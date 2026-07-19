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La historia de desamor de Álex Baena: la periodista que estuvo a su lado en su entrada al Atleti y que celebró su gol en el Mundial 2026 pese a la ruptura

Alexandra Jiménez acompañó a Baena en la Eurocopa, pero rompieron su relación antes de la nueva cita internacional del futbolista

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Álex Baena tras marcar su gol en el Mundial 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)
Álex Baena tras marcar su gol en el Mundial 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)

Durante el Mundial 2026, las historias de vida de los jugadores de la selección española han despertado el interés internacional incluso para quienes no eran muy aficionados al fútbol. En el caso de Álex Baena, fue su gol a Uruguay lo que disparó el interés por la vida privada del futbolista del Atlético de Madrid, marcada ahora por la ruptura con la periodista e influencer Alexandra Jiménez, la misma mujer que estuvo a su lado en su llegada al club rojiblanco y que ha celebrado públicamente su triunfo pese al final de la relación.

La trayectoria del centrocampista ya le había situado entre los nombres destacados del fútbol español. Antes de fichar por el Atlético de Madrid, fue una pieza importante en el ascenso del Girona a Primera División, contribuyó a la clasificación del Villarreal para la Liga de Campeones, terminó como máximo asistente de la máxima categoría española en la temporada 2023-2024 y se proclamó campeón de la Eurocopa 2024 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

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Alejandro Baena Rodríguez nació en el municipio almeriense de Roquetas de Mar y tiene 24 años. Su actuación en el torneo internacional, donde firmó el gol de la victoria decisiva ante Uruguay en la fase de grupos, ha multiplicado su proyección entre el gran público, que quizás no seguía tan de cerca su carrera.

Alexandra Jiménez, la exnovia de Álex Baena (Instagram)
Alexandra Jiménez, la exnovia de Álex Baena (Instagram)

La exnovia de Álex Baena

El futbolista tuvo una conocida relación con Alexandra Jiménez, una madrileña de 26 años que se dedica al periodismo, especializada en moda y belleza. Además de su trayectoria en varios medios, desarrolla actividad como creadora de contenido en redes sociales. Fue en 2024 cuando empezaron a ser relacionados sentimentalmente por primera vez.

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En los últimos meses habían circulado rumores sobre una ruptura, pero también sobre una posible segunda oportunidad. No obstante, la situación ha quedado aclarada con la confirmación de que ambos han puesto fin a la relación. Javi de Hoyos informó de la noticia en sus redes sociales después de detectar la ausencia de apoyo público de Alexandra Jiménez durante el torneo. Eso sí, la propia periodista le ha trasladado que la historia ha terminado en buenos términos y ha expresado su deseo de que el jugador gane con la selección española.

Alexandra Jiménez, la exnovia de Álex Baena (Instagram)
Alexandra Jiménez, la exnovia de Álex Baena (Instagram)

La respuesta que Alexandra Jiménez ha trasladado a Javier de Hoyos dibuja el tono afable con el que se ha producido la separación: “Es una persona que quiero muchísimo, le deseo todo lo mejor, hemos terminado muy bien, ojalá que gane con la Roja, es un grande”. La ruptura contrasta ahora con la imagen pública de cercanía que ambos habían proyectado durante el último año.

La historia de amor de Álex Baena

Cuando Baena fue presentado oficialmente en julio de 2025 como nuevo jugador del Atlético de Madrid, posó acompañado por su pareja en uno de los momentos más señalados de su desembarco en el club rojiblanco. Enseguida acapararon la atención con su posado, lo que elevó al foco a la periodista, que ha trabajado en ¡Hola! y Vogue. En redes sociales acumula casi 100.000 seguidores en Instagram.

Alexandra Jiménez, la exnovia de Álex Baena (Instagram)
Alexandra Jiménez, la exnovia de Álex Baena (Instagram)

La pareja también dejó imágenes de su vida compartida durante las vacaciones. Aparecieron en viajes a Hawái y a Roquetas de Mar, la ciudad natal del futbolista, y ella publicó un vídeo en el que ambos realizaban una rutina de abdominales durante el verano de 2025, mientras Baena se preparaba físicamente antes de firmar su contrato y pasar reconocimiento médico con el Atlético.

El jugador de la selección española, Álex Baena, se emociona al dedicar su gol a María Caamaño. 'Creo que el destino me tenía preparado algo muy bonito con ella', expresó el futbolista.

Aquellas publicaciones mostraban sesiones de gimnasio, abrazos, besos y juegos entre los dos. A finales de junio de ese mismo año también acudieron juntos al combate de UFC celebrado en Las Vegas en el que Ilia Topuria se proclamó campeón del peso ligero frente al brasileño Charles Oliveira. Ese recorrido compartido da más relieve al gesto reciente de Jiménez con el futbolista ya convertido en una de las caras visibles de España en el Mundial de 2026: pese a la ruptura, ha celebrado su gol y ha dejado claro que sigue deseándole que levante el trofeo con la Roja.

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