Sebastián La Rosa, médico: “Es peor un sueño irregular que dormir poco, necesitas un horario aunque no sea perfecto”

El doctor La Rosa junto a una imagen de recurso de una persona que apaga un despertador. (Canva/TikTok/@dr.larosa)

Una pregunta frecuente en el ámbito de la salud es cuál es el verdadero secreto para mejorar la calidad del sueño y, en consecuencia, optimizar el bienestar general. Según el médico y divulgador Sebastián La Rosa, la clave no reside en fijar horarios extremos, sino que estos no se vean alterados. “Para tener un buen sueño, necesitás un horario que funcione como punto de referencia para que tu ciclo circadiano se vaya ordenando; no hace falta que sea perfecto, pero sí que sea constante”, explica La Rosa en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de TikTok (@dr.larosa), desde donde da consejos para mejorar la salud con una visión integrativa.

El concepto fundamental, según el especialista, es el de “ancla circadiana”. Esto es establecer un punto fijo para comenzar el día permite que el cuerpo adapte su reloj biológico. Es decir, “necesitás un punto de anclaje para empezar el día y para que nuestro ciclo circadiano se vaya adaptando”.

Respecto al horario recomendado, La Rosa desmitifica la idea de que madrugar en exceso -como recomiendan muchos creadores de contenido a través de sus redes sociales-produzca beneficios universales. “Para la mayoría de las personas, el horario que mejor funciona para despertarse está entre las 6:45 y las 7:00 de la mañana; no hace falta levantarse a las 5:00 para ‘ser productivo’, eso suele ser más estrés que beneficio”, afirma en el video.

El impacto de un descanso inadecuado no se limita al cansancio. La Rosa también pone el foco en las consecuencias metabólicas: “Dormir dos horas menos de lo que vos necesitás idealmente empeora tu capacidad de manejar el azúcar en sangre un cuarenta por ciento. Eso significa que alguien que duerme mal tiene mucho más riesgo de diabetes que alguien que no duerme mal”.

Los efectos negativos también se manifiestan en los niveles de energía. “Sabemos que lo afecta y sabemos que lo afecta mucho; porque pensá que esto implica que siempre estás empezando el día en desventaja, porque vos normalmente te sacarías el glutamato que acumulaste y la adenosina, que es la que te hace sentir cansado, que fuiste acumulando. Pero un mal sueño no te permite que vacíes por completo tu sistema nervioso de estos metabolitos y significa empezar el día con más de estas sustancias acumuladas; por ende, hay menos que tenga que suceder a lo largo de tu día para que vos te sientas cansado después”, detalla.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 48% de la población adulta no tiene sueño de calidad y el 54% duerme menos de las horas recomendadas. Además, uno de cada tres adultos españoles se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. El organismo recuerda que hay numerosos estudios que apuntan a que dormir poco, a largo plazo, aumenta de forma muy significativa el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes, la hipertensión o problemas de colesterol y triglicéridos, lo que a su vez incrementa el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad vascular (como ictus o infartos de miocardio) o enfermedades neurodegenerativas (como la enfermedad de Alzheimer).

Por otra parte, la SEN también indica que la falta de sueño también aumenta el riesgo de sufrir trastornos mentales graves (como la depresión) y un sueño insuficiente también se ha vinculado a una mayor incidencia de algunos tipos de cáncer, como el del colon, mama o próstata.