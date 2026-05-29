España

La reina Máxima de Holanda, a punto de ser teniente coronel a los 55 años: consigue la boina a juego con la princesa Amalia y el rey Guillermo Alejandro

La monarca se va a convertir en una de las reservistas de Países Bajos tras su formación militar

Guardar
Google icon
Máxima de Holanda recibe la boina al completar la primera fase de su formación militar (Grosby)
Máxima de Holanda recibe la boina al completar la primera fase de su formación militar (Grosby)

La reina Máxima de Holanda ha recibido este viernes la boina que acredita la primera fase de su formación como reservista en el Ejército Real de los Países Bajos, un paso que la acerca al rango de teniente coronel y refuerza la visibilidad de la Corona neerlandesa en pleno debate sobre el aumento del esfuerzo en defensa.

La incorporación de Máxima al cuerpo de reservistas a sus 55 años se anunció el 5 de febrero, cuando empezó una instrucción con ejercicios físicos, teoría y entrenamiento mental. La reina puede ingresar porque en Países Bajos el acceso a esta vía militar está abierto justo hasta los 55 años, y su papel quedará encuadrado en la Casa Militar del Rey.

PUBLICIDAD

La ceremonia estuvo marcada por la presencia del rey Guillermo Alejandro y de sus hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia, sentados entre el público y atentos a cada movimiento de la reina. Máxima mantuvo un gesto serio durante buena parte del acto y terminó visiblemente emocionada, antes de reunirse con su familia en un ambiente ya más distendido. La imagen familiar tenía además una carga institucional evidente. Guillermo Alejandro y Amalia de Holanda asistieron con uniforme militar, mientras Alexia, que no ha seguido formación castrense, acudió con ropa formal.

Máxima de Holanda durante su formación militar (Casa Real Holanda)
Máxima de Holanda durante su formación militar (Casa Real Holanda)

Máxima de Holanda consigue la boina

La boina entregada a la reina certifica que ha completado la primera parte del itinerario como reservista. Cuando culmine el proceso, obtendrá el rango de teniente coronel dentro del Ejército Real neerlandés. La Casa Real explicó a través de sus canales oficiales que Máxima ha sido asignada como reservista a la Casa Militar del Rey. Desempeñará una función “general y amplia” en el Ejército Real de los Países Bajos, sin quedar adscrita a un arma, regimiento o cuerpo concreto.

PUBLICIDAD

Ese encaje también determina el emblema que llevará en la boina: un león sobre fondo rojo, distintivo del Estado Mayor General. En las primeras imágenes oficiales difundidas tras su incorporación, la reina aparecía ya con uniforme de camuflaje durante sesiones de instrucción en Breda. La escena remite además a un precedente inmediato dentro de la propia familia real.

Máxima de Holanda durante su formación militar (Casa Real Holanda)
Máxima de Holanda durante su formación militar (Casa Real Holanda)

En enero, la princesa heredera recibió el rango de cabo primero tras completar parte de su formación militar y cambió también de boina, un paralelismo que dio a la ceremonia de este viernes un marcado aire de continuidad generacional. La decisión de incorporar a la reina al sistema de reservistas coincide con el debate abierto en Países Bajos sobre el refuerzo de la defensa nacional en el nuevo escenario de seguridad europeo.

Máxima y Amalia de Holanda promocionan el ejército

En los últimos meses, el Gobierno neerlandés ha planteado un aumento del gasto militar y ha dado más peso a la figura del reservista dentro de la llamada estructura flexible de las Fuerzas Armadas. Ese modelo prevé que los reservistas actúen como soldados a tiempo parcial y reciban una formación breve con contenidos físicos y teóricos. Entre otras capacidades, aprenden a disparar y a leer mapas, y pueden ser desplegados junto a militares profesionales en labores de socorro durante inundaciones u otras catástrofes.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

En caso de un conflicto de mayor escala, también pueden asumir funciones equivalentes a las de los soldados profesionales. La entrada de Máxima en este sistema aporta además visibilidad pública al Ministerio de Defensa en un momento en que el Gobierno espera atraer nuevas solicitudes, en especial entre personas de mayor edad.

La reina llevaba años aproximándose a este ámbito. Había participado en maniobras de la policía militar, ejercicios de extinción de incendios forestales, visitas oficiales al Regimiento de Ingenieros con uniforme completo y, en octubre del año pasado, en prácticas de la gendarmería neerlandesa con ropa de camuflaje.

Temas Relacionados

Máxima de los Países BajosGuillermo de los Países BajosAmalia de HolandaCasa Real HolandaCasa Real Países BajosCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet alerta: calor extremo, tormentas y temperaturas más altas también por la noche golpean este sábado a media España

Las temperaturas más altas del día se esperan en Córdoba y Sevilla, donde los termómetros podrían alcanzar los 39°C. Los avisos por calor afectan también a Jaén, Zaragoza, Badajoz, Cáceres y varias zonas de la región metropolitana de Madrid

La Aemet alerta: calor extremo, tormentas y temperaturas más altas también por la noche golpean este sábado a media España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo sitúa a la economía en segundo lugar del ranking y aumentan las menciones a la inmigración, que escala al tercer puesto

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Una farmacéutica destapa si realmente es saludable el refresco de María Pombo para el cuidado de la piel: “Lleva más azúcar que un sobrecito de bar”

Lena de Pons, farmacéutica y tiktoker, ha analizado los supuestos beneficios que tiene Yuzz, la bebida que ha lanzado la influencer

Una farmacéutica destapa si realmente es saludable el refresco de María Pombo para el cuidado de la piel: “Lleva más azúcar que un sobrecito de bar”

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

El supervisor ha analizado individualmente el comportamiento de más 10.500 estaciones de servicio con disponibilidad de precios

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

Un hombre muere tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid: el agresor se dio a la fuga

La Policía Nacional mantiene un dispositivo activo para localizar al presunto autor de la agresión

Un hombre muere tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid: el agresor se dio a la fuga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

Hungría desbloquea 16.400 millones de euros de fondos europeos tras el giro europeísta del nuevo Gobierno: “El pueblo húngaro se lo merece”

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

DEPORTES

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid