Alejandra Rubio presenta su primer libro, ‘Si decido arriesgarme’: “Tengo pesadillas en las que no viene nadie a que le firme el libro”

Alejandra Rubio durante la presentación de su primera novela titulada 'Si decido arriesgarme'. (José Oliva / Europa Press)

Alejandra Rubio vive uno de los momentos más importantes, y también más delicados, de su vida personal y profesional. Alejada parcialmente de la televisión y centrada en una etapa de cambios constantes, la hija de Terelu Campos ha presentado su primera novela, Si decido arriesgarme, en un acto en el que ha estado presente Infobae y ha estado cargado de nervios y emoción. Aunque ella insiste en que lo importante no es la imagen, sino el sueño cumplido.

“Desde que me he levantado esta mañana me va el corazón a mil”, reconocía al inicio de la presentación. Y aunque no era una frase hecha, se mostró profesional y seria durante todo el acto.

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El libro, una novela romántica contemporánea, parte de una premisa emocional que también parece atravesar su propia biografía reciente: decisiones que cambian el rumbo de una vida, relaciones que evolucionan y la necesidad de arriesgarse cuando todo parece estable.

Alejandra Rubio con su novela 'Si decido arriesgarme'. (Planeta)

Un proyecto nacido antes de su primer embarazo

Alejandra explicó que comenzó a escribir la novela antes de quedarse embarazada por primera vez y que, tras el nacimiento del niño, tuvo que parar. “Empecé sin estar embarazada”, recordó. “Y luego la vida cambió muchísimo”. Ahora que está embarazada de su segundo hijo, la nieta de María Teresa Campos explicó que todo está siendo más intenso si cabe, una etapa “emocionalmente exigente”.

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Carlo Costanzia y Alejandra Rubio durante la presentación de la primera novela de la joven titulada 'Si decido arriesgarme'. (José Oliva / Europa Press)

La propia Alejandra reconocía que ese contexto ha influido inevitablemente en su manera de escribir y de vivir el proyecto. “Todo esto ha sido un proceso muy intenso. Tenía un sueño y, al mismo tiempo, una vida que estaba cambiando a una velocidad brutal”.

Entre el público, una de las presencias más comentadas fue la de su pareja, Carlo Costanzia, que acudió al acto para acompañarla en un momento especialmente significativo. Discreto, pero presente, siguió de cerca la presentación de una Alejandra visiblemente emocionada, compartiendo con ella miradas de apoyo cada pocos minutos.

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La dedicatoria íntima y ‘oculta’ a su abuela, María Teresa Campos

Uno de los momentos más personales de la jornada llegó al abordar la dedicatoria de la novela. Alejandra Rubio confirmó que el libro está dedicado a su abuela, aunque de una forma muy discreta y profundamente íntima.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio durante la presentación de la primera novela de la joven titulada 'Si decido arriesgarme'. (José Oliva / Europa Press)

“Es el final de una carta que le hice a mi abuela”, explicó. No quiso concretar más detalles sobre ese gesto, que prefirió mantener en el ámbito estrictamente personal: “No he querido poner abuela como tal, porque estas cosas son más para mí”.

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Un detalle breve, pero significativo, que apunta al componente emocional que atraviesa la novela desde su propia experiencia vital. La cita dice: “Todos los sueños que cumpla son para ti”.

Miedos, prejuicios y la exposición pública

Alejandra Rubio también fue clara al hablar de los prejuicios que rodean su salto al mundo literario. “Lo tenía en cuenta desde el principio”, reconoció. “Cuando una persona del ámbito televisivo da el salto a otro sector, suele pasar esto”.

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Alejandra Rubio con su novela 'Si decido arriesgarme'. (Planeta)

La autora asume que habrá críticas por parte del sector, además del público en general, ella tiene claro que esto “va de cumplir un sueño”. Además, aseguró que recibirá con los brazos abierto todos los comentarios, aunque con matices: “Si es alguien del mundo literario o que ha leído el libro y lo critica de forma constructiva, lo escucharé encantada”.

Entre risas, también confesó uno de sus mayores nervios de cara al lanzamiento: la reacción del público en las firmas. Sin querer dar fechas concretas, aseguró que estará en la próxima Feria del Libro de Madrid, además de en otros eventos literarios. Y aunque apunta a que le irá bien, sí que confesó ante todos los presentes su gran miedo: “Tengo pesadillas pensando: ‘A ver si no va a venir nadie a que le firme el libro’”, admitió con sinceridad.

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