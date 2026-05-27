Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

El artista puertorriqueño Myke Towers regresa a Bogotá con su espectáculo Trap Kings, reafirmando el atractivo del género urbano en el país - crédito @myketowers/Instagram

El panorama de los conciertos en Colombia sigue moviéndose aún con las dudas crecientes sobre los índices decrecientes de asistencia a conciertos. El género urbano en particular sigue siendo el que más atractivo tiene entre el público, y todo indica que la reciente confirmación del regreso de Myke Towers al país es una nueva evidencia de ello.

El puertorriqueño anunció una nueva presentación en el país, esta vez en Bogotá como parte de su espectáculo Trap Kings. La cita será el 22 de agosto de 2026 en el Coliseo MedPlus, con capacidad para más de 24 mil asistentes, y según confirmó la productora responsable en un comunicado, en este momento ya está disponible la venta general de entradas para todo el público, con todas las formas de pago.

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El concierto de Myke Towers en Bogotá está programado para el 22 de agosto de 2026 en el Coliseo MedPlus, con capacidad para más de 24 mil asistentes - crédito cortesía Diana Niño comunicaciones

Towers, por estos días en boca del género urbano a nivel internacional tras la publicación de su larga duración Island Boyz (2025) y el éxito de sencillos como Soleao, LaLa, Degenere o Caramelo —muchos de ellos formarán parte de su repertorio, presumiblemente—, venía de presentarse semanas atrás en el Festival La Solar, realizado en el Parque Norte de Medellín el pasado 2 de mayo.

Desde que inició su carrera musical en 2013, Towers ha recibido diversas distinciones en los últimos años. Ha sido nominado a los premios Latin Grammy y recibió el reconocimiento de Billboard como Nuevo Artista del Año en 2021.

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Para este espectáculo, la empresa organizadora destacó que ofrecerán una producción enfocada en el despliegue visual y de escenografía, además de la interpretación de los éxitos que han marcado la trayectoria del artista puertorriqueño.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma TaquillaLive.

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Las entradas para el esperado show de Myke Towers en Colombia ya están disponibles en venta general a través de la plataforma TaquillaLive - crédito cortesía Diana Niño comunicaciones

Entre las “barras” del trap y la comercialidad del reguetón

Apodado por sus fanáticos y la industria como “The Young King”, Towers se distingue por su versatilidad para alternar entre un flow potente y crudo, deudor del estilo dominante en el hip hop y el trap, y un abordaje más comercial y propio de las exigencias del género urbano como estilo dominante a nivel internacional.

Sus inicios musicales se remontan a 2013, cuando comenzó a publicar de manera independiente sus primeras canciones en la plataforma digital SoundCloud. Este espacio le permitió captar la atención de la escena underground de la isla caribeña gracias a su fluidez lírica y su estilo directo.

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Su primer gran hito llegó en 2016 con el lanzamiento del mixtape El Final del Principio, que debutó en las primeras posiciones de las listas de rap de iTunes y consolidó su reputación como una de las promesas más sólidas del género.

El más reciente paso de Myke Towers en Colombia tuvo lugar en el Festival La Solar 2026, celebrado en el Parque Norte de Medellín - crédito cortesía Breakfast Live

El estrellato internacional definitivo se materializó en 2020 con el estreno de su álbum de estudio debut, Easy Money Baby. Esta producción no solo rindió homenaje a su hijo recién nacido, sino que también generó éxitos masivos como Diosa y Girl, posicionándolo firmemente en las listas de éxitos de Billboard. A partir de ese momento, el artista encadenó una serie de colaboraciones multiplatino con las figuras más grandes de la música, incluyendo a Bad Bunny, Daddy Yankee, Anitta y Becky G, convirtiéndose en una de las voces más codiciada de la industria en materia de featurings.

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Fiel a su identidad musical, en 2021 interrumpió la fórmula comercial para lanzar Lyke Mike, un álbum dedicado estrictamente al rap más pesado y al trap de calle que fue aclamado por la crítica por su madurez y respeto a sus raíces. Sin embargo, su capacidad para crear hits mundiales regresó con fuerza en 2023 gracias al álbum La Vida Es Una, el cual incluyó el fenómeno viral global LALA, una canción que lideró los listados de reproducción en decenas de países y acumuló miles de millones de visitas.

En años recientes, Myke Towers ha continuado expandiendo su legado mediante producciones constantes como LVEU: Vive La Tuya... No La Mía y su aclamado álbum de 2024, La Pantera Negra. Su consistencia musical se mantiene firme con lanzamientos recientes como DFWE, Prófugo y TOPSHELF.

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