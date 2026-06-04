España

El segundo caso de hantavirus en España vuelve a tener síntomas en las últimas horas

El paciente, que permanece aislado en el Gómez Ulla, ha desarrollado febrícula durante la última jornada

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: Una bandera española ondea frente al Hospital Militar Gómez Ulla, antes de la llegada prevista de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Madrid, España, 10 de mayo de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez
FOTO DE ARCHIVO: Una bandera española ondea frente al Hospital Militar Gómez Ulla, antes de la llegada prevista de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Madrid, España, 10 de mayo de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

El segundo español que ingresó asintomático en el Hospital Gómez Ulla por hantavirus ha desarrollado síntomas en las últimas horas. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad, que realiza el seguimiento de los viajeros del MV Hondius y sus contactos cercanos.

En total son 14 los españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, dos de los cuales continúan dando positivo en hantavirus. El primer contagio, confirmado el 11 de mayo, continúa asintomático, mientras que el segundo ha desarrollado una leve febrícula en las últimas horas. Sanidad precisó que este paciente ingresó en la unidad el 25 de mayo después de un resultado positivo en una prueba PCR.

PUBLICIDAD

Los 12 pasajeros españoles restantes permanecen aún en vigilancia y aislamiento en el mismo centro, pese a que sus pruebas continúan dando resultados negativos y “están bien”. Los casos negativos permanecen en cuarentena en habitaciones individuales, mientras que los positivos han sido trasladados a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar.

Sanidad diseña el alta de los pacientes

GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 11/05/2026.- Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado esta tarde el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, y se dirigen en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. Se trata de seis pasajeros y 20 tripulantes del barco que ha tenido que atracar debido al cambio de las condiciones del mar y al fuerte viento que dificultaba la operatividad del desembarque. En la imagen, los pasajeros en el muelle.EFE/Ramón de la Rocha
Imagen de archivo: Pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, evacuados del barco. (EFE/Ramón de la Rocha)

El Ministerio de Sanidad ha actualizado esta semana el protocolo de manejo de personas afectadas por el brote de hantavirus Andes y ha establecido los criterios clínicos y microbiológicos que permitirán el alta hospitalaria de los pacientes. Los dos casos positivos deberán pasar un mínimo de tres días sin síntomas compatibles con la enfermedad del hantavirus para poder plantear el alta. Si son asintomáticos, tendrán que superar dos pruebas PCR, una en orina y otra en exudado orofaríngeo, separadas por un intervalo mínimo de 48 horas.

PUBLICIDAD

El protocolo contempla que algunas personas puedan mantener una PCR positiva en sangre tras recibir el alta hospitalaria, puesto que los últimos estudios sobre el virus evidencian que el hantavirus todavía puede detectarse en sangre cuando hay recuperación clínica. Esta persistencia puede prolongarse “sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad“, informa Sanidad. En estos casos, los pacientes continuarían bajo seguimiento clínico durante seis meses para detectar posibles secuelas, hasta la negativización de la prueba.

Quienes ya dan negativo podrían volver a casa este mismo fin de semana. El Ministerio de Sanidad estableció el pasado 22 de mayo la posibilidad de que los contactos sin síntomas pudiesen terminar la cuarentena desde sus domicilios, siempre siguiendo unos controles epidemiológicos. Los 12 casos asintomáticos podrán regresar a sus hogares a los 28 días de cuarentena si han permanecido todo este tiempo con PCR negativa. Esta opción solo estará disponible para aquellos que puedan asegurar una cuarentena segura en sus hogares: la vivienda debe disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, un baño propio, además de garantizar la comunicación permanente con las autoridades.

En sus domicilios, deberán completar el aislamiento hasta cumplir los 42 días. Durante este periodo, deberán realizarse dos controles diarios de temperatura y notificarse inmediatamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia. Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.

Temas Relacionados

HantavirusVirusEnfermedades y Medicamentos EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fernando Tejero habla sin filtros sobre su relación con Hacienda: “A mí la declaración de la renta no me devuelve ni las gracias“

El actor se ha sincerado en el programa ‘100% Únicos’ sobre su pasado con las mujeres y su situación económica

Fernando Tejero habla sin filtros sobre su relación con Hacienda: “A mí la declaración de la renta no me devuelve ni las gracias“

Ni en Roma ni en Milán: la mejor heladería del mundo está en Cádiz y triunfa con su helado de vino de Jerez

Esta pequeña heladería de Cádiz que se ha colado en el podio global de las ‘gelaterias’ gracias al saber hacer de su fundador, el veneciano Carlo Guerriero

Ni en Roma ni en Milán: la mejor heladería del mundo está en Cádiz y triunfa con su helado de vino de Jerez

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

La convocatoria incluye 1.700 plazas tecnológicas, 1.589 de personal civil y 346 para emergencias climáticas, entre otras

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

La investigación se centra en esclarecer el supuesto crimen orquestado a través de la compañía OmegaPro

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Un análisis de sangre revela los síntomas de Alzheimer años antes de que aparezca la enfermedad

Dos estudios publicados en ‘The Lancet’ refuerzan la idea de que la demencia empieza décadas antes del diagnóstico clínico

Un análisis de sangre revela los síntomas de Alzheimer años antes de que aparezca la enfermedad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

Última hora del caso Leire Díez | La UCO registra Tubos Reunidos y acude a la SEPI en busca de información para la pieza secreta que investiga Pedraz

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

El pueblo de moda para comprar casas en el Pirineo: 89.000 euros por viviendas reformadas de tres habitaciones

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% hasta marzo y tocan máximos desde 2022 para un primer trimestre

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”