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La Comunidad de Madrid responde a Florentino y niega que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el Santiago Bernabéu: “No hacemos normativas ‘ad hoc’”

Miguel Ángel García ha indicado que desde el Ayuntamiento, el Real Madrid y la Comunidad van a buscar siempre “el equilibrio entre el descanso y la convivencia de los vecinos con todos esos grandes eventos”

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20/07/2024 Ambiente previo al concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024. (Ricardo Rubio./ Europa Press)
20/07/2024 Ambiente previo al concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024. (Ricardo Rubio./ Europa Press)

La Comunidad de Madrid ha negado este miércoles que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, como afirmó el presidente del Real Madrid Florentino Pérez en una entrevista en El País. “No hacemos normativas ad hoc”, ha sentenciado el portavoz Miguel Ángel García Martín.

Según ha explicado García Martín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la administración autonómica busca “el interés general en todos los desarrollos normativos que podamos establecer”, después de que las declaraciones de Pérez generaran revuelo por la posibilidad de cambios legales para beneficiar al club frente a las quejas vecinales.

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El portavoz ha indicado que desde el Ayuntamiento, el Real Madrid y la Comunidad van a buscar siempre “el equilibrio entre el descanso y la convivencia de los vecinos con todos esos grandes eventos”. En ese marco, se refirió a la intención de compatibilizar la llegada de espectáculos con el descanso en el entorno del estadio.

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