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Así era la casa que Kiko Rivera ha vendido en San Sebastián de los Reyes por 400.000 euros: su piso de soltero y destrozada por okupas

Este martes se ha conocido la venta del inmueble que llevaba anunciado en los portales unos cinco años

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Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes (MONTAJE INFOBAE).
Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes (MONTAJE INFOBAE).

Kiko Rivera ha puesto punto final a uno de los capítulos más importantes de su patrimonio personal. El DJ ha conseguido vender el loft que poseía en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, una vivienda muy ligada a su juventud y a una etapa especialmente significativa de su vida. Después de varios años intentando desprenderse del inmueble, la operación se ha cerrado finalmente por 400.000 euros.

La venta supone mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Se trata de una propiedad cargada de recuerdos para el hijo de Isabel Pantoja, ya que fue allí donde vivió algunos de los momentos más importantes de sus años de soltería: “Lo compré con 22 años. En esta casa pasé toda mi juventud, todas mis locuras, mis fiestas. ¡Todo está aquí! Es mi esencia pura”, confesó en un reportaje a Lecturas. Además, el inmueble había acabado convirtiéndose en una fuente constante de preocupaciones debido a los problemas que arrastró durante años.

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Según contó este martes el periodista Luis Pliego, parte del importe obtenido se ha destinado a cancelar la hipoteca que todavía pesaba sobre la vivienda. Una vez liquidada esa deuda, Rivera habría obtenido alrededor de 200.000 euros de beneficio neto. Una cantidad que, según afirmó, podría destinar en parte a apoyar nuevos proyectos empresariales, como una inversión en el negocio de su actual pareja, Lola García.

Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes, Madrid. (IDEALISTA).
Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes, Madrid. (IDEALISTA).

Un loft lleno de luz y con tres niveles

El inmueble estaba situado en una urbanización residencial de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, y contaba con una superficie de poco más de 80 metros cuadrados distribuidos en varios niveles. Su diseño respondía al concepto de loft moderno, con espacios abiertos y escasas divisiones interiores. La planta principal acogía el salón y la cocina integrada en un mismo ambiente. Alllí, un gran ventanal permitía la entrada de abundante luz natural y conectaba con una terraza cubierta de unos once metros cuadrados que se convirtió en uno de los rincones más atractivos de la vivienda.

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La decoración apostaba por líneas sencillas y contemporáneas, con predominio de colores neutros y una estética minimalista. Los tonos claros contribuían a potenciar la sensación de amplitud, mientras que algunos elementos decorativos aportaban notas de color y personalidad al conjunto.

Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes, Madrid. (IDEALISTA).
Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes, Madrid. (IDEALISTA).

En la planta superior se encontraba el dormitorio principal, concebido como un espacio abierto que dominaba visualmente la zona de día. Allí permanecieron durante años numerosos recuerdos personales del artista, desde fotografías familiares hasta objetos con un fuerte valor sentimental.

Además, la vivienda disponía de una tercera altura destinada a solárium, una característica poco habitual que añadía atractivo a la propiedad. También contaba con plaza de garaje, aire acondicionado y acceso a zonas comunes con piscina.

Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes, Madrid. (IDEALISTA).
Piso de Kiko Rivera en San Sebastián de los Reyes, Madrid. (IDEALISTA).

Una casa marcada por los problemas

Aunque durante mucho tiempo fue uno de los lugares favoritos de Kiko Rivera, la historia de este piso terminó complicándose. El inmueble fue alquilado y acabó protagonizando una larga batalla judicial cuando sus ocupantes dejaron de pagar y causaron importantes desperfectos.

Cuando el DJ logró recuperar la propiedad, se encontró una situación muy diferente a la que había dejado. El mobiliario presentaba daños, varias estancias necesitaban reparaciones y fue necesario acometer una reforma integral para devolver la vivienda a condiciones óptimas.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Aquella experiencia convirtió lo que había sido un refugio lleno de recuerdos en una fuente constante de gastos y preocupaciones. Desde entonces, el objetivo de Rivera pasó por vender el inmueble o encontrar nuevos inquilinos que garantizaran estabilidad.

Durante años, la vivienda estuvo anunciada tanto para alquiler como para venta. Inicialmente salió al mercado por una cantidad inferior a la que finalmente ha alcanzado ahora, una muestra de la revalorización experimentada por la zona y el atractivo de este tipo de propiedades.

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