España

Kiko Rivera vende por 400.000 euros su piso en San Sebastián de los Reyes: invertirá el dinero en las deudas de la escuela de baile de su novia Lola

El director de ‘Lecturas’ ha adelantado en ‘El tiempo justo’ que el DJ ha tenido que utilizar la mitad para cerrar la hipoteca

Guardar
Google icon
Kiko Rivera vende por 400.000 euros su piso en San Sebastián de los Reyes (Instagram / Idealista)
Kiko Rivera vende por 400.000 euros su piso en San Sebastián de los Reyes (Instagram / Idealista)

Kiko Rivera ha vendido por 400.000 euros su loft de San Sebastián de los Reyes meses después de su ruptura con Irene Rosales, una operación con la que, según Lecturas, ha cerrado una etapa personal y patrimonial y ha liberado recursos para invertir parte del dinero en la escuela de baile de su pareja, Lola García.

Tras cancelar la hipoteca pendiente, el DJ ha obtenido 200.000 euros limpios que, según ha explicado Luis Pliego, director de Lecturas, en el programa El tiempo justo, irán destinados al negocio de García, arrastrado por problemas económicos desde hace años. La mitad del importe de la venta ha ido al banco para saldar la carga hipotecaria que todavía pesaba sobre el inmueble: “Ha cancelado la hipoteca y ha sacado un beneficio de 200.000 euros”.

PUBLICIDAD

La operación afecta a la propiedad que marcó la entrada en la vida adulta del hijo de Isabel Pantoja y sus primeros años de soltería. A día de hoy, en el Registro de la Propiedad, a nombre de Kiko Rivera solo figura Cantora, y al cierre de esta edición no había comprado el chalé en el que vive de alquiler en Bollullos de la Mitación, en Sevilla. “Lo compré con 22 años. En esta casa pasé toda mi juventud, todas mis locuras, mis fiestas. ¡Todo está aquí! Es mi esencia pura”, confesó a Lecturas.

Kiko Rivera junto a su novia Lola (Europa Press)
Kiko Rivera junto a su novia Lola (Europa Press)

Kiko Rivera vende su loft

La vivienda tenía 80 metros cuadrados y una distribución en dos alturas. En la planta baja había una cocina abierta al salón, un gran ventanal y una terraza cubierta de 11 metros cuadrados, mientras que la parte superior del ático estaba ocupada por el dormitorio. En aquella etapa, el apartamento conservaba numerosos recuerdos personales. En las mesitas de noche de la habitación había una imagen de él con Irene y sus hijas convertida en dibujo, otra fotografía de la pareja, otra de las dos niñas y varias de sus gorras preferidas.

PUBLICIDAD

Eso sí, el loft dejó de ser solo un refugio sentimental cuando sus inquilinos lo convirtieron en una fuente de problemas. Se marcharon sin pagar y causaron desperfectos en el mobiliario, una situación que obligó a Rivera a reformar la casa para volver a acondicionarla. La venta del loft culmina un proceso que Kiko Rivera ya contemplaba tiempo atrás.

La inversión de Kiko Rivera para su novia

Cuando enseñó el piso a Lecturas después de la reforma, el apartamento estaba de nuevo en buen estado y ya expresó su intención de ponerlo en venta o, al menos, en alquiler, una decisión que ha terminado ejecutando ahora. Sentada en el plató, su exmujer Irene Rosales, ha asegurado que en los años de su relación estuvo “en su peor momento económico”. “Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero yo ya lo sabía porque él me lo informó. Ese piso le ha dado dolores de cabeza”, ha confirmado.

Entrevista a Kiko Rivera.

El dinero restante de la venta irá a la escuela de baile de Lola García, según la información que difundirá Lecturas el miércoles. El movimiento busca apuntalar un negocio que arrastra dificultades desde hace años. De hecho, Miguel Frigenti desveló en el programa El tiempo justo que la coreógrafa soporta desde 2012 una deuda por impago de alquileres que asciende a 32.000 euros. Un incumplimiento que incluso derivó en un desahucio en 2021 según el colaborador.

Temas Relacionados

Kiko RiveraGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha realizado cambios en las estimaciones de Aena respecto al tráfico aéreo y gastos de explotación

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Eurojackpot: compruebe los resultados ganadores del martes 2 de junio

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Eurojackpot: compruebe los resultados ganadores del martes 2 de junio

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Ten cuidado con este pez cuando camines por la playa, puede inyectarte veneno a través de sus espinas si lo pisas

Esta especie suele medir entre 15 y 50 centímetros y se mimetiza con la arena al ser beige pardo

Ten cuidado con este pez cuando camines por la playa, puede inyectarte veneno a través de sus espinas si lo pisas

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

El Índice de Precios de Origen y Destino de COAG refleja las diferencias entre los agricultores y ganaderos y los supermercados

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

La Guardia Civil expedienta y suspende al excapitán de la UCO acusado de revelar información reservada y colaborar con la trama liderada por Leire Díez

¿En qué lengua serán los actos del papa en Barcelona? ¿Hablará León XIV en catalán?: “No vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia”

El Supremo anula la condena a una teniente coronel que contrató a la profesora de inglés de su hijo y a su hermana en el hospital Gómez Ulla

ECONOMÍA

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

España perdería un 12% de PIB per cápita en 2060 y aumentaría la presión demográfica si no hubiera inmigración

Las CCAA populares rechazan reunirse con Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica: “Lo que es de todos, se negocia entre todos”

Un jefe quitó los taburetes de los cajeros de un supermercado porque le molestaba que se sentaran y en dos semanas tuvo que rectificar: qué dice la ley en España

DEPORTES

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

El Real Madrid de Florentino en la carrera por Konaté y Dumfries, en medio de la lucha electoral

Rafa Jódar sucumbe ante un intratable Zverev y se queda a las puertas de las semifinales de Roland Garros

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

Cómo fue el resugir del River Plate, de la Segunda División al éxito: “Le dimos la institucionalidad que le faltaba y multiplicamos la facturación por cinco”