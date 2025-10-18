Tendencias

Cuáles son las fallas más comunes en la aviación comercial y por qué no representan un peligro real

Los aviones comerciales están preparados para responder ante diversos imprevistos gracias a sistemas de respaldo, formación exhaustiva de las tripulaciones y protocolos que garantizan la resolución segura de casi todos los episodios técnicos en pleno vuelo

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Los aviones comerciales pueden operar
Los aviones comerciales pueden operar con un solo motor y los pilotos están entrenados para responder a fallos de motor de forma eficiente (Archivo)

Un descenso abrupto o una alarma durante el vuelo suelen percibirse como señales inequívocas de una inminente catástrofe aérea. Sin embargo, la mayoría de estos incidentes técnicos, lejos de representar un peligro grave, se resuelven con eficiencia gracias a la preparación de las tripulaciones y a la ingeniería de los aviones modernos.

Las fallas técnicas en vuelos comerciales son mucho más habituales de lo que la gente imagina, pero los procedimientos y la experiencia profesional permiten que la seguridad de los pasajeros rara vez se vea comprometida. De hecho, la aviación comercial está diseñada para gestionar una amplia variedad de imprevistos técnicos sin poner en riesgo la integridad del vuelo.

La mayoría de estos incidentes técnicos, lejos de representar un peligro grave, se resuelven con eficiencia gracias a la preparación de las tripulaciones y a la ingeniería de los aviones modernos. Según BBC News, más del 95% de los aterrizajes de emergencia en vuelos comerciales se realizan sin consecuencias graves para los ocupantes.

Problemas de presurización y aire acondicionado

Uno de los inconvenientes más frecuentes en vuelo está vinculado a la presurización de la cabina y el sistema de aire acondicionado. A grandes altitudes, el avión mantiene su interior a una presión menor que la atmosférica al nivel del mar, utilizando aire de los motores enfriado convenientemente.

Las fallas técnicas en la
Las fallas técnicas en la aviación comercial son frecuentes, pero los protocolos y la preparación de las tripulaciones garantizan la seguridad de los pasajeros (AP/LM Otero)

Ante una falla de presurización, la tripulación procede de inmediato con maniobras preventivas que incluyen un descenso controlado. Aunque esta secuencia pueda impresionar a quienes viajan a bordo, en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario desplegar máscaras de oxígeno. Los pilotos aplican el protocolo, descienden a una altitud segura y, una vez estabilizado el vuelo, evalúan si desvían la ruta o regresan al aeropuerto de origen.

Fallos de motor y la respuesta profesional

El fallo de uno de los motores genera preocupación, pero los aviones comerciales de dos motores pueden operar en condiciones seguras incluso con solo uno en funcionamiento. Los pilotos reciben formación continua sobre estos escenarios y practican cada año en simuladores, lo cual contribuye a una respuesta eficiente ante la emergencia.

Los fallos simultáneos de ambos motores son excepcionales; como sucedió en el conocido “milagro en el Hudson” en 2009, un Airbus A320 logró aterrizar en el río Hudson sin víctimas tras perder ambos motores por el choque con aves.

Al presentarse un fallo, el sistema alerta a la tripulación, que identifica el motor afectado, sigue una serie de pasos definidos —desde apagar el motor hasta ajustar la altitud y desviar el vuelo— y, finalmente, realiza el aterrizaje en condiciones óptimas.

Las fallas hidráulicas y en
Las fallas hidráulicas y en los controles de vuelo se abordan con sistemas redundantes y procedimientos específicos para mantener la aeronavegabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como señala Aviation Week, la industria aérea invierte constantemente en formación y simulacros que permiten a pilotos y tripulaciones anticipar y resolver fallas técnicas de manera eficiente.

Problemas hidráulicos y controles de vuelo

Las dificultades en los sistemas hidráulicos o en los controles de vuelo constituyen otra categoría de fallas frecuentes.

Los principales movimientos del avión dependen de estos sistemas; sin embargo, el diseño incorpora redundancias para mantener la aeronavegabilidad incluso si uno de los circuitos falla. Ante una situación así, la tripulación utiliza procedimientos específicos, ajusta parámetros de vuelo y solicita la pista más larga disponible para el aterrizaje.

Expertos consultados por The Conversation señalan casos recientes, como el aterrizaje de emergencia en Mildura, Australia, en julio, por un problema hidráulico. Estas respuestas reflejan las mejoras técnicas y operativas aprendidas de incidentes pasados, como el emblemático caso del vuelo United 232 en 1989, que derivaron en nuevas estrategias de seguridad y formación.

Fallas en el tren de aterrizaje y frenos

Los aviones comerciales pueden operar
Los aviones comerciales pueden operar con un solo motor y los pilotos están entrenados para responder a fallos de motor de forma eficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tren de aterrizaje y los sistemas de frenos, aunque suelen permanecer en segundo plano durante el vuelo, también pueden presentar inconvenientes mecánicos. Si detectan un problema, los pilotos pueden optar por regresar al punto de partida, preparar a los pasajeros para un posible aterrizaje forzoso o solicitar la pista de mayor longitud disponible.

Las aeronaves cuentan con sistemas alternativos de despliegue y frenado, lo que reduce considerablemente el riesgo de desenlaces graves; en situaciones límite, es posible incluso aterrizar sobre el fuselaje si el tren no se extiende.

En suma, la mayoría de las fallas técnicas en vuelo activan un abanico de defensas: listas de comprobación, tripulaciones con formación exhaustiva, sistemas de respaldo y una extensa experiencia acumulada en la industria.

La realidad es que la aviación comercial moderna consigue devolver seguros a tierra a sus pasajeros, incluso después de incidentes técnicos que, aunque puedan impresionar, no son sinónimo de desastre. Una maniobra inesperada o un aterrizaje urgente —lejos de ser señal de alarma— demuestran que los sistemas de seguridad y la preparación profesional cumplen su propósito.

Temas Relacionados

Fallas técnicas en vueloSeguridad aéreaAviación comercialFallos de motorNewsroom BUE

Últimas Noticias

Pixie cut: el estilo desenfadado y sofisticado que arrasa en la temporada otoñal

Se trata de un estilo atrevido y versátil que no deja atrás la elegancia, un clásico del empoderamiento femenino que transmite fuerza y autenticidad

Pixie cut: el estilo desenfadado

El cambio climático podría intensificar los efectos del fenómeno de El Niño en América y Europa

Científicos de Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania e Irlanda aplicaron modelos climáticos de última generación para descifrar el comportamiento futuro de El Niño. Qué detallaron en la revista Nature Communications

El cambio climático podría intensificar

De símbolo de estatus a imprescindible para el bienestar: por qué los saunas hogareños conquistan el mercado inmobiliario

Propietarios e inmobiliarias buscan incluir tecnologías de última generación y soluciones personalizadas en esta clase de proyectos. Cuál es el impacto de esta tendencia, según expertos consultados por Men’s Fitness

De símbolo de estatus a

Tras un mes en Praga, una artista se reencuentra con su gato abisinio: lo dejó con su madre y se volvió irreconocible

La grabación de Sinbad, que acumuló más de 1.4 millones de vistas, desató preocupación en redes sociales por la repentina transformación

Tras un mes en Praga,

Mini bags, el accesorio diminuto que conquista a las celebridades

Diseños de tamaño reducido dominan los conjuntos de reconocidas figuras como Antonela Roccuzzo. El arte de sumar originalidad y color en sus elecciones

Mini bags, el accesorio diminuto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santiago Cuneo celebró el Día

Santiago Cuneo celebró el Día de la Lealtad en Florencio Varela y aseguró que “el futuro es, fue y será peronista”

Desarticularon una banda que robó millones de dólares en repuestos de las fábricas de Ford y Volkswagen

Tiple femicidio narco: una detenida dijo que los asesinos llamaron a la familia de una de las víctimas mientras la torturaban

La aclaración sobre “El Bola” y el intento por despegarse del triple crimen: qué dijeron Sotacuro e Ibáñez en la nueva indagatoria

Horacio Rodríguez Larreta respaldó las candidaturas de Lousteau y Ocaña en la ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Liberaron al hijo del presidente

Liberaron al hijo del presidente boliviano Luis Arce y deberá ir a terapia: fue denunciado por violencia familiar

¿Licantropía femenina? La impactante historia de las mujeres-lobo francesas acusadas de crímenes aberrantes en la Edad Moderna

China amenazó a Estados Unidos: apoyar militarmente a Taiwán es “un juego de azar muy peligroso”

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

Pakistán rompió el alto el fuego y eleva la tensión con Afganistán: al menos 10 muertos tras otro ataque

TELESHOW
Marcela Feudale se despidió de

Marcela Feudale se despidió de LAM envuelta en homenajes, sorpresas y saludos de compañeros: “Me llevo momentos impecables”

La palabra de Joel Ojeda tras el allanamiento en su casa y su imputación por promoción de juegos de azar ilegal

¿Romance en puerta? Cazzu y Gonzalo Gerber fueron vistos juntos en México en un clima de acercamiento y buena onda

El inesperado guiño de Chechu Bonelli a un famoso piloto de Fórmula 1: “Mi futuro novio cumple años”

Los emotivos mensajes que recibió Marcos Ginocchio por su cumpleaños: la especial dedicatoria de sus padres