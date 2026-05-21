Almeida pide teletrabajo en Madrid entre el 6 y 9 de junio por las “afecciones importantes” al tráfico que provocará la visita del Papa León XIV

Almeida pide teletrabajo en Madrid entre el 3 y 9 de junio por las “afecciones importantes” al tráfico que provocará la visita del Papa León XIV (Europa Press)

La visita del Papa León XIV a Madrid, prevista del 6 al 9 de junio, impactará de forma significativa en la circulación urbana, especialmente en áreas como la Plaza de Cibeles y la Plaza de Lima. Desde el 25 de mayo, se implementarán restricciones y cambios que afectarán tanto a la movilidad como a la organización habitual de la ciudad. En este contexto, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha solicitado a las empresas que faciliten la opción de teletrabajo durante la semana comprendida entre el 3 y el 9 de junio.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno, Almeida ha presentado las medidas de seguridad, emergencias y movilidad que acompañarán la visita papal. Junto a la vicealcaldesa Inma Sanz y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha subrayado el carácter excepcional del evento y ha calificado el dispositivo como una operación de dimensiones inéditas para la capital.

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El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, no descarta que se pueda producir algún tipo de encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny durante la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio, fechas en las que el artista de Puerto Rico tiene programados diez conciertos en Madrid.

Las modificaciones en la movilidad no se limitarán a los días en los que el Pontífice estará en Madrid, sino que se extenderán a los diez días previos y a los dos posteriores a la visita. El Ayuntamiento pondrá en marcha la gratuidad en los autobuses de la EMT durante el periodo señalado y habilitará que todos los taxis puedan prestar servicio los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y minimizar el impacto sobre los residentes y visitantes.

La ciudad vivirá días “muy difíciles”, ha dicho el alcalde, ante un “acontecimiento histórico” y de “magnitud sin precedentes”. Los preparativos por la visita del Papa León XIV a Madrid afectarán de forma notable a la Plaza de Cibeles y la Plaza de Lima. En Cibeles, desde este 21 de mayo se descarga material para el escenario de la misa, lo que ya implica restricciones en el Paseo del Prado. A partir del 23 de mayo se ocupará un carril en sentido norte y, desde el 25, se sumarán tres más para instalar las estructuras del coro. El cierre total de este eje está previsto para el 4 de junio.

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En la Plaza de Lima, la ocupación comienza esta semana con un carril menos en sentido norte entre San Juan de la Cruz y Nuevos Ministerios. Desde el 25 de mayo, los carriles centrales quedarán cortados y solo se podrá circular por los laterales de la glorieta. El cierre total de la zona llegará el 3 de junio, un día antes que en Cibeles.

*en ampliación

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