Victoria Federica se reencuentra con el rey Juan Carlos en Sanxenxo junto a Jorge Navalpotro y la infanta Elena: su novio y su abuelo juntos de nuevo

Victoria Federica y su novio Jorge Navalpotro en Sanxenxo para reencontrarse con el rey Juan Carlos (Europa Press)

Victoria Federica de Marichalar ha ido a hacerle una visita a su abuelo el rey Juan Carlos en Sanxenxo durante la celebración de las regatas de 6 metros en el Club Náutico de la localidad gallega. La nieta del monarca ha acudido junto a su pareja, Jorge Navalpotro, y la infanta Elena, marcando la segunda ocasión en la que Navalpotro aparece públicamente con el abuelo de su pareja.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro han llegado a Sanxenxo acompañados de la infanta Elena, un día después de que Simoneta Gómez-Acebo, sobrina del rey Juan Carlos, hiciera lo propio. Para Jorge Navalpotro, este constituye su segundo acto público con el rey emérito de España, tras el precedente que tuvo lugar el Domingo de Resurrección. Ese encuentro anterior se produjo en el primer viaje a España de don Juan Carlos tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

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Aunque el rey Juan Carlos no participa activamente a bordo del Bribón, sigue toda la competición desde una embarcación auxiliar. Acompañado por su círculo de confianza, permanece atento al desarrollo de cada manga y animando a la tripulación, recreando una imagen habitual durante sus estancias en Galicia. La reunión familiar celebrada en el Club Náutico, donde también se encontraban Simoneta y miembros de la tripulación, ha constatado la sintonía entre Victoria Federica y Navalpotro, quienes compartían impresiones y complicidades bajo la atenta mirada de la madre, la infanta Elena.

Simoneta Gómez-Acebo, pendiente de don Juan Carlos, durante una nueva jornada de regatas en Sanxenxo (Europa Press)

Victoria Federica en Sanxenxo

La presencia de Victoria Federica y su pareja en la localidad coincide con la firme vinculación del monarca al VIII Circuito Liga Española de embarcaciones 6M, una de las pruebas náuticas de mayor relevancia en el calendario nacional. La inscripción oficial del rey y de la tripulación del Bribón aparece publicada en la web de la Federación Gallega de Vela, lo que confirma la voluntad del antiguo jefe de Estado de seguir ligado a la competición a pesar de sus dificultades de movilidad.

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El rey Juan Carlos no ha participado en la primera jornada, celebrada el viernes, de la tercera serie de la Liga Nacional de la clase 6 metros. El Bribón defiende en esta edición el título logrado la temporada anterior. En lugar de unirse a la tripulación, ha asistido desde una embarcación auxiliar junto a Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y anfitrión habitual del monarca en sus estancias pontevedresas, y Simoneta Gómez-Acebo, siguiendo atentamente la evolución del equipo y disfrutando del ambiente náutico.

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El rey Juan Carlos en España de nuevo

El propósito de la visita del rey Juan Carlos incluye la preparación para el campeonato europeo de la clase 6M, que tendrá lugar entre el 13 y el 24 de julio en la Sociedad Náutica de Ginebra. Por ese motivo, ha intensificado su presencia en las competiciones previas y ha regresado a Galicia tras varias semanas en Cascais, Portugal. De hecho, llegó a Vigo el pasado miércoles, 13 de mayo, siendo recibido en el aeropuerto de Peinador por Pedro Campos, con quien se desplazó a Sanxenxo.

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La cita gallega se produce tras el reciente triunfo del Bribón en el Trofeo Xacobeo alcanzado en la anterior estancia del monarca en la comunidad. Tanto Victoria Federica como la infanta Elena y Jorge Navalpotro han compartido momentos con Simoneta Gómez-Acebo y la tripulación del Bribón, consolidando la imagen de unión familiar alrededor del entorno náutico y del compromiso deportivo del rey emérito.