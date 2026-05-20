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Bustinduy espera que Zapatero pueda defenderse y recuerda que ha habido casos de 'lawfare'

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que espera que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero pueda defenderse y demostrar que las acusaciones "no son fundadas", en relación a la imputación en el caso 'caso Plus Ultra', y ha recordado que ha habido casos de 'lawfare' en los últimos años.

Lo ha dicho este miércoles en Barcelona en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Mercado de Sant Antoni, en las que ha sostenido que espera que la investigación avance rápido y "todo se ponga en su lugar".

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"En los últimos 15 años hemos estado desde el municipio más pequeño hasta el Gobierno del Estado y hemos tenido muchísimos casos de 'lawfare', los casos contra Pablo Iglesias, contra Mónica Oltra, contra Ada Colau, decenas de causas. No ha habido una sola condena, una sola", ha asegurado.

Preguntado por si la imputación de Zapatero es un caso de 'lawfare', Bustinduy ha afirmado que hay que esperar a ver el procedimiento judicial y el auto y que se den las explicaciones y esclarezcan las circunstancias que se han denunciado.

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Bustinduy también ha lamentado que "una y otra vez vuelven estas noticias que generan mucha conmoción y mucho dolor en la gente progresista" y ha defendido que están en el Gobierno de España para mejorar la vida de la gente y que lo van a seguir haciendo con la misma determinación y orgullo.

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