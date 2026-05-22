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Los pacientes ingresados en el Gómez Ulla por contacto con el brote de hantavirus podrán continuar la cuarentena en sus domicilios bajo supervisión sanitaria

Los 13 españoles asintomáticos que viajaban en el crucero MV Hondius podrán volver a sus casas si tienen PCR negativa tras 28 días de seguimiento hospitalario

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Sanidad permitirá a los pacientes del Gómez Hulla seguir una cuarentena domiciliaria supervisada. (Europa Press)
Sanidad permitirá a los pacientes del Gómez Hulla seguir una cuarentena domiciliaria supervisada. (Europa Press)

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el protocolo de actuación frente al brote de hantavirus para permitir que los contactos asintomáticos puedan completar la cuarentena en su domicilio tras un periodo inicial de vigilancia hospitalaria de 28 días, siempre que mantengan PCR negativas y que su vivienda reúna las condiciones adecuadas de aislamiento.

La medida afecta a los 13 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius, actualmente ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras haber sido considerados contactos del brote de hantavirus. Estos pacientes obtuvieron hace cuatro días un segundo resultado negativo en la prueba PCR, lo que ha abierto la puerta a una flexibilización de las medidas de aislamiento a las que estaban sometidos.

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El Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) ha actualizado el protocolo de seguimiento del brote de hantavirus, una revisión que ha sido aprobada por la Comisión de Salud Pública. El documento establece que el seguimiento de los contactos se mantiene en un total de 42 días, correspondiente al periodo máximo de incubación de la enfermedad.

Cuarentena domiciliaria tras 28 días en el hospital

La actualización determina que los contactos que no hayan presentado síntomas y hayan obtenido resultados negativos en las PCR realizadas durante los primeros 28 días de cuarentena hospitalaria podrán continuar el seguimiento en sus domicilios hasta completar los 42 días establecidos. Sin embargo, esta modalidad de seguimiento domiciliario solo podrá aplicarse en aquellos casos en los que el estado clínico sea favorable y no haya aparición de síntomas durante el periodo inicial de observación.

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Tres personas han muerto y otras tres presentan síntomas por un posible brote de hantavirus a bordo del crucero Hondius, que partió de Argentina. A la embarcación se le ha denegado el desembarco en Cabo Verde y ahora se dirige a Canarias.

El protocolo detalla que el seguimiento en el domicilio únicamente será posible cuando la vivienda reúna condiciones adecuadas de aislamiento y seguridad sanitaria. Entre los requisitos se incluye disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, además de garantizar la comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet. En caso de que no se cumplan estas condiciones, las comunidades autónomas deberán habilitar recursos alternativos que permitan garantizar una cuarentena segura.

Asimismo, los desplazamientos desde el hospital hasta el domicilio deberán realizarse mediante transporte sanitario convencional, quedando expresamente excluido el uso de transporte público. Durante el trayecto, tanto la persona en seguimiento como el conductor deberán utilizar mascarilla FFP2, realizar higiene de manos antes y después del traslado, mantener separación física dentro del vehículo y evitar paradas innecesarias.

Seguimiento diario en domicilio

Las personas en seguimiento domiciliario deberán realizar dos controles diarios de temperatura y comunicar de inmediato cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia. Además, según el documento, el seguimiento será responsabilidad de las autoridades de Salud Pública de cada comunidad autónoma, que mantendrán la vigilancia clínica y epidemiológica durante todo el periodo restante hasta los 42 días.

Llegada de los españoles al Gómez Ulla tras salir del crucero. (Reuters)
Llegada de los españoles al Gómez Ulla tras salir del crucero. (Reuters)

El protocolo también establece medidas de prevención para los convivientes, que incluyen el uso de mascarilla FFP2 en espacios compartidos, la limitación de visitas, el mantenimiento de la distancia interpersonal y pautas específicas de limpieza y gestión de residuos en el domicilio.

Mientras las personas permanezcan asintomáticas durante el seguimiento domiciliario, no será necesario realizar nuevas PCR de control. La vigilancia se basará exclusivamente en el seguimiento clínico y epidemiológico.

El Ministerio de Sanidad subraya que el protocolo permanecerá sujeto a revisión y actualización continua en función de la evolución epidemiológica del brote y de la evidencia científica disponible, con el objetivo de adaptar las medidas de control sin comprometer la seguridad sanitaria.

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