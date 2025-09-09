Victoria Federica cumple 25 años: su consagración como influencer de éxito y su nueva vida de soltera

Victoria Federica posa durante la presentación de la nueva edición de 'El Desafío' (EUROPA PRESS).

Este martes, Victoria Federica de Marichalar y Borbón celebra su 25º cumpleaños. La sobrina mayor de Felipe VI no solo es un año mayor, sino que también se consolida como un rostro clave en el panorama digital español. Y es que, lejos queda aquella infancia discreta en el Palacio de la Zarzuela, donde parecía destinada a un papel secundario dentro de la familia real. Quinta en la línea de sucesión, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y nieta de don Juan Carlos y doña Sofía, todo apuntaba a que Vic, como la llaman en su entorno, seguiría el camino marcado por el protocolo. Sin embargo, ella optó por construir su propio relato: uno en el que las redes sociales son el escenario principal.

Con casi 400.000 seguidores en Instagram, Victoria Federica se ha convertido en una de las influencers más reconocidas de su generación. Su nombre ya no se asocia únicamente a la realeza, sino también a la moda, los viajes y el lifestyle. No publica con la frecuencia de otros creadores de contenido, pero cada movimiento es calculado: un evento, una fotografía o una colaboración bastan para acaparar titulares.

El reconocimiento a esta estrategia ha llegado este 2025 con su nominación a los Premios Forbes en la categoría de Mejor Creador de Contenido, un hito que la coloca al mismo nivel que nombres como Ibai Llanos, María Pombo, Laura Escanes o Rocío Osorno. Para la revista económica, todos ellos son “actores estratégicos dentro del ecosistema comercial internacional”, capaces de redefinir la relación entre marcas y audiencias. Un hecho que marca su capacidad para reinventarse y encontrar un espacio propio en un terreno competitivo.

La gala se celebrará en la Embajada de Italia en Madrid y contará con un aliciente especial: el People’s Choice Award, elegido por votación popular. Un reconocimiento que apela directamente a la fuerza de la audiencia, y que si la sobrina de Felipe VI se lo lleva a casa demostrará que ha sabido crear una comunidad fiel.

Victoria Federica y Belén Esteban (NUDE PROJECT).

El precio personal de la exposición

Su camino hacia la influencia digital no ha estado exento de críticas. Durante años, se cuestionó hasta qué punto debía exponerse en redes sociales una figura vinculada a la familia real. Sin embargo, el respaldo de Forbes parece dar la razón a la joven, que ha sabido transformar lo que muchos veían como un capricho en una profesión con resultados tangibles.

Este año, además, su cumpleaños llega en un momento de transición personal. Victoria ha puesto fin a su relación con Borja Moreno Oriol, con quien compartió casi un año de noviazgo. El empresario, vinculado al mundo de la noche y amigo cercano de Amina Martínez de Irujo, ha decidido centrarse en su carrera, mientras la influencer ha encontrado refugio en sus amigas y en sus compromisos profesionales.

Un testimonio cercano resumía así la ruptura a la revista ¡Hola!: “Tienen personalidades y vidas muy diferentes. Victoria vive ante las cámaras. Es su trabajo. Y Borja huye de la fama”. La separación se produjo en verano, durante unas semanas en las que la nieta de los reyes eméritos no ha dejado de aparecer en planes con amigas ni en citas imprescindibles como el festival Starlite de Marbella.

Victoria Federica en 'El Desafío' (Atresmedia)

Y es que a lo largo de estos meses, Victoria ha compartido momentos de diversión con su círculo más íntimo. Se la ha visto en moto de agua junto a Sofía Roca de Togores o disfrutando de escapadas junto a Rocío Laffón, siempre con la complicidad que caracteriza a su grupo de amigas. Paralelamente, ha seguido colaborando con marcas, consolidando su papel como embajadora de tendencias.

En ese mismo escenario personal, su prima Irene Urdangarin también atraviesa un nuevo capítulo tras su ruptura con Juan Urquijo. Ambas jóvenes, aunque con estilos de vida muy distintos, encaran una etapa de independencia que coincide con sus respectivos cumpleaños, ya que la hija de la infanta Cristina cumplió sus 20 años el pasado mes de junio