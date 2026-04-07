El Ayuntamiento de Madrid termina 164 pisos de alquiler asequible: se sortean antes del verano y costarán entre 300 y 600 €

Vista de la promoción Cañaveral 13.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), ha finalizado la promoción Cañaveral 13, que cuenta con 164 viviendas públicas de alquiler asequible en el nuevo desarrollo de El Cañaveral, en Vicálvaro. Estos pisos están destinados a familias y jóvenes, que tendrán que pagar una renta mensual de entre 300 y 600 euros.

El Cañaveral 13 se distribuye en 54 viviendas de dos dormitorios, seis de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida; 98 de tres, dos de ellas adaptadas a personas con escasa movilidad, y 12 de cuatro dormitorios.

Todas los pisos disponen de trastero asociado, un total de 246 plazas de garaje y 12 locales comerciales, según informa un comunicado del Ayuntamiento de Madrid. En la planta baja, se sitúan los espacios comunes, soportales, portales, instalaciones y viviendas adaptadas, así como el área de juegos infantiles y las zonas ajardinadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Precio del alquiler

En cuanto al coste del alquiler que deberán pagar los futuros inquilinos nunca superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar y se prevé una horquilla de precio que oscila entre los 300 y 600 euros mensuales, aproximadamente. “De esta forma, se facilita el acceso a los jóvenes y a las familias con hijos menores y con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples”, señala el comunicado del consistorio.

Esto quiere decir que, por ejemplo, una pareja con dos hijos que quiera optar a esta promoción podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 44.000 euros.

Para la construcción de la promoción Cañaveral 13 se ha contado con una inversión de casi 40,3 millones de euros, incluyendo el valor del suelo. De ellos, 35.790.243 euros los ha aportado el Ayuntamiento de Madrid y 4,5 millones de euros proceden de los fondos Next Generation de la Unión Europea, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Consistorio madrileño.

Un edificio respetuoso con el medioambiente

El edificio de Cañaveral 13 posee certificación energética A, por lo que combina un bajo consumo energético con un alto nivel de confort. Las viviendas dispondrán de ventilación cruzada y contarán con climatización por aerotermia, sistema que, mediante el intercambio de calor, obtiene energía del aire para convertirla en calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria.

De esta manera, “los inquilinos tendrán un menor coste, al mismo tiempo que se contribuye al cuidado del medioambiente, se favorece la economía y se mejora la vida útil de las viviendas. Además, las medidas de eficiencia energética se amplían al resto del edificio”, indica el comunicado.

Cañaveral 13 cuenta con sistema de riego automático con aprovechamiento de las aguas pluviales, paneles fotovoltaicos en cubierta para dar servicio a las zonas comunes y empleo de iluminación led con detección y control temporizado.

El Cañaveral, un barrio con 1.212 viviendas proyectadas

EMVS Madrid está construyendo en El Cañaveral 13 promociones de viviendas de alquiler asequible. En total, de las 1.212 viviendas proyectadas ha finalizado 1.078, facilitando que 570 familias ya vivan en ellas. El 80% de estos pisos, es decir, más de 1.000, irán destinados a jóvenes y a familias con hijos menores. Con ello se pretende, según el Ayuntamiento de Madrid, “aumentar sus posibilidades de emancipación y de iniciar su propio proyecto de vida en una residencia acorde a sus necesidades domésticas”.

De estas 13 promociones de vivienda pública proyectadas en este nuevo desarrollo, EMVS Madrid ya ha entregado seis de ellas a sus adjudicatarios (Cañaveral 1, 2, 3, 4, 6 y 12) y ya se han sorteado Cañaveral 5, 8 y 9, que se entregarán en los próximos meses.

Las promociones Cañaveral 10 y 13 se sortearán antes del verano y las otras dos restantes (Cañaveral 7 y 11) se encuentran en la fase final de obras. Gracias a ello, a lo largo del próximo año, otras 640 familias podrán acceder a sus nuevos hogares en este barrio madrileño.