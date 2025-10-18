Cuáles son las fallas más comunes en la aviación comercial y por qué no representan un peligro real

Los aviones comerciales pueden operar con un solo motor y los pilotos están entrenados para responder a fallos de motor de forma eficiente (Archivo)

Un descenso abrupto o una alarma durante el vuelo suelen percibirse como señales inequívocas de una inminente catástrofe aérea. Sin embargo, la mayoría de estos incidentes técnicos, lejos de representar un peligro grave, se resuelven con eficiencia gracias a la preparación de las tripulaciones y a la ingeniería de los aviones modernos.

Las fallas técnicas en vuelos comerciales son mucho más habituales de lo que la gente imagina, pero los procedimientos y la experiencia profesional permiten que la seguridad de los pasajeros rara vez se vea comprometida. De hecho, la aviación comercial está diseñada para gestionar una amplia variedad de imprevistos técnicos sin poner en riesgo la integridad del vuelo.

Según BBC News, más del 95% de los aterrizajes de emergencia en vuelos comerciales se realizan sin consecuencias graves para los ocupantes.

Problemas de presurización y aire acondicionado

Uno de los inconvenientes más frecuentes en vuelo está vinculado a la presurización de la cabina y el sistema de aire acondicionado. A grandes altitudes, el avión mantiene su interior a una presión menor que la atmosférica al nivel del mar, utilizando aire de los motores enfriado convenientemente.

Las fallas técnicas en la aviación comercial son frecuentes, pero los protocolos y la preparación de las tripulaciones garantizan la seguridad de los pasajeros (AP/LM Otero)

Ante una falla de presurización, la tripulación procede de inmediato con maniobras preventivas que incluyen un descenso controlado. Aunque esta secuencia pueda impresionar a quienes viajan a bordo, en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario desplegar máscaras de oxígeno. Los pilotos aplican el protocolo, descienden a una altitud segura y, una vez estabilizado el vuelo, evalúan si desvían la ruta o regresan al aeropuerto de origen.

Fallos de motor y la respuesta profesional

El fallo de uno de los motores genera preocupación, pero los aviones comerciales de dos motores pueden operar en condiciones seguras incluso con solo uno en funcionamiento. Los pilotos reciben formación continua sobre estos escenarios y practican cada año en simuladores, lo cual contribuye a una respuesta eficiente ante la emergencia.

Los fallos simultáneos de ambos motores son excepcionales; como sucedió en el conocido “milagro en el Hudson” en 2009, un Airbus A320 logró aterrizar en el río Hudson sin víctimas tras perder ambos motores por el choque con aves.

Al presentarse un fallo, el sistema alerta a la tripulación, que identifica el motor afectado, sigue una serie de pasos definidos —desde apagar el motor hasta ajustar la altitud y desviar el vuelo— y, finalmente, realiza el aterrizaje en condiciones óptimas.

Las fallas hidráulicas y en los controles de vuelo se abordan con sistemas redundantes y procedimientos específicos para mantener la aeronavegabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como señala Aviation Week, la industria aérea invierte constantemente en formación y simulacros que permiten a pilotos y tripulaciones anticipar y resolver fallas técnicas de manera eficiente.

Problemas hidráulicos y controles de vuelo

Las dificultades en los sistemas hidráulicos o en los controles de vuelo constituyen otra categoría de fallas frecuentes.

Los principales movimientos del avión dependen de estos sistemas; sin embargo, el diseño incorpora redundancias para mantener la aeronavegabilidad incluso si uno de los circuitos falla. Ante una situación así, la tripulación utiliza procedimientos específicos, ajusta parámetros de vuelo y solicita la pista más larga disponible para el aterrizaje.

Expertos consultados por The Conversation señalan casos recientes, como el aterrizaje de emergencia en Mildura, Australia, en julio, por un problema hidráulico. Estas respuestas reflejan las mejoras técnicas y operativas aprendidas de incidentes pasados, como el emblemático caso del vuelo United 232 en 1989, que derivaron en nuevas estrategias de seguridad y formación.

Fallas en el tren de aterrizaje y frenos

Los aviones comerciales pueden operar con un solo motor y los pilotos están entrenados para responder a fallos de motor de forma eficiente

El tren de aterrizaje y los sistemas de frenos, aunque suelen permanecer en segundo plano durante el vuelo, también pueden presentar inconvenientes mecánicos. Si detectan un problema, los pilotos pueden optar por regresar al punto de partida, preparar a los pasajeros para un posible aterrizaje forzoso o solicitar la pista de mayor longitud disponible.

Las aeronaves cuentan con sistemas alternativos de despliegue y frenado, lo que reduce considerablemente el riesgo de desenlaces graves; en situaciones límite, es posible incluso aterrizar sobre el fuselaje si el tren no se extiende.

En suma, la mayoría de las fallas técnicas en vuelo activan un abanico de defensas: listas de comprobación, tripulaciones con formación exhaustiva, sistemas de respaldo y una extensa experiencia acumulada en la industria.

La realidad es que la aviación comercial moderna consigue devolver seguros a tierra a sus pasajeros, incluso después de incidentes técnicos que, aunque puedan impresionar, no son sinónimo de desastre. Una maniobra inesperada o un aterrizaje urgente —lejos de ser señal de alarma— demuestran que los sistemas de seguridad y la preparación profesional cumplen su propósito.