confirmado el 11 de mayo, continúa asintomático, mientras que el segundo ha desarrollado una leve febrícula en las últimas horas. Sanidad precisó que este paciente ingresó en la unidad el 25 de mayo después de un resultado positivo en una prueba PCR.

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Los 12 pasajeros españoles restantes permanecen aún en vigilancia y aislamiento en el mismo centro, pese a que sus pruebas continúan dando resultados negativos y “están bien”. Los casos negativos permanecen en cuarentena en habitaciones individuales, mientras que los positivos han sido trasladados a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar.

Sanidad diseña el alta de los pacientes

Imagen de archivo: Pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, evacuados del barco. (EFE/Ramón de la Rocha)

El Ministerio de Sanidad ha actualizado esta semana el protocolo de manejo de personas afectadas por el brote de hantavirus Andes y ha establecido los criterios clínicos y microbiológicos que permitirán el alta hospitalaria de los pacientes. Los dos casos positivos deberán pasar un mínimo de tres días sin síntomas compatibles con la enfermedad del hantavirus para poder plantear el alta. Si son asintomáticos, tendrán que superar dos pruebas PCR, una en orina y otra en exudado orofaríngeo, separadas por un intervalo mínimo de 48 horas.

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El protocolo contempla que algunas personas puedan mantener una PCR positiva en sangre tras recibir el alta hospitalaria, puesto que los últimos estudios sobre el virus evidencian que el hantavirus todavía puede detectarse en sangre cuando hay recuperación clínica. Esta persistencia puede prolongarse “sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad“, informa Sanidad. En estos casos, los pacientes continuarían bajo seguimiento clínico durante seis meses para detectar posibles secuelas, hasta la negativización de la prueba.

Quienes ya dan negativo podrían volver a casa este mismo fin de semana. El Ministerio de Sanidad estableció el pasado 22 de mayo la posibilidad de que los contactos sin síntomas pudiesen terminar la cuarentena desde sus domicilios, siempre siguiendo unos controles epidemiológicos. Los 12 casos asintomáticos podrán regresar a sus hogares a los 28 días de cuarentena si han permanecido todo este tiempo con PCR negativa. Esta opción solo estará disponible para aquellos que puedan asegurar una cuarentena segura en sus hogares: la vivienda debe disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, un baño propio, además de garantizar la comunicación permanente con las autoridades.

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En sus domicilios, deberán completar el aislamiento hasta cumplir los 42 días. Durante este periodo, deberán realizarse dos controles diarios de temperatura y notificarse inmediatamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia. Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.