La reina Máxima de Holanda, a punto de ser teniente coronel a los 55 años: consigue la boina a juego con la princesa Amalia y el rey Guillermo Alejandro

Máxima de Holanda recibe la boina al completar la primera fase de su formación militar (Grosby)

La reina Máxima de Holanda ha recibido este viernes la boina que acredita la primera fase de su formación como reservista en el Ejército Real de los Países Bajos, un paso que la acerca al rango de teniente coronel y refuerza la visibilidad de la Corona neerlandesa en pleno debate sobre el aumento del esfuerzo en defensa.

La incorporación de Máxima al cuerpo de reservistas a sus 55 años se anunció el 5 de febrero, cuando empezó una instrucción con ejercicios físicos, teoría y entrenamiento mental. La reina puede ingresar porque en Países Bajos el acceso a esta vía militar está abierto justo hasta los 55 años, y su papel quedará encuadrado en la Casa Militar del Rey.

PUBLICIDAD

La ceremonia estuvo marcada por la presencia del rey Guillermo Alejandro y de sus hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia, sentados entre el público y atentos a cada movimiento de la reina. Máxima mantuvo un gesto serio durante buena parte del acto y terminó visiblemente emocionada, antes de reunirse con su familia en un ambiente ya más distendido. La imagen familiar tenía además una carga institucional evidente. Guillermo Alejandro y Amalia de Holanda asistieron con uniforme militar, mientras Alexia, que no ha seguido formación castrense, acudió con ropa formal.

Máxima de Holanda durante su formación militar (Casa Real Holanda)

Máxima de Holanda consigue la boina

La boina entregada a la reina certifica que ha completado la primera parte del itinerario como reservista. Cuando culmine el proceso, obtendrá el rango de teniente coronel dentro del Ejército Real neerlandés. La Casa Real explicó a través de sus canales oficiales que Máxima ha sido asignada como reservista a la Casa Militar del Rey. Desempeñará una función “general y amplia” en el Ejército Real de los Países Bajos, sin quedar adscrita a un arma, regimiento o cuerpo concreto.

PUBLICIDAD

Ese encaje también determina el emblema que llevará en la boina: un león sobre fondo rojo, distintivo del Estado Mayor General. En las primeras imágenes oficiales difundidas tras su incorporación, la reina aparecía ya con uniforme de camuflaje durante sesiones de instrucción en Breda. La escena remite además a un precedente inmediato dentro de la propia familia real.

Máxima de Holanda durante su formación militar (Casa Real Holanda)

En enero, la princesa heredera recibió el rango de cabo primero tras completar parte de su formación militar y cambió también de boina, un paralelismo que dio a la ceremonia de este viernes un marcado aire de continuidad generacional. La decisión de incorporar a la reina al sistema de reservistas coincide con el debate abierto en Países Bajos sobre el refuerzo de la defensa nacional en el nuevo escenario de seguridad europeo.

PUBLICIDAD

Máxima y Amalia de Holanda promocionan el ejército

En los últimos meses, el Gobierno neerlandés ha planteado un aumento del gasto militar y ha dado más peso a la figura del reservista dentro de la llamada estructura flexible de las Fuerzas Armadas. Ese modelo prevé que los reservistas actúen como soldados a tiempo parcial y reciban una formación breve con contenidos físicos y teóricos. Entre otras capacidades, aprenden a disparar y a leer mapas, y pueden ser desplegados junto a militares profesionales en labores de socorro durante inundaciones u otras catástrofes.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

En caso de un conflicto de mayor escala, también pueden asumir funciones equivalentes a las de los soldados profesionales. La entrada de Máxima en este sistema aporta además visibilidad pública al Ministerio de Defensa en un momento en que el Gobierno espera atraer nuevas solicitudes, en especial entre personas de mayor edad.

PUBLICIDAD

La reina llevaba años aproximándose a este ámbito. Había participado en maniobras de la policía militar, ejercicios de extinción de incendios forestales, visitas oficiales al Regimiento de Ingenieros con uniforme completo y, en octubre del año pasado, en prácticas de la gendarmería neerlandesa con ropa de camuflaje.