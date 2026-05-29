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Los 10 ejercicios que más calorías gastan

Desde bailar hasta nadar, son muchas las actividades que pueden ayudarnos a mantener una vida sana

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Natación
Un equipo de nadadores entrenando en la piscina (Freepik)

Mantenerse en forma y quemar calorías ya no depende exclusivamente de largas jornadas en el gimnasio. Cada vez más personas buscan actividades físicas que combinen efectividad, practicidad y diversión para mejorar su salud y alcanzar sus objetivos físicos.

Es importante entender que no existe una única rutina ideal para todos, pues la cantidad de calorías que una persona quema depende de factores como el peso corporal, la intensidad del ejercicio y el estado físico general. Sin embargo, hay actividades que destacan por su capacidad para acelerar el metabolismo y aumentar rápidamente la frecuencia cardíaca, permitiendo resultados más visibles en sesiones relativamente cortas.

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Además de contribuir a la pérdida de peso, estos ejercicios ofrecen beneficios adicionales como el fortalecimiento muscular, la mejora de la resistencia cardiovascular y el aumento de la movilidad. Desde rutinas sencillas que pueden hacerse en casa hasta entrenamientos de alta exigencia física, estas son algunas de las actividades que más calorías ayudan a quemar.

Escaladores

Los escaladores o “mountain climbers” figuran entre los ejercicios más completos para quemar energía. Se realizan desde una posición de plancha, llevando las rodillas al pecho de manera alternada y rápida. Este movimiento activa prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo y favorece un alto gasto calórico, alcanzando hasta 355 calorías en media hora.

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Ciclismo estático

Otro ejercicio destacado es el ciclismo estático, especialmente cuando se practica mediante intervalos de alta intensidad. Alternar períodos de velocidad con fases de recuperación permite mantener el metabolismo activo incluso después de finalizar el entrenamiento. Una sesión intensa de 30 minutos puede superar las 300 calorías quemadas.

Correr levantando las rodillas

Uno de los ejercicios más efectivos es la carrera levantando las rodillas hasta la cadera, también conocida como “high knees”. Esta actividad cardiovascular puede quemar entre 240 y 355 calorías en apenas 30 minutos. El movimiento exige elevar las rodillas lo más alto posible mientras se corre en el lugar, acompañando el ejercicio con un rápido movimiento de brazos. Además de incrementar el ritmo cardíaco, fortalece piernas y abdomen.

Correr llevando los talones al trasero

Muy similar en intensidad es la carrera llevando los talones al trasero, este ejercicio consiste en correr en el lugar intentando tocar los glúteos con los talones de manera alternada. Al realizarse a gran velocidad, permite quemar una cantidad considerable de calorías en poco tiempo y mejora la coordinación y resistencia física.

Nadar

La natación continúa siendo una de las disciplinas más recomendadas por especialistas debido a su bajo impacto en las articulaciones. En 30 minutos se pueden quemar entre 198 y 294 calorías, mientras se fortalecen músculos y se mejora la capacidad pulmonar y cardiovascular. Además, es una excelente alternativa para personas con movilidad reducida o lesiones.

Mitos Sobre El Ejercicio Físico - Bienestar

Sprints

Los sprints o carreras cortas de máxima velocidad representan otra de las formas más rápidas de gastar energía. Aunque requieren un esfuerzo explosivo, ayudan a acelerar el metabolismo y mejorar la resistencia cardiovascular. Los expertos recomiendan realizar un calentamiento previo antes de iniciar este tipo de entrenamiento.

Correr

Correr continúa dentro la lista de los ejercicios más efectivos para quemar calorías. Dependiendo de la velocidad y la intensidad, una persona puede quemar entre 10 y 16 calorías por minuto. Además, mejora la resistencia, fortalece las piernas y no requiere equipamiento especializado.

Caminar rápido

Caminar rápido, aunque menos intenso, sigue siendo una alternativa eficaz y accesible. Esta actividad puede realizarse prácticamente en cualquier lugar y es ideal para quienes buscan comenzar una rutina física o recuperarse de una lesión. Si se complementa con actividades domésticas o recorridos prolongados, el gasto calórico aumenta considerablemente.

Bailar

Bailar también se ha consolidado como una forma divertida de mantenerse activo. Las rutinas de baile de alta energía combinan entretenimiento y ejercicio cardiovascular, permitiendo quemar calorías mientras se mejora la coordinación y el estado de ánimo.

Jumping jacks

Los clásicos jumping jacks siguen siendo una opción sencilla y eficiente. Este ejercicio, que combina saltos con movimientos de brazos y piernas, eleva rápidamente la frecuencia cardíaca y trabaja todo el cuerpo. Su practicidad permite realizarlo en espacios reducidos y sin necesidad de equipamiento adicional.

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