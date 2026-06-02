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La princesa Leonor conquista otro desafío militar: así han sido sus espectaculares saltos en paracaídas en Murcia

La princesa de Asturias ha completado con éxito su formación en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, donde incluso se ha enfrentado a un salto nocturno

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La heredera ha finalizado con éxito esta formación que le permite realizar saltos en modo automático y que es un complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA)

La princesa Leonor suma un nuevo reto superado a su intensa formación militar. Después de meses de preparación en la Academia General del Aire y del Espacio, la heredera al trono ha completado con éxito el Curso Básico de Paracaidismo, una de las experiencias más exigentes de esta etapa de instrucción que la acerca un paso más a las Fuerzas Armadas y a su futuro papel institucional.

La Casa del Rey ha compartido ahora una amplia selección de fotografías y vídeos que permiten descubrir cómo han sido estas últimas semanas de entrenamiento de la princesa de Asturias en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia.

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La princesa Leonor en la avioneta instantes antes de saltar. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor en la avioneta instantes antes de saltar. (© Casa de S.M. el Rey)

Las imágenes muestran a una Leonor completamente integrada en la dinámica militar, equipada con el uniforme de salto, el casco y el arnés reglamentario, y afrontando con absoluta concentración cada una de las fases del curso. Unas instantáneas que ofrecen una perspectiva inédita de una de las experiencias más intensas de su formación castrense.

La princesa Leonor en un salto en paracaídas. (Casa de SM el Rey)
La princesa Leonor en un salto en paracaídas. (Casa de SM el Rey)

La hija mayor de los reyes Felipe y Letizia ha compartido esta preparación junto a decenas de compañeros de promoción de la Academia General del Aire. Durante varias semanas, todos ellos han recibido una instrucción específica para realizar saltos en paracaídas en modalidad automática, una disciplina que requiere una preparación física y mental especialmente exigente.

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Las fotografías difundidas permiten seguir prácticamente paso a paso el recorrido de la princesa: desde los ejercicios previos en tierra hasta los momentos de máxima tensión dentro del avión antes del salto. También muestran el instante en que abandona la aeronave y desciende en paracaídas, una experiencia q ºue supone uno de los hitos más recordados por quienes realizan este tipo de formación militar.

La princesa Leonor en un salto en paracaídas. (Casa de SM el Rey)
La princesa Leonor en un salto en paracaídas. (Casa de SM el Rey)

Un salto nocturno entre las pruebas más exigentes

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del material difundido es que Leonor no solo ha realizado los saltos reglamentarios diurnos. La princesa también se ha enfrentado a un salto nocturno, considerado una de las pruebas más complejas de este tipo de cursos.

Leonor antes de un salto nocturno. (Casa de SM el Rey)
Leonor antes de un salto nocturno. (Casa de SM el Rey)

La escasa visibilidad obliga a extremar la concentración y a confiar plenamente en la preparación recibida, ya que el aterrizaje depende en gran medida de las referencias luminosas y de la correcta ejecución de los procedimientos aprendidos durante el entrenamiento.

La superación de esta prueba confirma el nivel de exigencia al que se está sometiendo la heredera durante su paso por el Ejército del Aire y del Espacio, una etapa que está permitiendo conocer una faceta muy diferente de la joven de 19 años.

La princesa Leonor y sus compañeros. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor y sus compañeros. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor instantes antes de saltar. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor instantes antes de saltar. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor y sus compañeros tras el salto. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor y sus compañeros tras el salto. (© Casa de S.M. el Rey)

El curso concluyó con la tradicional ceremonia de clausura en la que los participantes recibieron sus diplomas y distintivos acreditativos. Entre ellos se encontraba Leonor, que recibió el emblema de “Cazador Paracaidista”, una insignia especialmente valorada dentro de este ámbito militar.

Las imágenes finales reflejan la satisfacción de la princesa tras completar una experiencia que, sin duda, quedará marcada entre los momentos más destacados de su formación.

La princesa Leonor recogiendo su titulación del curso militar de paracaidismo. (Casa de SM el Rey)
La princesa Leonor recogiendo su titulación del curso militar de paracaidismo. (Casa de SM el Rey)

Con este nuevo logro, Leonor continúa ampliando su preparación dentro de las Fuerzas Armadas después de haber pasado por la Academia General Militar de Zaragoza y de completar distintas fases de instrucción aérea durante este curso. Una formación que no solo busca proporcionarle conocimientos técnicos, sino también acercarla a la realidad de los ejércitos que algún día ejercerá como capitana general.

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