España Cultura

Colocado el cuarto brazo de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia: ¿cuánto queda para que esté terminada?

Después de más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la Basílica de Barcelona ha entrado en la fase final de construcción

Guardar
El cuarto brazo horizontal de
El cuarto brazo horizontal de la cruz colocado (@sagradafamilia)

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es, sin duda, el proyecto por excelencia del reconocido arquitecto, Antoni Gaudí. A pesar de ser el único monumento que el artista barcelonés no pudo terminar, su legado cinco generaciones después es indeleble. Por lo que, después de más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la Basílica sigue en construcción, y ahora con más foco que nunca. Y es que este año, que debía de ser el de la culminación del templo, ha entrado en la fase final de su levantamiento. Aunque no se espera que finalice hasta 2036.

Concretamente, la Sagrada Familia ha integrado el cuarto brazo de la cruz que coronará la torre de Jesucristo. Este avance, documentado en el perfil de X del proyecto, ha tenido lugar después de la colaboración de equipos internacionales -puesto que las últimas piezas implicadas se fabricaron en Alemania- y el uso de tecnología avanzada para cumplir con el diseño original de Gaudí. Recordemos que el objetivo del arquitecto era poder alzar una basílica que superase los 172 metros de altura para convirtiéndose en el edificio religioso más elevado de Europa.

Subida a 54 metros de
Subida a 54 metros de una de las partes del núcleo de la Cruz, donde hay el brazo inferior (Sagrada Familia)

Su inauguración coincide con el centenario de la muerte de Gaudí en 2026 y se espera que el papa León XIV acuda al acto, al ser un hito histórico. Pero antes de eso, los equipos encargados de la instalación de todas las piezas han seguido una serie de pasos cuidadosamente planificados: “Se ha colocado el cuarto brazo horizontal de la cruz, después de que hace unos días se colocara el tercer brazo y hace unas semanas se instalaran el brazo inferior, el núcleo y los brazos horizontales de los lados del Nacimiento y de la Pasión. Los brazos siguen la geometría de doble giro que Gaudí dio a las columnas y a las cruces de la Sagrada Familia. Presentan una forma cuadrada en el extremo exterior y octogonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo”, anuncian desde su web.

¿Cómo ha sido la instalación de las piezas?

Al recibir las piezas, fueron trasladas a 54 metros de altura, donde se encuentran las cubiertas en lo alto de la Basílica. Allí, los equipos técnicos procedieron al ensamblaje, la colocación de vidrios y los ajustes internos necesarios. Un procedimiento especialmente complicado, teniendo en cuenta que “cada pieza tiene un peso aproximado de 12,8 toneladas y mide 4,40 m x 4,50 m x 4,50 m”, siguiendo la geometría de doble giro característica de las columnas y cruces diseñadas por Gaudí en el Àlbums de Temple.

La Torre de Jesús ya cuenta con los cuatro brazos de su cruz, acercando la construcción a su finalización.

Sumando todas las piezas, la cruz alcanzaría, una vez finalizada, 17 metros de altura y una anchura de 13,5 metros. Así, el núcleo de la cruz, recientemente ensamblado, servirá como punto de unión de los cuatro brazos y permitirá el acceso interno mediante una escalera. Además, el terminal de la torre presenta una base decorada con inscripciones en latín, siguiendo la tradición de las inscripciones en otras partes del templo.

Además, uno de los detalles que se espera con más expectación es el uso de cerámica blanca esmaltada y vidrio, ya que “Gaudí quería que la cruz brillara de día y diera luz de noche”. Dichos materiales son “resplandecientes y que al mismo tiempo resisten la exposición atmosférica, y está previsto instalar en las torres de los Evangelistas y los apóstoles unos focos de luz que iluminarán el terminal”. Cuando la estructura está finalizada, se colocará en el interior “la escultura del Agnus Dei, obra del artista italiano Andrea Mastrovito, siguiendo el proyecto original”, describen desde La Sagrada Familia.

Secuencia constructiva de las diferentes
Secuencia constructiva de las diferentes partes de la cruz de Jesucristo (Sagrada Familia)

La estructura incorpora, además, innovaciones técnicas como ventilaciones automatizadas en la punta de cada brazo, que permiten regular la temperatura de forma inteligente. Este avance responde tanto a necesidades funcionales como a la integración de soluciones contemporáneas en una obra de más de un siglo de historia. El calendario de obras contempla la finalización de la torre de Jesucristo para finales de este año, aunque la conclusión total de la Sagrada Familia se estima para 2036. Durante los próximos meses, se prevé la llegada y el ensamblaje de las piezas restantes, así como el desarrollo de los acabados finales y la instalación de los sistemas de iluminación.

Temas Relacionados

Barcelona EspañaCataluñaAntoni GaudíSagrada FamiliaHistoria EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Si te gustó ‘Mindhunter’ o ‘True detective’, no te pierdas la miniserie de suspense basada en la novela de la creadora de ‘Perdida’: “Instantáneamente adictiva”

Amy Adams protagoniza este ‘thriller’ psicológico en el que una periodista regresa a su ciudad natal para cubrir el asesinato de dos adolescentes

Si te gustó ‘Mindhunter’ o

Muere la Macaria, del trío Lalalá, que acompañó a Massiel en la primera victoria de España en Eurovisión

Ganadora del Premio Nacional de la Sociedad de Artistas, Interpretes o Ejecutantes de España, la artista ha fallecido en El Puerto de Santa María, su pueblo natal

Muere la Macaria, del trío

El paralelismo que ha llevado a Mario Casas y José Ramón Soroiz a conseguir la nominación al Goya: “Hablan de problemáticas que no están superadas”

Ambos, de 39 y 75 años, compiten por el Goya a mejor actor protagonista: Casas por ‘Muy lejos’ y Soroiz por ‘Maspalomas’, dos historia sobre ser LGTB. ‘Infobae España’ conversa con Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi

El paralelismo que ha llevado

Qué quería decir Aristóteles al afirmar: “El hombre es un animal político por naturaleza”

El filósofo griego, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, razonó hace siglos el motivo por el que no podemos obviar esta condición

Qué quería decir Aristóteles al

Sting ya ha pagado a sus compañeros de The Police 700.000 euros, pero ellos piden varios millones: la batalla legal de una banda histórica

El cantante defiende ante los tribunales que al resto de miembros solo les corresponde parte de los ingresos por las ventas de “vinilos, CD y casetes” y no del ‘streaming’

Sting ya ha pagado a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Iglesias ficha al abogado

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

Sánchez anuncia un fondo soberano de 120.000 millones para mantener la inversión en España cuando finalicen las ayudas europeas

DEPORTES

Racing de Santander - FC

Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido