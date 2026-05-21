España

Almeida pide teletrabajo en Madrid entre el 6 y 9 de junio por las “afecciones importantes” al tráfico que provocará la visita del Papa León XIV

El alcalde de Madrid ha presentado las medidas de seguridad, emergencias y movilidad que se tomarán en la capital con motivo de la visita del Pontífice, solicitando también a las empresas que faciliten la opción del trabajo remoto

Guardar
Google icon
Almeida pide teletrabajo en Madrid entre el 3 y 9 de junio por las “afecciones importantes” al tráfico que provocará la visita del Papa León XIV (Europa Press)
Almeida pide teletrabajo en Madrid entre el 3 y 9 de junio por las “afecciones importantes” al tráfico que provocará la visita del Papa León XIV (Europa Press)

La visita del Papa León XIV a Madrid, prevista del 6 al 9 de junio, impactará de forma significativa en la circulación urbana, especialmente en áreas como la Plaza de Cibeles y la Plaza de Lima. Desde el 25 de mayo, se implementarán restricciones y cambios que afectarán tanto a la movilidad como a la organización habitual de la ciudad. En este contexto, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha solicitado a las empresas que faciliten la opción de teletrabajo durante la semana comprendida entre el 3 y el 9 de junio.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno, Almeida ha presentado las medidas de seguridad, emergencias y movilidad que acompañarán la visita papal. Junto a la vicealcaldesa Inma Sanz y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha subrayado el carácter excepcional del evento y ha calificado el dispositivo como una operación de dimensiones inéditas para la capital.

PUBLICIDAD

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

Las modificaciones en la movilidad no se limitarán a los días en los que el Pontífice estará en Madrid, sino que se extenderán a los diez días previos y a los dos posteriores a la visita. El Ayuntamiento pondrá en marcha la gratuidad en los autobuses de la EMT durante el periodo señalado y habilitará que todos los taxis puedan prestar servicio los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y minimizar el impacto sobre los residentes y visitantes.

La ciudad vivirá días “muy difíciles”, ha dicho el alcalde, ante un “acontecimiento histórico” y de “magnitud sin precedentes”. Los preparativos por la visita del Papa León XIV a Madrid afectarán de forma notable a la Plaza de Cibeles y la Plaza de Lima. En Cibeles, desde este 21 de mayo se descarga material para el escenario de la misa, lo que ya implica restricciones en el Paseo del Prado. A partir del 23 de mayo se ocupará un carril en sentido norte y, desde el 25, se sumarán tres más para instalar las estructuras del coro. El cierre total de este eje está previsto para el 4 de junio.

PUBLICIDAD

En la Plaza de Lima, la ocupación comienza esta semana con un carril menos en sentido norte entre San Juan de la Cruz y Nuevos Ministerios. Desde el 25 de mayo, los carriles centrales quedarán cortados y solo se podrá circular por los laterales de la glorieta. El cierre total de la zona llegará el 3 de junio, un día antes que en Cibeles.

*en ampliación

Temas Relacionados

MadridJosé Luis Martínez AlmeidaLeón XIVPapa León XIVTeletrabajoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Máxima de Holanda se emociona al hablar de la enfermedad de su madre: “Es una situación muy dolorosa”

La reina de los Países Bajos rompe su habitual discreción para sincerarse sobre la demencia que padece su progenitora

Máxima de Holanda se emociona al hablar de la enfermedad de su madre: “Es una situación muy dolorosa”

Sánchez anuncia “el mayor despliegue” para combatir los incendios este verano: más medios aéreos y mejoras laborales para las brigadas

El presidente del Gobierno ha pedido coordinación a las Administraciones para combatir “esta desgracia” cada vez más extrema

Sánchez anuncia “el mayor despliegue” para combatir los incendios este verano: más medios aéreos y mejoras laborales para las brigadas

Un entrenador denuncia “acoso y humillaciones” a menores en Galicia y es despedido poco después: el tribunal considera probado que fue una represalia

La sentencia ordena a la Federación reincorporarlo en las mismas condiciones previas a su despido y pagarle una indemnización de 10.000 euros

Un entrenador denuncia “acoso y humillaciones” a menores en Galicia y es despedido poco después: el tribunal considera probado que fue una represalia

Los dietistas coinciden: este es el edulcorante más saludable y natural para el café

El ingrediente destaca por su origen vegetal, por la potencia de su dulzor en pequeñas cantidades y el hecho de no aportar calorías

Los dietistas coinciden: este es el edulcorante más saludable y natural para el café
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La generación sin vivienda pública: España necesita hoy siete años para construir lo que hace tres décadas levantaba en uno

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero