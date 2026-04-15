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Muere un campeón de ultramaratón en una de las carreras más duras mientras intentaba batir un récord en memoria de su amigo militar

Los fondos iban a ser destinados al Servicio de Rescate de Montaña

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Muere un campeón de ultramaratón en la “carrera más dura” mientras intentaba batir un récord para recaudar fondos benéficos
David Parrish durante una maratón. (Instagram/dparrish.runs)

Un desafío extremo con fines solidarios ha terminado en tragedia para el ultramaratonista David Parrish, de 35 años y originario de Dumfries (sur de Escocia), que ha fallecido mientras intentaba completar en tiempo récord el Cape Wrath Trail, una de las rutas más exigentes del Reino Unido.

Parrish fue hallado sin vida el sábado alrededor de las 22:30 en la remota zona de Kintail, en las Tierras Altas del noroeste de Escocia. La policía escocesa confirmó que “no hay circunstancias sospechosas y sus familiares están al tanto”.

El corredor buscaba batir el récord del recorrido de 376 kilómetros entre Fort William y Cape Wrath, un itinerario considerado una de las pruebas más duras del ultrafondo británico.

Un reto solidario en memoria de un amigo

Más allá del desafío deportivo, Parrish afrontaba la travesía como un homenaje a su amigo Luke Ireland, infante de la marina real fallecido en 2014 durante una carrera en las montañas de Glen Clova.

El objetivo también incluía la recaudación de fondos para el Servicio de Rescate de Montaña de Escocia. En su página benéfica, Parrish recordó cómo los equipos de rescate buscaron a su amigo tras su desaparición y destacó el trabajo de estos voluntarios, disponibles “los 365 días del año para responder a emergencias en las montañas y zonas remotas de Escocia”.

La iniciativa ha conseguido recaudar más de 10.000 euros y ha obtenido numerosos mensajes de apoyo y homenaje.

Muere un campeón de ultramaratón en la “carrera más dura” mientras intentaba batir un récord para recaudar fondos benéficos
David Parrish durante una maratón. (Instagram/dparrish.runs)

Una de las rutas más exigentes del Reino Unido

El Cape Wrath Trail atraviesa regiones aisladas como Lochaber, Knoydart, Applecross y Torridon. No está señalizado oficialmente, lo que obliga a los corredores a orientarse con mapas y dispositivos de navegación.

El terreno es variado y cambiante, con zonas de montaña, valles, ciénagas y pasos estrechos en un entorno donde el aislamiento y la meteorología pueden cambiar rápidamente. Es decir, la autosuficiencia es esencial para acabar el recorrido.

En los últimos años se han registrado incidentes en la ruta, incluyendo la muerte del excursionista suizo Bernard Tottet en Kinloch Hourn y operaciones de búsqueda en otros casos.

El sendero también ha sido completado por figuras como el humorista Bill Bailey o el corredor de ultradistancia Pawel Cymbalista, actual poseedor del récord, quien lo finalizó en poco más de tres días tras dormir apenas 95 minutos.

El increíble final del Maratón de Sevilla

Campeón de la Cape Wrath Ultra

Parrish comenzó a correr al final de su adolescencia, primero en pruebas locales de 5 y 10 kilómetros, antes de ingresar en la Marina Real. Allí, según relataba, utilizaba el running como vía de escape: “Usaba las carreras de larga distancia para desconectar de las implacables exigencias del trabajo”.

Tras dejar el servicio militar, comenzó a competir en Parkrun y posteriormente dio el salto a las ultradistancias, donde experimentó un ascenso rápido. En 2022 fue campeón del Dumfries Running Club.

En 2023 se impuso en la Cape Wrath Ultra con un tiempo de 45:28:48, el segundo mejor registro histórico de la prueba, y fue además el primer clasificado masculino en la Dragon’s Back Race, una exigente ultramaratón de seis días y 380 kilómetros en Gales.

Antes de estas pruebas, su experiencia más larga en competición era una media maratón de 21 kilómetros.

Muere un campeón de ultramaratón en la “carrera más dura” mientras intentaba batir un récord para recaudar fondos benéficos
David Parrish durante una maratón. (Instagram/dparrish.runs)

Reacciones a su fallecimiento

La noticia ha provocado una amplia oleada de condolencias. El Servicio de Rescate de Montaña de Escocia ha expresado estar “profundamente consternado” y ha subrayado el compromiso del recorredor con la causa que había iniciado.

El Dumfries Running Club lo ha descrito como un atleta inspirador, mientras que No Limits Photography, que lo retrató en la edición de 2023, ha señalado: “David siempre ha sido una persona muy alegre y un atleta de ultramaratón inspirador con quien pasar tiempo. El mundo y el deporte serán un lugar mucho peor sin él”.

Su patrocinador, el banco Barclays, también ha trasladado sus condolencias y su apoyo a familiares, amigos y compañeros. Por su parte, la recaudación de fondos ha seguido sumando donaciones en su memoria.

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