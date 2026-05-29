Los 10 hábitos saludables para reducir el estrés

Una mujer jugando con su perro (Magnific)

El estrés se ha convertido en uno de los principales problemas de salud de la vida moderna. Las largas jornadas laborales, la presión económica, las responsabilidades familiares y la constante conexión digital hacen que millones de personas vivan en un estado de tensión permanente que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Si no se controla adecuadamente, el estrés puede derivar en ansiedad, agotamiento físico e incluso enfermedades cardiovasculares.

Aunque eliminar por completo las situaciones estresantes resulta prácticamente imposible, los expertos del centro de psicología PSICOBAi coinciden en que adoptar ciertos hábitos cotidianos puede marcar una gran diferencia en el bienestar emocional. Pequeños cambios en la rutina diaria ayudan a reducir la tensión acumulada, mejorar el descanso y recuperar el equilibrio mental necesario para afrontar los desafíos diarios con mayor tranquilidad.

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Dormir mejor, organizar el tiempo, mantener vínculos sociales o practicar ejercicio son algunas de las recomendaciones más habituales de psicólogos y profesionales de la salud. La clave, aseguran, no está en realizar cambios drásticos de un día para otro, sino en incorporar hábitos sostenibles que favorezcan una vida más equilibrada y saludable.

Dormir las horas necesarias

Uno de los primeros hábitos recomendados para combatir el estrés es dormir las horas necesarias. Los especialistas aconsejan descansar entre siete y ocho horas diarias para permitir que el cuerpo y la mente se recuperen adecuadamente. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse también ayuda a mejorar la calidad del sueño y el rendimiento durante el día.

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Rutina de sueño

Relacionado con esto, muchas personas necesitan crear rutinas específicas para conciliar el sueño con mayor facilidad. Leer antes de dormir, tomar una infusión relajante, escuchar música tranquila o darse un baño caliente son algunas prácticas que favorecen la relajación nocturna. Por el contrario, cenar en exceso, utilizar el teléfono móvil o realizar ejercicio intenso justo antes de acostarse puede dificultar el descanso.

Organizar los horarios

Otro hábito fundamental para reducir el estrés consiste en organizar adecuadamente los horarios y las actividades diarias. Tener una planificación clara permite afrontar las obligaciones con mayor orden y reduce la sensación de agobio. La organización no solo mejora la productividad, sino que también aporta tranquilidad mental al evitar la improvisación constante.

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Disfrutar el tiempo libre

Los expertos también destacan la importancia del tiempo libre, puesto que reservar momentos para el ocio, el descanso o las actividades personales resulta esencial para desconectar de las exigencias laborales y evitar problemas como el síndrome de burnout o agotamiento profesional. Pasear, practicar deporte, escribir o simplemente disfrutar de un hobby ayudan a recuperar energía y mejorar el estado de ánimo.

Vida social activa

Mantener una vida social activa es otro de los factores clave para preservar el bienestar emocional. Compartir tiempo con amigos, familiares o la pareja fortalece el apoyo emocional y permite afrontar mejor las dificultades cotidianas. Además, expresar preocupaciones o hablar sobre los problemas ayuda a liberar tensión y reducir la carga mental acumulada.

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Un grupo de amigos jugando a las cartas (Magnific)

Técnicas de relajación

Entre las herramientas más eficaces para controlar el estrés destacan las técnicas de relajación. Métodos como el mindfulness o atención plena han ganado popularidad en los últimos años debido a sus beneficios demostrados para reducir la ansiedad. Esta práctica consiste en centrar la atención en el presente y evitar pensamientos constantes sobre preocupaciones futuras o problemas pasados.

Relajación muscular

De igual manera, la relajación muscular progresiva, desarrollada por Edmund Jacobson, permite liberar tensiones físicas mediante ejercicios de contracción y relajación de distintos grupos musculares. Este método es utilizado frecuentemente para disminuir el estrés y mejorar la sensación de calma.

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Actividad física

La actividad física también ocupa un lugar central entre las recomendaciones médicas. Realizar ejercicio de manera regular, especialmente actividades aeróbicas, contribuye a liberar endorfinas, mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Caminar, correr, nadar o practicar ciclismo son algunas de las opciones más recomendadas.

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Aficiones

Las aficiones personales representan otro recurso valioso para desconectar de la rutina y aliviar tensiones. Actividades como aprender un idioma, pintar, escribir, construir maquetas o participar en proyectos sociales ayudan a mantener la mente activa y favorecen el bienestar emocional.

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Alimentación sana y equilibrada

La alimentación también puede influir directamente en los niveles de estrés. Reducir el consumo de café, aumentar la ingesta de frutas, verduras y frutos secos, y priorizar alimentos frescos frente a productos ultraprocesados son algunos cambios que pueden contribuir a una mayor sensación de equilibrio físico y mental.