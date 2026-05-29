La nueva expulsión de ‘Supervivientes’ resuelve un duelo con historia personal: “Estoy superorgulloso de haber compartido este concurso con él”

Darío Linejo quedó eliminado y se despidió del programa a las puertas de la final (Supervivientes)

La recta final de ‘Supervivientes 2026’ ha dejado este jueves la expulsión de Darío Linejo tras un duelo con Borja Silva que ha resuelto la audiencia, un resultado que reduce a siete los concursantes que siguen en Honduras y acerca aún más una final ya sin margen para el error.

La audiencia ha salvado a Borja Silva con 52,9 % de los votos frente al 47,1 % de Darío Linejo, que ha quedado eliminado a las puertas de la final. Antes, José Manuel Soto ha sido el primero en librarse de la expulsión entre los tres nominados.

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La gala número 13 del programa, emitida este jueves 28 de mayo en Telecinco, ha arrancado oficialmente la fase decisiva del concurso. En ese contexto, la salida previa de Ivonne Reyes por una lesión en la pierna ha dado aún más peso a una expulsión definitiva.

Duelo final enfrenta a Borja y Darío

Entre los nominados estaban Borja Silva, Darío Linejo y José Manuel Soto, después de que Claudia Chacón ya hubiera sido salvada el martes en Tierra de Nadie. María Lamela ha sido la encargada de comunicar la continuidad de Soto, mientras Jorge Javier Vázquez había advertido al inicio de la noche de que la recta final ya había comenzado.

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La primera salida de la noche entre los nominados no ha sido la definitiva. José Manuel Soto, el concursante de 65 años, ha vuelto a salvarse con el respaldo del público y con el apoyo expreso de varios compañeros, que han destacado su energía, su papel en la convivencia y su fortaleza física y mental.

El público decidió salvar a Soto, permitiéndole seguir una semana más en el concurso (Supervivientes)

Alba Paul, Alvar Seguí y Maica Benedicto se han posicionado a favor del cantante andaluz. Ese apoyo interno ha coincidido con el respaldo externo de la audiencia, que le ha permitido seguir una semana más en la aventura.

El duelo final ha quedado entonces reducido a Borja y Darío, dos concursantes cuyo enfrentamiento en la votación arrastraba una historia personal previa al concurso, ya que Borja es el actual novio de Almudena Porras, quien fue pareja de Darío durante 11 años. La audiencia ha decantado la balanza a favor de Borja Silva, mientras Darío ha quedado fuera del programa.

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Tras conocerse el veredicto, Darío ha asumido la expulsión con deportividad. “Estoy superorgulloso del concurso que he hecho, he disfrutado como un niño y he estado todo el tiempo que el público me ha dejado”, le ha dicho a Jorge Javier Vázquez. El cara a cara tenía una carga añadida por la relación que ambos mantenían fuera del concurso a través de Almudena Porras. Borja es su actual novio y Darío fue su pareja durante 11 años.

Una amistad inesperada

Los dos llegaron juntos a Honduras y convivieron durante 25 días en Playa Destino sin que el resto de concursantes supiera que compartían ese pasado sentimental. Lo que podía haberse convertido en un foco de conflicto acabó derivando en una amistad forjada en una convivencia aislada y extrema.

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Antes de la expulsión, Darío ha definido ese vínculo con una frase: “Lo que es increíble es que vayamos a terminar juntos, habiendo empezado juntos. La palabra destino nos ha acompañado desde que empezamos. Aquí estamos los dos. Parece una película”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Borja ha respondido en los mismos términos: “Antes de entrar aquí, mucha gente lo ha tachado como una mala persona, como una persona horrible. Y yo he conocido al verdadero Darío, y se lo digo a España entera, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Estoy superorgulloso de haber compartido este concurso con él”.

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La salida de Darío ha tenido además una consecuencia inmediata en la mecánica del programa. Al no haber ya segundas oportunidades en esta fase, la expulsión supone un regreso directo a España, y que el exconcursante ha recibido un último poder dentro de la dinámica de “la última voluntad”: una nominación extra y secreta que ha dirigido contra Alvar Seguí para vengar la nominación de la semana pasada que ha desembocado en su expulsión.